Соя не пошла впрок

Полиция возбудила уголовное дело о хищении средств российско-израильской компании «Исра Агро», которая участвовала в проекте строительства завода по переработке сои в Брюховецком районе Краснодарского края. Кубанская компания «Инн`Tекс» в 2019 году привлекла израильских партнеров, заключив с ними договор инвестирования на 60 млн руб. Спустя полтора года инвестор, потратив 79 млн руб., обнаружил, что завод не готов к запуску, а проект требует дополнительных вложений.



Следственный отдел ОМВД по Брюховецкому району Краснодарского края по заявлению исполнительного директора ООО «Исра Агро» Константина Чашина возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупом размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил “Ъ-Юг” адвокат Антон Яновский, представитель компании «Исра Агро». Как следует из постановления о возбуждении дела (копия имеется у “Ъ-Юг”), ООО «Исра Агро» по инвестиционному договору с ООО «Инн`Tекс» передало директору компании-партнера Эдуарду Кушнареву 10 млн руб. Спустя время руководству ООО «Исра Агро» стало известно, что 3 млн руб. из полученной суммы не были внесены в кассу и не поступили на расчетный счет. Данные проверки органов МВД по заявлению ООО «Исра Агро» послужили основанием для возбуждения уголовного дела. В ГУ МВД по Краснодарскому краю ход расследования не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

Как рассказал “Ъ-Юг” Антон Яновский, в 2018 году краснодарский предприниматель Эдуард Кушнарев познакомился с выходцами из Еврейской автономной области и предложил им вложить 30 млн руб. в завершение строительства завода по производству соевого масла и шрота в Брюховецком районе Кубани. В свою очередь, те привлекли в проект граждан Израиля. В результате в феврале 2019 года в Краснодаре было зарегистрировано ООО «Исра Агро», учредителем которого является фирма «АгроТемп» (Израиль). С апреля 2019 года «Исра Агро» является основным владельцем созданного в 2010 году ООО «Инн`Tекс», учредителями которого ранее были Юлия и Эдуард Кушнаревы, а до них — граждане Франции Филипп Мишель Ватюс и Жан-Клод Менн, а также фирма «Прокюри» (Швейцария). «Инн`Tекс» является производителем кормов для животных, его выручка в 2019 году составила 21 млн руб., чистый убыток — 1,8 млн руб. (данные kartoteka.ru).

По данным сайта kartoteka.ru, Эдуарду Кушнареву также принадлежали компании «Астра» и «Агро-Лидер». В настоящее время первая является банкротом, а вторая ликвидирована.

Объем необходимых инвестиций в договоре ООО «Исра Агро» с ООО «Инн`Tекс» был указан в пределах 60 млн руб., однако, по словам Антона Яновского, по мере реализации проекта суммы необходимых вложений, названные господином Кушнаревым, росли, а сроки запуска предприятия отодвигались.

В итоге инвестор перечислил партнеру в общей сложности 79,1 млн руб., а в июле 2020 года специалисты, направленные на объект руководством ООО «Исра Агро», обнаружили, что завод возводится с нарушением требований безопасности и имеет другие серьезные недоработки.

В частности, эксперты указали на то, что возможности завода по переработке составят не 300 т сырья в день, как сообщал партнерам Эдуард Кушнарев, а максимум 150 т. При этом для ввода предприятия в эксплуатацию необходимы дополнительные вложения в объеме 50 млн руб.

Руководство ООО «Исра Агро», заподозрив господина Кушнарева в хищении инвестиционных средств, обратилось с заявлением в полицию. По словам адвоката Яновского, представители «Исра Агро» настаивают на том, чтобы следствие дало правовую оценку действиям Эдуарда Кушнарева при использовании всего объема инвестиций.

Получить комментарий Эдуарда Кушнарева о сложившейся ситуации “Ъ-Юг” не смог — в базах данных хозяйствующих субъектов номер его телефона отсутствует.

По словам представителя «Исра Агро», Эдуард Кушнарев объяснял партнерам задержку с вводом завода в эксплуатацию пандемией коронавируса, а факт хищения средств отрицал.

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков отмечает, что в 2020 году в целом по стране перерабатывающие сою предприятия были загружены лишь на 70%. «Однако без работы новый комплекс не остался бы: посевные площади сои в Краснодарском крае расширяются, и локальные мощности переработки вполне могут быть востребованы», — считает эксперт.

Анна Перова, Краснодар