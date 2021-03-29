Число пострадавших при пожаре на НПЗ в Индонезии выросло до 20

Пять человек получили серьезные ожоги, еще 15 — легкие ранения в ходе пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Западной Яве в Индонезии, передает агентство ANTARA слова и.о. секретаря управления по чрезвычайным ситуациям района Индрамайу. Ранее владелец НПЗ компания Pertamina сообщала о четырех пострадавших с ожогами.

Среди пострадавших есть как местные жители, так и те, кто проходил рядом с местом происшествия. По заявлению властей, 500 человек были эвакуированы с места происшествия.

Пожар на 6-м НПЗ «Бангалор» в районе Индрамайу произошел в ночь на 29 марта. По информации Pertamina, завод имеет «стратегическое значение для стабильности поставок топлива в Джакарту, Бантен, части Западной Явы и окружающие районы». Компания заявила, что поставки топлива нарушены не были.