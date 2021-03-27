Мэрия Екатеринбурга обозначила улицы, где может начаться реновация

Администрация Екатеринбурга назвала территории, где может начаться комплексное развитие территорий (КРТ) в первую очередь. Как указано в документации, опубликованной на сайте мэрии, реновация планируется на Втузгородке, Эльмаше и Уралмаше.

«Установление в отношении территории в границах улиц Первомайской – Комсомольской – Технической, в границах которой предус­матривается осуществление комплексного развития территории, в связи с планируемым проведением аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — говорится в документе.

Кроме того КРТ предусмотрено в границах улиц Краснофлотцев – Шефской – Корепина – Донской, улиц Баумана – Шефской – Энтузиастов – Донская, пер. Суворовского – пер. Черниговского – ул. Донбасской.

Отметим, что сейчас на сайте администрации проходят общественные обсуждения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа. Внести свои предложения и замечания можно также на сайте до 2 апреля.