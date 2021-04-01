Зеркало космического вида

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона показала новое средство доставки на суборбитальную траекторию и обратно — под названием Virgin SpaceShip Imagine. Это первый корабль из нового поколения, SpaceShip III, которое сделает полеты в космос более доступными и частыми.

Как сказал сам владелец Virgin Galactic, Ричард Брэнсон, VSS Imagine не только потрясающе выглядит, но и символизирует растущий космический флот компании. «Все великие достижения, создания и перемены в истории человечества начинались с идеи,— констатировал Брэнсон,— и мы надеемся, что те, кто отправятся в космическое путешествие, вернутся не только со свежими впечатлениями и расширившимся горизонтами познания, но и с новыми идеями, которые изменят наш мир в лучшую сторону».

Предыдущее поколение называлос VSS Unity, а первенцем Virgin Galactic был SpaceShip One, который выиграл премию Ansari X Prise в размере $10 млн, когда слетал в две подряд суборбитальные экспедиции с командой на борту.

Для управления VSS Imagine, как и для управления VSS Unit, нужно два пилота; оба корабля берут на борт по шесть пассажиров, старт они берут с самолета-носителя на высоте примерно 15 тыс. м над Землей. В этот момент включаются собственные двигатели VSS и поднимают корабль на суборбитальную высоту.

Пассажиры VSS не делают полного оборота вокруг земли – как астронавты, космонавты, тайконавты и космические туристы прежних времен. Но они проводят несколько минут в состоянии невесомости и видят земной шар на фоне черноты космоса. С момента начала коммерческой деятельности Virgin Galactic более 600 человек забронировали для себя суборбитальные полеты. Стоимость одного такого путешествия сейчас составляет $250 000.

VSS Imagine и VSS Unit сейчас находятся Космопорту Америка (Spaceport America) — в штате Нью-Мексико, США, коммерческом порту Virgin Galactic. Unity собирается в очередное путешествие, третье в своей истории и первое — из Космопорта Америка. Это произойдет в мае.

Imagine, поверхность которого сделана зеркальной, пока будет проходить наземные тесты, а в середне лета начнутся его испытания в режиме планера. Такой же точно корабль, как Imagine, под названием Inspire, уже строится.

По материалам: www.space.com

Виталий Логофет