Главные новости к утру 29 марта

Судно, перекрывшее Суэцкий канал, сняли с мели, передает Bloomberg сообщение компании Inchcape. Маршрут при этом остается заблокированным. Сроки восстановления движения по каналу пока неясны. О последствиях для экономики

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минфином предлагают ужесточить практику использования касс на розничных рынках. В частности, ведомства предлагают проверять наличие контрольно-кассовой техники у продавцов перед заключением договора об аренде и во время работы. Ответственность за эти и другие проверки должны будут нести управляющие рынками компании.

В Индонезии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По сообщению властей, в ходе пожара в 200 км от Джакарты пострадали 20 человек, пять из них получили серьезные ожоги. Компания Pertamina, которой принадлежит НПЗ, утверждает, что поставки топлива нарушены не были.

О важнейших событиях 29 марта — в анонсе “Ъ”.