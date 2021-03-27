Полисом единым

Как стало известно “Ъ”, страховые союзы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовятся подписать меморандум о намерении создать единый рынок страховых услуг. Планируется наладить трансграничный обмен полисами страхования путешественников и мигрантов, а также ответственности автомобилистов — с дальнейшей перспективой перехода на единую лицензию по этим видам страхования. Объединив рынки, страховщики надеются не только расширить географию продаж, но и преуспеть в борьбе с мошенничеством — меморандум предусматривает создание общей базы для урегулирования убытков и борьбы со злоупотреблениями.

Как следует из проекта меморандума (имеется в распоряжении “Ъ”), руководители страховых союзов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, ориентируясь на решения органов ЕАЭС о создании единого рынка финансовых услуг, планируют начать работу по формированию общего рынка страховых услуг. Начальным этапом этого процесса заявлен обмен накопленной информацией по видам страхования — вплоть до формирования единой базы для урегулирования убытков и для борьбы с мошенничеством.

Также страховые союзы пяти стран намерены наладить трансграничный обмен страховыми услугами. Прежде всего — по таким видам, как страхование путешественников (страхование выезжающих за рубеж, ВЗР — предполагается, что онлайн можно будет оформить такой полис для выезда на территорию любого из пяти государств), выездное ОСАГО («Зеленая карта») и медицинское страхование трудовых мигрантов.

Помогая чиновникам, страховые союзы намерены готовить предложения по гармонизации отраслевого законодательства. Рабочим органом по всем направлениям станет координационный совет представителей страховых союзов. Он будет взаимодействовать с консультативным комитетом по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии.

«В координационном совете мы начнем прорабатывать такие вопросы, как единая лицензия, единая "Зеленая карта", единый ВЗР»,— пояснил “Ъ” президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По его словам, на это уже есть согласие руководства стран «пятерки». ЕЭК также считает идею создания координационного совета страховщиков стран—участниц союза перспективной.

После намеченного на июнь этого года подписания меморандума предстоит отрегулировать множество вопросов, связанных с принятием договоров страхования, заключенных в одной стране, и с наступлением убытка по ним в другой, а также с выплатами при отсутствии офиса страховщика в союзном государстве.

«Страховые компании смогут оказывать услуги на территории других стран. По крайней мере, по некоторым видам страхования,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.— Это движение в правильном направлении, отвечающее интересам стран-участниц и их граждан». Страховщикам, в свою очередь, интересно не только расширить географию продаж, но и эффективнее противостоять мошенничеству. «Это хорошая вещь на перспективу. Главное, чтобы механизмы в рамках договоренностей заработали,— говорит замглавы "Ингосстраха" Илья Соломатин.— Например, по сокращению автоугонов за пределы РФ транзитом через Казахстан».

На пути к трансграничности страховых рынков есть серьезные барьеры для взаимного перераспределения рисков (перестрахования) на качественно другой по объемам уровень, предупреждает глава брокера «РТ-Страхование» Николай Галушин. В РФ, например, установлены требования к рейтингам для международных перестраховщиков, которые позволяют отражать в резервах доли перестраховщика для их высвобождения. Компании из других стран ЕАЭС под эти требования не подходят. В Армении при этом действуют требования к рейтингу иностранных перестраховщиков, которые выше странового рейтинга России (все страховщики ограничены национальным рейтингом вне зависимости от их платежеспособности и структуры портфеля).

Татьяна Гришина