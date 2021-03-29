Недовыполненный план мероприятий

Пандемия поставила на многомесячную паузу проведение в Петербурге массовых мероприятий. На этом фоне развитие такого формата, как концертные площадки и залы для проведения конференций и конгрессов, полностью приостановилось. Эксперты считают, что городу нужно проводить больше деловых и развлекательных мероприятий: пока он сильно отстает от Москвы.

Эксперты отмечают, что город периодически ощущает нехватку в площадках на 1–3 тыс. человек. Но даже гипотетически рассуждая о периодах, свободных от пандемийных ограничений, эксперты не могут прийти к единому мнению насчет того, целесообразно ли городу открывать новые подобные объекты.

Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, говорит, что в Петербурге есть одна очень крупная по емкости мощность — «Экспофорум», который может закрыть весь спрос на крупные деловые мероприятия в Петербурге. Он отвечает всем современным требованиям, обладает доступной локацией, а его площади — качественное трансформируемое пространство для различных нужд.

«Помимо "Экспофорума", в городе есть еще несколько площадок — от "Ленэкспо" до гостиницы "Прибалтийская", которая также обладает возможностями для проведения конгрессов и выставок. Спрос покрывает и выставочный центр "Евразия" в районе станции метро "Лесная". Проблема заключается в том, что в Петербурге есть потенциал делового туризма и инфраструктура для его реализации. Отсутствует лишь сам деловой туризм. Причина тому — сосредоточение бизнеса в Москве, которая является и деловой столицей. Так, 95% всех крупнейших деловых мероприятий проходят в Москве, где конгрессно-выставочные мощности превышают петербургские в несколько раз. Наш город не ощущает недостатка в мощностях, прослеживается лишь нехватка мероприятий»,— рассуждает господин Трушин.

Аналогичного мнения придерживается и Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St. Petersburg: «Рынок конгрессных центров не является локальным. Фактически это рынок, который может и должен конкурировать за проведение мероприятий регионального, российского и международного значения. С этих позиций говорить о насыщении или ненасыщении рынка конгрессной недвижимости города не совсем правильно — хорошее предложение может способствовать генерированию внешнего спроса. 2020 год при этом существенно осложнил развитие этого рынка как из-за ограничений, так и из-за ускоренного развития онлайн-формата, который может по итогу существенно укрепить свои позиции на рынке мероприятий даже после отмены ограничений, хотя, конечно, по эффективности ему пока будет трудно сблизиться с офлайн-мероприятиями. Возможно, дефицит общения и коммуникаций, случившийся в 2020 году, послужит импульсом для роста сегмента в 2021–2022 годах».

Василий Довбня, директор департамента консалтинга Colliers, отмечает: «Если говорить о влиянии пандемии на развлекательную сферу, то, на мой взгляд, в наибольшей степени это скажется на кинотеатрах. Во время самоизоляции значительно вырос спрос на онлайн-кинотеатры, которые могут составлять конкуренцию классическим кинотеатрам. Что касается выставок, концертов и конгрессов, то пандемия вряд ли окажет эффект в средне- и долгосрочной перспективе. Эти площадки будут востребованы, как и раньше. Действительно, концертные площадки на 1–3 тыс. человек — формат, которого не хватает городу. Но в текущих условиях пока никто не рискует начинать такие проекты». Он также согласен с мнением, что потребность Санкт-Петербурга в конгрессных площадках полностью закрывает мощнейший «Экспофорум», а также гостиницы, ориентированные на деловых туристов.

Борис Мошенский, генеральный директор Maris в ассоциации с CBRE, резюмирует: «На мой взгляд, даже до пандемии таких площадок, которые функционировали в Петербурге, достаточно для покрытия пула проводимых мероприятий в регионе. Такой формат всегда был востребован, и спрос восстановится рано или поздно, ведь пандемия когда-нибудь закончится. Сейчас нехватки не чувствуется, особенно после введения "Газпром Арены", которую часто используют для концертных целей, и "Экспофорума", у которого создана целая современная инфраструктура».

Олег Привалов