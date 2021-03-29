Главные анонсы 29 марта

В Москве запланировано первое заседание нового состава ЦИК России. Комиссия обновилась почти наполовину, в нем ожидаемо оказалась действующий председатель Элла Памфилова. Подробнее

В Москве арбитражный суд рассмотрит заявления о взыскании 34 млрд руб. с бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее крупную инжиниринговую компанию «Группа Е4».

Петрозаводский городской суд вынесет решение по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года в отношении бывшего руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович. В июне 2019 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Дело рассматривается повторно. Подробнее

В Ереване пройдет первое заседание по иску бывшего замначальника Генштаба Армении Тирана Хачатряна, который требует отмены увольнения. Его сняли с должности после того, как он назвал несерьезными слова премьер-министра Никола Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер». В качестве ответчика выступает президент Армении Армен Саркисян. О ситуации в Армении

В Индии завершится праздник весны и индуистского Нового года — Холи. Местные жители осыпают друг друга цветным порошком и обливаются подкрашенной водой.