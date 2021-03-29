ФНС и Минфин намерены ужесточить практику использования касс на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала и направила в Минфин новые версии поправок в КоАП, федеральные законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках», сообщает РБК со ссылкой на источники и материалы. Ведомства намерены ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках, чтобы противодействовать теневому обороту. Пресс-службы ФНС и Минфина подтвердили совместную разработку проектов.

ФНС и Минфин предлагают:

сократить перечень случаев, при которых ККТ может не использоваться на рынке; обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды; обязать компании, управляющие рынками, постоянно контролировать наличие ККТ у арендаторов; возложить на управляющие компании ответственность за недопуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена; позволить привлекать продавцов на рынках к административной ответственности в виде предупреждения в упрощенном порядке.

Глава ФНС Даниил Егоров представил предложения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 24 марта, сообщает источник РБК. В материалах к заседанию указано, что практика контроля за деятельностью на рынках «показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли».