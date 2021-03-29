Четверо человек пострадали при пожаре на НПЗ в Индонезии

Индонезийская нефтяная компания Pertamina подтвердила сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Западной Яве. По сообщению компании, в ходе пожара четыре человека получили ожоги. Их доставили в отделение интенсивной терапии больницы города Индрамайу.

По сообщению Pertamina, инцидент на 4-м НПЗ «Балонган» привел к возгоранию хранилища с топливом. Причина пожара остается неясной, однако компания обращает внимание, что во время инцидента в районе НПЗ шла гроза. Компания подготовила места эвакуации местных жителей, приостановила работу НПЗ и занимается тушением пожара.

О пожаре на НПЗ ранее сообщили индонезийские СМИ и местные жители. Объект, на котором произошел пожар, носит «стратегическое значение для стабильности поставок топлива в Джакарту, Бантен, части Западной Явы и окружающих районов», указано на сайте Pertamina. Компания заявила, что поставки топлива нарушены не были.