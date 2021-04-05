«К буму частных инвестиций готовились несколько лет»

Об актуальных трендах на рынке коллективных инвестиций, о том, как в непростых условиях «Альфа-Капиталу» удалось войти в пятерку крупнейших компаний по объему активов, и планах на 2021–2025 годы в беседе с “Ъ” рассказала гендиректор управляющей компании Ирина Кривошеева.

— Прошедший год и начало нынешнего не только время пандемии, но и период беспрецедентного бума на рынке инвестиций. Как это отражается на отрасли?

— Пандемия многовекторно повлияла на трансформацию культуры сбережений: увеличился спрос на инвестиционные решения, изменились формат работы управляющих, стратегии инвесторов, возникли новые вызовы, и далеко не только технологического характера. Когда ограничения из-за коронавируса стали затрагивать целые отрасли, многие рабочие места, люди начали чаще задумываться о формировании личных сбережений на будущее, активнее интересоваться инструментами для инвестиций. Снижение процентных ставок и стимулирование мировых экономик привели к росту ликвидности и быстрому восстановлению фондовых рынков. Акцентирование всеобщего внимания на возможностях рынка ценных бумаг помогло нашей индустрии достичь новых рекордов.

В 2020 году объем российского рынка управления активами увеличился на 14% — преодолел отметку в 9 трлн руб., при этом направления, ориентированные на частных инвесторов, росли существенно быстрее. Активы физлиц в индивидуальном ДУ превысили 1 трлн руб., оценка годового прироста — 341 млрд руб. В открытых, интервальных ПИФах и биржевых фондах было дополнительно аккумулировано 293 млрд руб., а суммарный объем этого сегмента превысил 805 млрд руб.

— Трудно ли было управляющей компании адаптироваться к новой реальности?

— Многолетний фокус на диджитализацию позволил встретить пандемию в хорошей технологической форме: оперативно перевести сотрудников на удаленку, сохранив стабильность внутренних процессов, наладить в цифровых каналах коммуникации с клиентами всех сегментов, включая высокосостоятельных. Замечу, что впоследствии мы вернулись к гибридной модели взаимодействия с нашими клиентами — сочетанию онлайна и офлайна, учитывая стабильный запрос клиентов на сохранение живого общения с инвестиционными консультантами.

При этом в 2020 году потребовалось интенсивное масштабирование бизнеса с учетом изменившейся конъюнктуры. Стратегия «Альфа-Капитала» и была ориентирована на рост инвестиционной активности частных лиц, поэтому к началу бума на фондовом рынке мы подошли достаточно подготовленными с точки зрения потенциала системы продаж, наполнения продуктовой линейки, качества сервиса. Укрепили команду, в которой уже 430 человек — сочетание опыта и молодости, экспертизы в инвестициях и понимания цифровых технологий. Мобильность нашей небольшой команды позволила очень гибко реагировать на различные изменения в течение прошлого года.

— В первом квартале «Альфа-Капитал» впервые вошел в топ-5 российских УК по стоимости чистых активов. Этому способствовала ставка на предоставление услуг для частных инвесторов?

— Стратегически всего несколько лет назад локомотивным бизнесом управляющих компаний, которые доминировали на рынке, было управление средствами негосударственных пенсионных фондов, а «Альфа-Капитал» занимал 12-е место с активами менее 180 млрд руб. Тем не менее у нас была убежденность в том, что ситуация изменится. Поэтому советом директоров была утверждена стратегия с приоритетом на развитие инвестиционных услуг именно для физических лиц. В дальнейшем просто старались последовательно решать эту задачу.

По итогам прошлого года «Альфа-Капитал» уверенно лидирует среди топ-10 управляющих компаний по динамике бизнеса — рост более чем в полтора раза за год. Следующий наш целевой ориентир — достижение активов под управлением в 1 трлн руб.

— Приоритетное направление для компании по-прежнему индивидуальное доверительно управление?

— Да, и поэтому у нас первое место на рынке индивидуального ДУ. Стараемся укреплять позиции по всему спектру работы с физическими лицами: сохранение лидерства в сегменте состоятельных клиентов — одна из ключевых задач, но активно работаем и с розничными клиентами. Например, среди пяти ведущих компаний на рынке ПИФов «Альфа-Капитал», по данным независимых экспертов, единственный смог нарастить долю по итогам прошлого года: суммарный портфель наших фондов вырос на 80%. В сегменте ИИС переместились на второе место среди УК по числу счетов, нарастив долю рынка до 13,2%. В целом же рост клиентской базы компании составил рекордные 100%, в первую очередь благодаря развитию цифровых каналов продаж и дистанционных сервисов. Общее количество счетов рыночных клиентов «Альфа-Капитала» превысило 400 тыс. шт.

— Планируете ли выводить на рынок принципиально новые продукты и сервисы?

— Продуктовые инновации — одно из ключевых направлений нашей работы. Мы любим инновации, поддерживаем и инициируем проекты по созданию перспективных инструментов. Эту работу можно разделить на три части: с одной стороны — большие инициативы, которые требуют изменений законодательства, с другой — шаги скорее тактического плана для совершенствования продуктов и сервисов, с третьей — постоянный мониторинг и анализ мировых практик, рынков и конкурентов, поиск новых интересных инвестиционных возможностей для клиентов.

К первому можно отнести, например, наше активное участие в подготовке предложений по механизмам добровольных пенсионных накоплений, в частности обсуждение варианта с ИИС третьего типа. Пример тактических инноваций — адаптация конструкции закрытых ПИФов для решения задач физлиц: сначала мы одними из первых на рынке предложили состоятельным клиентам создание персональных фондов «под ключ» — «трастов» в российском правовом поле, затем запустили первые розничные рентные ЗПИФы. Планируем расширять направление коллективных инвестиций в торговую недвижимость — достаточно надежный актив с неплохой доходностью в текущих условиях. Так, в прошлом году более 2 млрд руб. привлекли в два фонда «Арендный поток», которые инвестируют в объекты с долгосрочными договорами аренды с X5 Retail Group. Наш первый в этом году новый продукт — ЗПИФ «Фастфуд» — тоже был хорошо принят клиентами.

Помимо этого развиваем и новое направление для квалифицированных инвесторов — стратегии pre-IPO, инвестиции в непубличные бизнесы на последней стадии финансирования перед выходом на биржу. Привлечение в данные продукты составило более $250 млн за год.

— Какова стратегия «Альфа-Капитала» на рынке биржевых фондов?

— Конечно, стоит задача по увеличению числа клиентов, активов и доли в одном из самых быстрорастущих сегментов рынка. Внимательно изучаем мировой опыт, например практику наиболее успешных новаторов, таких как Ark Financial, которой руководит новая легенда Уолл-стрит Кэти Вуд — нам близка концепция «инвестируй с убеждениями». Ценностно-ориентированный подход при выборе объектов инвестирования становится действительно актуальным для наших клиентов.

Отстраиваем линейку биржевых ПИФов по модели core & satellite, когда основу составляют фонды с базовыми стратегиями, меньшую часть — различные оригинальные тематические фонды. К числу последних относится, например, новый бестселлер «Альфа-Капитал Китайские акции», который за три месяца с момента старта преодолел 3 млрд руб. по активам. Всего на бирже торгуется шесть наших БПИФов, включая фонды в валюте и с активным управлением, еще четыре запустим в текущем году.

— Продвижение биржевых фондов не мешает вашему традиционному бизнесу — классическим ПИФам?

— Низкозатратность и технологичность биржевых фондов превращают их в универсальный инструмент, позволяющий выходить с портфельными инвестициями на клиентов брокеров. Кроме того, это удобный «строительный материал» при формировании комплексных инвестиционных портфелей с активным управлением, для использования в стратегиях на основе робоэдвайзинга. Думаю, что становление индустрии биржевых фондов не сужает, а скорее расширяет потенциал роста для смежных сегментов рынка, в том числе открытых и интервальных ПИФов.

При этом абсолютно не отказываемся от развития направления классических фондов, которые в большей степени ориентированы на долгосрочных инвесторов — на тех, кто ценит личное время и убедился в значимости профессионального управления капиталом. Долгосрочные, регулярные, комплексные инвестиции — залог достижения персональных финансовых целей клиента.

— Готова ли к таким инвестициям аудитория, учитывая большое количество новичков на бирже?

— Начинающим инвесторам — активной молодежи, вчерашним вкладчикам, которых перестали устраивать ставки в банках,— важно, как нам кажется, тщательнее контролировать свои риски, как минимум соблюдать общеизвестные принципы диверсификации. В 2020 году за счет уверенного роста индексов до 70–80% инвесторов-новичков получили положительные результаты даже при самостоятельной торговле ценными бумагами. Очевидно, что усиление волатильности рынков ухудшит статистику и создаст стимулы для перетока части средств в продукты профессиональных управляющих. Рынки — это не улица с односторонним движением вверх, убытки, потери, сложности неизбежны, и вдумчивый подход к оценке рисков — ключевой залог успеха на длинном горизонте.

— Ускорилось ли развитие онлайн-бизнеса «Альфа-Капитала», учитывая контекст 2020 года?

— Цифровизация набирает обороты. В прошлом году «Альфа-Капитал» стал первой управляющей компанией, клиенты которой смогли видеть изменение стоимости своего портфеля в онлайн-режиме. Мы запустили новый сайт и обновили мобильное приложение, активно развивали цифровые каналы продаж. Число клиентов, взаимодействующих с компанией исключительно онлайн — от этапа открытия счета до инвестирования, увеличилось в два раза, до 115 тыс. человек, их активы приблизились к отметке 20 млрд руб., и направление «цифровой бизнес» вышло на уровень самоокупаемости по итогам года.

— Как вы понимаете, чего именно ждут от компании клиенты?

— Активно инвестируем в направление исследования клиентских впечатлений. Здесь мы говорим о целом комплексе функций: от классического NPS до ставших традиционными UX и UI. Теперь все, с чем мы выходим к аудитории, будь то продукт, сервис, маркетинговый материал или даже онлайн-конференция, основано на детальном изучении клиентских ожиданий. По сути, клиенты голосуют за те изменения, которые внедряет компания. И, конечно, впоследствии держим в фокусе впечатления от использования наших продуктов.

Анализируем, делаем выводы, изменяемся. Здесь наша философия проста: регулярные улучшения для клиентов каждый день. Движемся от дженерализации к максимальной персонализации предложения, для этого в компании организованы рабочие группы под конкретные целевые клиентские сегменты. К примеру, раньше при разработке отчетности мы пытались создать одну универсальную форму для всех, а сейчас думаем над конструктором, с помощью которого клиент сам сможет формировать необходимый формат и выбирать уровень детализации. Это простой пример нового взгляда. Мы уверены, что, используя существующий технологический потенциал, компания станет главным именно долгосрочным партнером для частных инвесторов.

— Как отражаются новые стратегические вызовы на внутренней жизни компании?

— Важно понимать, что команда трансформируется с развитием рынка. К примеру, еще несколько лет назад доля сотрудников блока IT в компании не превышала 10%, а сегодня с расширением онлайн-бизнеса выросла до 30% при увеличении общей численности персонала. Вместе с интенсивным набором специалистов мы адаптировали нашу корпоративную культуру, создав атмосферу технологичного стартапа. Для этого арендовали отдельный этаж и спланировали пространство с учетом организации работы команд.

Вместе с тем мы отмечаем, что возникают новые ценностные профили состоятельных частных инвесторов, что требует от компании гибкой реакции. Как результат к нашей команде присоединяются инвестиционные консультанты с другими подходами в работе, и мы рассматриваем это как непрерывный процесс обогащения корпоративной культуры.

— Можете обозначить стратегические планы «Альфа-Капитала» на следующие годы?

— Основная цель — быть управляющей компанией первого выбора для наших клиентов—физических лиц. Верхнеуровневые стратегические задачи к 2025 году: рост активов под управлением и выручки в 2,5 раза, рост прибыли в 3,5 раза по сравнению с результатами 2020 годом.

В остальном продолжим уверенное движение по пути интенсивного развития бизнеса, будем стремиться влиять на изменения индустрии управления активами, поддерживать внедрение лучших мировых практик на российском рынке. Именно яркий проактивный подход помогает компании удерживать лидерские позиции в течение всех последних лет.

Интервью взял Виталий Гайдаев