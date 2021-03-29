Место для креатива

Петербург сегодня по насыщенности креативными пространствами, по некоторым оценкам, опережает Москву. Это и неудивительно: «серый пояс» и обилие заброшенных промышленных территорий в центральных районах города как нельзя лучше подходят для этого формата. С наступлением пандемии у креативных кластеров настали трудные времена, тем не менее эксперты уверены, что это лишь короткая пауза и процесс не остановится.

По оценкам ИК «Фридом Финанс», по числу креативных кластеров Петербург сегодня сохраняет паритет с Москвой — несмотря на существенную разницу в населении. В обоих городах работает около двух десятков крупных площадок такого формата, то есть насыщенность ими в Северной столице почти вдвое выше и ощущается сильнее, уверен Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс». «Пандемия ударила по креативным пространствам в той же мере, как и по всей индустрии массовых и культурных развлечений. Практически все сейчас находятся в поиске новых концепций, которые бы принесли инвесторам и управляющим хоть какую-нибудь прибыль»,— отмечает он.

Тем не менее даже в период жестких ограничений на рынке появлялись новые проекты. Василий Довбня, директор департамента консалтинга Colliers, говорит, что среди крупных городских пространств, запустившихся в 2020 году, нужно отметить проект «Никольские ряды» и пространство «Линии» на Васильевском острове, где соединены в одном месте коворкинг, магазины, шоурумы, рестораны. «Активно развивается пространство "Скороход". В 2020 году также были анонсированы несколько крупных проектов: развитие территории фабрики "Скороход" и ДК им. Кирова. Также был анонсирован проект на Тележной улице»,— перечисляет он.

Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, напоминает, что в этом году BS Art Development Group (управляющая компания закрывшегося «Голицын лофта») запустила новый проект «Вавилов лофт» на Васильевском острове.

Господин Довбня уверен, что рынок Петербурга по-прежнему не насыщен городскими общественными пространствами, форматами "третьего места", где можно провести время, встретиться с друзьями в ресторане, позаниматься спортом. «Сейчас такие пространства имеют разную направленность и ориентированы на разные аудитории: есть форматы для широкой аудитории, молодежные пространства, есть форматы, ориентированные на творческий кластер. Тренд создания "третьего места" популярен во всем мире, и я верю, что этот формат будет развиваться в нашем городе»,— рассуждает эксперт.

Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге, также уверена, что на текущий момент Санкт-Петербург еще не насыщен креативными пространствами, а депрессивных зданий и территорий в городе предостаточно для размещения подобных проектов. «Этот сегмент находится на стадии роста — как количественного, так и качественного. Устаревшие форматы уходят, на их место приходят новые концепции. Но для успешности проекта и создания точки притяжения необходима оригинальная концепция»,— говорит она.

Господин Довбня уверен, что существующие проекты также будут обновляться и развиваться. «В проектах-первопроходцах, безусловно, имеет смысл провести обновление. Дальнейшее развитие планируют проекты "Новая Голландия" и "Севкабель Порт", у которых большой потенциал»,— полагает он.

Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St. Petersburg, говорит: «Постоянное развитие и новые идеи — это то, что должно отличать сегмент "креативных кластеров" от других сегментов рынка недвижимости. Однако на закрытие проектов влияет не только и не столько снижение интереса к объекту, сколько появление возможности привлечения больших инвестиций и создания в целом более доходного объекта. По этой причине, например, в Петербурге закрылись такие популярные пространства, как "Голицын-лофт" и "Ткачи". Реконцепция креативных кластеров — это не только обновление концепции, но и смена функционального использования объекта недвижимости, в том числе и с закрытием "креативной" составляющей».

Госпожа Киреева добавляет: «УК "Артплэй" завершила работу над проектом "Центр творческих индустрий" на Красногвардейской площади в Петербурге (здание принадлежит "Тандем Истейт"). Miles & Yards перестала быть управляющей компанией в пространстве "Севкабель Порт" и развивает теперь новую площадку — "Никольские ряды". Прекратило свое существование креативное пространство "Ткачи", так как здание купила сеть бизнес-центров "Сенатор"».

Одна из причин разрыва отношений собственников с управляющими компаниями — финансовые показатели. Они ухудшались еще до пандемии, а кризисная ситуация 2020 года лишь усилила этот тренд.

Господин Трушин подсчитал, что цикл жизни подобных проектов составляет от трех до пяти лет. «При качественном управлении успешные кластеры живут дольше. На текущий момент в Петербурге есть только одна компания, способная создавать такие громкие и качественные проекты, как "Вавилов лофт" и своевременно ушедший "Голицын". Проект "Бертгольд-центр" можно считать субформатом между досуговым и креативным кластером — это также хороший проект с качественным управлением»,— полагает эксперт.

Господин Трушин также считает, что креативные кластеры не нуждаются в реконцепции в силу адаптивности бизнеса. «Забирая под свой формат невостребованные и устаревшие площади, управляющие компании способны выстроить субарендные отношения на основе вложенных в развитие локации средств»,— поясняет он.

Юлия Мартыненко