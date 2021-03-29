Идея для депрессивных зон

Петербург по количеству креативных кластеров, как говорят участники рынка недвижимости, сравнялся со столицей. Учитывая, что в Москве население как минимум в два с половиной раза больше, то Петербург уверенно выходит в российские лидеры по количеству креативных пространств на душу населения.

В этом нет ничего удивительного: центр Северной столицы окружен «серым поясом» — полузаброшенными зданиями промышленного назначения. Изменить их функциональное назначение, чтобы провести редевелопмент под жилую застройку, не всегда возможно, переоборудование здания под офисное или торговое назначение слишком дорого и занимает длительное время, ведь нередко промышленная застройка относится еще к XIX веку, а значит, является памятником со всеми вытекающими охранными ограничениями. И нередко приспособление под креативное пространство таких помещений на конкретном временном отрезке является едва ли не единственной возможностью сохранить объект и оживить депрессивную территорию.

Сегодня креативные кластеры остаются самым динамичным сектором коммерческой недвижимости города: по оценкам экспертов, средняя продолжительность жизни проекта в этой области находится в пределах трех-четырех лет. Потом пространство либо закрывается, либо преобразуется под новую функцию.

Известны случаи, когда удачный креативный кластер настолько оживлял микрорайон, что туда приходили инвесторы, готовые вложить в объекты инвестиции на порядок большие, чем было потрачено на создание кластера. Но, разумеется, для удачного развития кластеру нужна какая-то интересная идея.

Опыт показывает: чтобы подтянуть инвесторов в депрессивные территории, нужны очень серьезные инвестиции. Так происходит с «Лахта-центром», который, как полагают эксперты, еще лет десять будет влиять на развитие прилегающей недвижимости. Либо нужна идея, способная зародить жизнь в прежде малоинтересных уголках города. Но «Газпром» у нас один, и появление объекта, подобного «Лахта-центру», городу, может, придется ждать еще десятки лет. А идей в Петербурге полно — главное дать им возможность прорасти на петербургской почве.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Петербург. Новые пространства»