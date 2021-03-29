Кластер военно-морской славы

Обладая огромным историко-культурным потенциалом, Кронштадт на протяжении долгих лет оставался в тени других знаменитых предместий Петербурга. Вместе с тем он по праву может носить статус города-музея и стать комфортным как для жителей, так и для гостей города. Эксперты убеждены: появление здесь туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» способно повысить качество городской среды, а также предоставить возможности для жизни, трудоустройства и развития бизнеса.

Формируя каркас социальной структуры города, общественные пространства улучшают «среду обитания» жителей, делая ее более дружественной и качественной. Такие точки притяжения являются не только катализатором социально-экономического развития, но и повышают туристическую привлекательность отдельных территорий. Так, по заявлениям экспертов ЮНВТО, туристы охотнее всего приезжают туда, где комфортно себя чувствуют местные жители. При этом, по мнению собеседников Guide, при создании новых пространств важно основываться на идеях полицентризма, придерживаться так называемого кластерного подхода. «Населенные пункты, которые твердо следуют по данному пути в долгосрочной перспективе оказываются в выигрыше»,— соглашается Дмитрий Морозов, глава архитектурного бюро A61.

Этот принцип разделяют и инициаторы создания на площади более 150 га вместе с акваторией туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте, включающего в себя музейно-образовательный, рекреационно-развлекательный, деловой и жилой комплексы. К 2025 году там должны появиться общественные пространства, в том числе благоустроенная набережная, социальные, научные, образовательные объекты и жилые кварталы с пешеходными улицами. Кроме этого, будет создана инфраструктура и для туристов: гостиницы, яхтенная марина на 620 судов, музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром. Всего запланировано 32 объекта, объединенных темой флота и моря и соответствующих культурному коду Кронштадта.

«Основная задача проекта — сохранить историко-культурное наследие города и при этом расширить возможности его жителей для труда, образования и отдыха, реализовать туристический потенциал Кронштадта. Ведь туризм обеспечивает колоссальный эффект для экономики территории. По данным Всемирной туристской организации, он стимулирует 53 отрасли народного хозяйства, прямо или косвенно участвующие в обслуживании турпотока. Кроме того, туристическая деятельность — мультипликатор занятости и самозанятости населения. По информации Ростуризма, одно рабочее место в сфере туризма генерирует пять рабочих мест в смежных сферах»,— говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Притяжение острова

До недавнего времени Кронштадт, который более двух столетий был главной базой российского флота, не привлекал должного внимания туристов, инвесторов и простых горожан. Для многих он оставался лишь спальным районом Петербурга, некогда закрытым для посещения, с недоступными историческими объектами, требующими реконструкции, а также неудобным транспортным сообщением. Вместе с тем, по мнению Михаила Кондиайна, соучредителя архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры», Кронштадт обладает колоссальным потенциалом и историко-культурной ценностью, что может помочь ему при должном подходе стать значимым и самодостаточным «городским организмом». Кроме того, Кронштадт является также центром военных и гражданских инноваций. «На счету города более 300 научных изобретений и промышленных достижений»,— подчеркивают инициаторы проекта.

Путь развития Кронштадта был выбран с учетом мнений самих кронштадтцев, которые исследовались, в частности, центром социального проектирования «Платформа». «В случае "Острова фортов" инициаторы проекта основывались на данных социологических исследований, проводимых в городе с 2018 года»,— отмечает руководитель направления территориального развития и социальных инноваций центра Дмитрий Лисицин.

Как выяснили социологи, будущее Кронштадта в качестве города-музея оказалось наиболее одобряемым вариантом. При этом предпочтительным проектом развития — 4,75 балла из 5 по шкале одобрения — горожане считают грамотное использование исторических фортов.

По мнению Игоря Кокорева, руководителя отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg, появление такого крупного комплексного проекта повышает интерес к нему горожан и гостей Петербурга и ведет к росту туристических потоков. «Совмещение нескольких функций в проекте целесообразно, поскольку позволяет распределить риски развития и обеспечить доходы от разных сегментов рынка. При этом функции могут оказывать положительное взаимодействие друг на друга и с точки зрения генерации потоков, и с точки зрения инфраструктуры проекта»,— объясняет он.

С ним солидарен Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP, указывающий на то, что реализация проекта определенно «встряхнет» локацию и повысит ее имидж. «Мы видим, что уже сейчас люди стали немного чаще ездить в Кронштадт, особенно с ростом популярности военно-морских праздников. Кроме того, после строительства ЗСД существенно улучшилась транспортная доступность острова»,— добавляет он.

Вместе с тем урбанисты предупреждают, что ограниченная пропускная способность магистралей внутри Кронштадта, а также неполнофункциональный съезд с КАД могут стать сдерживающим фактором для развития туристического направления и острова в целом. Однако, по заявлениям федеральных властей, в городе в ближайшие годы планируется строительство новой развязки с КАД. Кроме того, КРТИ запланировал строительство и реконструкцию семи объектов улично-дорожной сети города, что позволит закрыть все прогнозные потребности Кронштадтского района до 2030 года.

Создание туристско-рекреационного кластера — капиталоемкий проект. Большинство собеседников издания отмечает, что обеспечить для него финансирование — задача очень сложная. Единого инвестора нет: средства приходится искать и собирать из различных источников. В рамках разработанной финансовой smart-модели объекты социального назначения создаются за счет пожертвований меценатов, реставрация фортов финансируется из федерального бюджета, а для возведения коммерческих объектов привлекаются инвестиционные деньги с понятной инфраструктурной доходностью в пять-восемь лет. По свидетельству организаторов проекта, на сегодняшний момент найдено уже около 80% от необходимого общего объема капитальных вложений.

Начало положено

В настоящее время первый этап проекта уже завершен: 8 августа 2020 года открылся музейно-исторический парк «Остров фортов» — центральное общественное пространство создаваемого туристско-рекреационного кластера. В числе главных объектов парка — Аллея героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках истории Военно-морского флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков начиная с эпохи Петра I и до наших дней. Кроме того, в парке обустроены места отдыха и прогулочные зоны. Новое общественное пространство показало себя востребованным: в теплое время года посещаемость музейно-исторического парка достигает 70 тыс. человек в месяц.

Помимо парка, летом 2020 года также открылся всероссийский учебно-спортивный палаточный комплекс «Лагерь настоящих героев», рассчитанный на единовременный отдых и обучение 160 детей. Так, за лето прошлого года были проведены четыре тематические смены, посвященные оказанию первой медицинской помощи, основам радиосвязи и другим темам, знание которых пригодится воспитанникам во взрослой жизни. По заявлениям авторов проекта, уже в этом году к предстоящему Дню ВМФ 25 июля должна открыться вторая очередь парка, включающая в себя новую историческую площадку, детскую площадку более 800 кв. м для самых маленьких посетителей, а также рампу для скейтбордистов.

В рамках второго этапа идет проектирование Музея военно-морской славы — многофункционального интерактивного комплекса, центральным экспонатом которого станет первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Также в течение следующих нескольких лет будут вестись реставрационные работы на фортах — памятниках культурного наследия ЮНЕСКО, которые впоследствии будут приспособлены под современное использование. Так, на «Кроншлоте» будут созданы общественные пространства и экспозиция, посвященная первому форту Кронштадта, на «Петре I» — музей минно-взрывного дела, а на «Императоре Александр I» («Чумной») — музей борьбы с инфекционными заболеваниями. «Мы рассчитываем, что к 2025 году вместе с вводом в эксплуатацию всей инфраструктуры туристического кластера форты встретят своих первых посетителей»,— говорят инициаторы проекта.

Мария Кузнецова