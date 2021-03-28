В ДТП погиб бывший прокурор Переславля-Залесского

В Ярославской области в ДТП погиб бывший Переславский межрайонный прокурор Александр Ершов, сообщили в администрации городского округа Переславль-Залесский. Погибшему было 66 лет.

«26 марта трагически погиб Александр Анатольевич Ершов, занимавший должность Переславского межрайонного прокурора с 2002 года по 2007 год. В 2007 году в звании старшего советника юстиции он ушел на пенсию по выслуге лет. Приносим близким и родным Александра Анатольевича искренние и глубокие соболезнования»,— говорится в сообщении администрации.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб Александр Ершов, произошло 26 марта около 19:55 на автомобильной дороге Юрьев Польский – Переславль-Залесский в Переславском районе. По данным пресс-службы УМВД России по Ярославской области, автомобиль Hyundai вылетел с дороги и произвел столкновение с деревом. От полученных в дорожно-транспортном происшествии травм 66-летний водитель скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников.

По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Антон Антонов