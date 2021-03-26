Фокус на развитие: ИД «Коммерсантъ» обсудил с экспертами создание особой экономической среды в регионах

Издательский дом «Коммерсантъ» провел двухдневный онлайн-марафон, посвященный вопросу создания в регионах страны особой экономической среды, или экосистемы, которая располагает необходимыми условиями для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов. Городами-участниками мероприятия стали Самара, Екатеринбург, Казань, Пермь и Нижний Новгород. В качестве спикеров от Самарской области выступили заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Алексей Ильметов, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Электрощит Самара Михаил Мартынов, директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Самаре Наталья Рафикова, президент корпорации «РосРегион Развитие» Роман Плотников и директор Индустриального парка АО «АВТОВАЗ» Алексей Востриков. Модерировал ход обсуждения ведущий Коммерсантъ FM Рамаз Чиаурели.



Как отметил Алексей Ильметов, в основе возможностей Самарской области, безусловно, лежит сложившаяся структурированная и диверсифицированная экономика, опирающаяся во многом на традиционные отрасли промышленности: автомобилестроение, нефтехимия, сельское хозяйство, аэрокосмическая отрасль и т. д. В то же время в области зарождаются направления, связанные с современными технологиями, например, промышленный инжиниринг, медицинский IT-кластер и т. д. «Все это создает предпосылки для длинных интеграционных технологических производственных цепочек», — сказал заместитель министра. Кроме того, он отметил удачное географическое положение Самарской области, кадровый потенциал и емкий потребительский рынок в радиусе 1000 км, что создает предпосылки в том числе для эффективного торгового оборота, который уже сейчас является значительным.

В регионе созданы все условия для успешной реализации инвестиционных проектов. Минимальные требования к объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест дают возможность малому бизнесу воспользоваться льготами территорий опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и «Чапаевск».

Для более крупного бизнеса функционирует специальная площадка со сформированными земельными участками, готовой инфраструктурой и низкими тарифами на коммунальные услуги — особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти». На территории зоны помимо налоговых льгот действует режим свободной таможенной зоны

В режиме «одного окна» оказывает помощь инвесторам Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Сопровождение проектов осуществляется на всех этапах: от идеи до запуска производства.

Алексей Ильметов также отметил, что регион считает перспективными рыночные ниши в сфере производства строительных материалов, лекарственных препаратов, оборудования, продуктов переработки нефтехимии, продуктов питания и т. д. Данные ниши являются привлекательными с точки зрения инвестиций, так как проекты могут легко встроиться в уже существующие кооперационные цепочки.

Дополнительно Самарская область предлагает предпринимателям поддержку в виде сопровождения проекта Агентством по привлечению инвестиций, работающего по принципу единого окна.

Еще одной площадкой для производителей в Тольятти является Индустриальный парк АО «АВТОВАЗ». Как рассказал его директор Алексей Востриков, около пяти лет назад площади АО «АВТОВАЗ», не задействованные в основном производстве, подтолкнули руководство автомобильного завода к решению создать индустриальный парк, учитывая положительный европейский опыт. «Сейчас парк состоит из четырех объектов на общей площади более 200 тыс. кв. м. К тому же, это не просто пустые помещения, а целая инфраструктура с парковками, гардеробными, пожарной охраной и т. д. Вариантов размещения на территории площадки уже сейчас огромное количество. Кроме того, резиденты Индустриального парка АО „АВТОВАЗ“ получают возможность стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития. Половина резидентов такой статус имеют и пользуются им», — поделился господин Востриков. Сегодня на территории ИП работают 24 компании, общее число рабочих мест — более 2000.

Михаил Мартынов, в свою очередь, рассказал о том, как функционируют индустриальный парк на базе Электрощит Самара и лаборатория по проведению испытаний электротехнической продукции.

«Индустриальный парк на базе Электрощит Самара уже имеет на своей территории несколько резидентов-компаний. Концепция парка предполагает возможность предоставления производственных площадей для резидентов с использованием инфраструктурных и технологических возможностей предприятия. Проект направлен на повышение эффективности использования имеющихся производственных ресурсов предприятия и в перспективе приведет к созданию новых рабочих мест. Привлечение новых компаний на площадку индустриального парка Электрощит Самара будет способствовать не только общему приросту промышленного потенциала региона, но и сократит логистические потоки, даст развитие новым перспективным цепочкам поставок.

Парк в первую очередь ориентирован на предприятия в области промышленного производства и энергетики, но готов принимать и компании других отраслей», — отметил М. Мартынов. По его словам, формирование подобной экосистемы предприятий в сфере электротехники в дальнейшем позволит создать сильнейший в стране электротехнический кластер на базе производственных мощностей предприятия на Красной Глинке. Общий объем площадей индустриального парка составляет более 12 000 кв. м. К преимуществам относятся наличие готовых оборудованных площадей, возможность использовать в производственных процессах имеющееся грузоподъемное оборудование, удобная логистика, наличие железнодорожного тупика, близость к городу, аэропорту и автомобильным магистралям и т. д. В рамках существующего парка оборудования испытательного центра Электрощит Самара, предприятие успешно проводит испытания для производителей силового электротехнического оборудования классом напряжения 0,4 — 220 кВ; микропроцессорного электротехнического оборудования и устройств автоматизированной системы управления.

Президент корпорации «РосРегион Развитие» Роман Плотников поделился опытом инвестирования в международные технологичные проекты. «В сферу традиционных бизнес-интересов корпорации входят добыча нерудных полезных ископаемых и коммерческая недвижимость. В начале года была закрыта сделка, в результате которой фондом Runtech Ventures, входящим в структуру корпорации „РосРегион Развитие“, было приобретено 23% акций компании Perfobore Inc. Данные инвестиции являются реализацией стратегии развития корпорации по выходу на новые рынки и финансированию венчурных проектов на стадии расширения. Компания „Перфобур“ специализируется на внедрении технологии радиального бурения скважин. Это инновационный метод интенсификации притока нефти и газа, позволяющий кратно увеличить объемы добычи в низкодебитных скважинах, разработка которых консервативными методами считается экономически неоправданной», — пояснил Роман Плотников.

Директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Самаре Наталья Рафикова рассказала о роли лизинга в формировании инвестиционного потенциала регионов, а также о программах финансирования, с помощью которых предприниматели могут даже в непростой экономической ситуации обновить парк авто, техники или оборудования.

«Лизинг как финансовый инструмент уже успел доказать свою эффективность. Даже в неблагоприятной экономической обстановке он всегда был поддержкой для бизнеса. Стоя у истоков, „Балтийский лизинг“ также, как и лизинговая отрасль, доказал свою устойчивость, пройдя не один кризис. В 2020 году нам удалось не только достичь всех плановых результатов, но и обеспечить их положительную динамику, несмотря на общий спад рынка — по данным агентства „Эксперт РА“, объем нового бизнеса сократился на 6%. Компания, напротив, увеличила этот показатель за прошедший год на 20,8%.

Во многом этого удалось достичь за счет клиентоориентированности. Каждый бизнес-проект уникален, поэтому менеджеры компании в индивидуальном порядке помогают клиентам подобрать подходящие условия финансирования. Также „Балтийский лизинг“ является универсальной лизинговой компанией, которая может поддержать реализацию проектов практически любой отрасли. Мы можем предложить порядка 40 специальных программ, благодаря которым клиенты могут получить значимую выгоду», — рассказала Наталья Рафикова.

Как в заключение отметил Рамаз Чиаурели, «Коммерсантъ» продолжит изучать инвестиционный климат в различных регионах России и выявлять их инвестиционные приоритеты.