ВТБ: в Екатеринбурге в два раза вырос спрос на театры

С начала марта жители Екатеринбурга потратили на билеты в театры 3,3 млн руб., следует из данных эквайрингового бизнеса ВТБ. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, по данным банка, траты еще не восстановились относительно показателей, которые были до пандемии COVID-19.

С февраля выручка театров Екатеринбурга выросла на 39%, говорится в сообщении банка. Сейчас средний чек составляет 3,3 тыс. руб. «Восстановление выручки театров идет параллельно со смягчением ограничений — средний чек не повышался с 2019 года, то есть театры не стремятся восполнить выпадающие доходы за счет повышения стоимости билетов. Можно ожидать, что со снятием ограничений по заполняемости залов выручка театральных касс вернется к уровню 2019 года и в дальнейшем будет планомерно расти»,— сказал вице-президент, глава департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В России за март выручка театров составила более 700 млн руб., следует из статистики банка. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, за месяц выручка театров выросла только на 5%, а к марту 2019 года спрос на театры упал на 28%. Сейчас средний чек составляет около 2,5 тыс. руб. Выручка кинотеатров за год выросла на 25% и составила 124 млн руб.

Михаил Мананников