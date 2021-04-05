Закаленное доверие

Ожидания в отношении 2020 года, который уже в самом начале обещал быть весьма непростым, оправдались с лихвой. Однако неприятности, связанные с пандемией и падением цен на нефть, были преодолены, а рынок доверительного управления на фоне мягкой денежной политики регуляторов и снижения ставок по депозитам обновил новый максимум. Активы под управлением российских компаний превысили 9 трлн руб., а самыми быстрорастущими сегментами вновь стали индивидуальное ДУ и розничные паевые фонды. В текущем году участники финансового рынка сохраняют оптимизм, ожидая дальнейшего расширения рынка за счет частных инвесторов.

Розничный взлет

Для индустрии доверительного управления в целом 2020 год оказался благоприятным, а пандемия лишь ненадолго затормозила интерес инвесторов к финансовым рынкам. Массированная атака финансовых регуляторов, боровшихся с локдаунами и заражениями триллионными эмиссиями, спасла рынки и инвесторов. По оценке “Ъ”, объем средств под управлением управляющих компаний, раскрывших свои данные, по итогам года превысил 9,2 трлн руб., что выше на 17,6% результата предыдущего года. Факторы, способствовавшие продолжению роста рынка ДУ, во многом те же, что и в 2019-м. Здесь и продолжавшееся снижение ставок по депозитам, и ралли на рынке ценных бумаг, и упрощение доступа к инвестициям за счет развития дистанционных продаж.

Самым востребованным сегментом остаются услуги для частных инвесторов как в части индивидуального доверительного управления, так и в части коллективных инвестиций. По оценке “Ъ”, в результате доля сегмента индивидуального ДУ достигла 14,6%, а доля коллективных инвестиций превысила 9%. Минувший год был рекордным и по объему привлечения средств в розничные паевые фонды: судя по данным Investfunds, чистый приток превысил 206 млрд руб.— вдвое выше предыдущего рекорда, установленного в 2019-м. С учетом роста фондового рынка активы открытых и интервальных ПИФов к концу года превысили 700 млрд руб. Активы биржевых ПИФов превысили по итогам года 85 млрд руб., увеличившись за год в пять раз.

Количество ненулевых лицевых счетов физлиц в открытых и интервальных фондах по итогам года приблизилось к 1 млн, на треть превысив показатель 2019-го. И это без учета счетов в номинальном держании, а также счетов в биржевых фондах (которые также приближаются к миллионной отметке). Росло не только количество счетов, но и их наполнение. По оценке “Ъ”, размер среднего счета в ПИФе приблизился к 600 тыс. руб., на четверть превысив показатель предшествующего года.

Самые эффективные управляющие компании (в 2020 году) Место Название Эффективность (%) Выручка от услуг ДУ (млрд руб.) Изм. за год (%) Доля инвесторов в общем ДУ (%) Индивидуальных Институциональных Розничных ЗПИФы 1 Группа компаний «Альфа-Капитал» 1,55 8,60 +32,6 69,2 0,6 21,5 8,7 2 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 0,79 2,70 +9,9 0,1 87,9 — 11,9 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями» 0,63 7,22 +28,0 19,8 38,6 27,3 14,2 4 «Лидер» 0,61 3,04 –25,3 8,1 91,3 0,1 0,6 5 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 0,57 2,93 –10,0 1,7 77,4 18,7 2,2 6 «Газпромбанк — управление активами» 0,37 2,33 +39,5 4,7 11,0 12,1 72,2 7 ГК «Регион» 0,30 2,58 –18,7 2,1 73,6 0,6 23,7 8 Группа компаний «Открытие» 0,23 1,69 +28,6 8,1 87,4 2,1 2,4 9 «Трансфингруп» 0,20 0,70 –10,5 0,0 83,0 1,7 15,3 10 «Ай Кью Джи Управление активами» 0,14 0,30 –51,5 0,7 97,1 — 2,3 открыть таблицу в новом окне Эффективность рассчитана как отношение выручки от услуг доверительного управления к среднему объему активов под управлением за год. Управляющие компании, объем активов в управлении которых превышает 200 млрд руб. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

Среди лидеров рынка розничных ПИФов остаются компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» (157 млрд руб.), компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» (более 150 млрд руб.), «Альфа-Капитал» (свыше 130 млрд руб.), фактически удвоившие свои показатели за минувший год.

На фоне активного расширения розничного сегмента продолжал стагнировать сегмент институциональных инвесторов. Его доля в общих активах в ДУ сократилась до 46,7%. Переходная кампания прошлого года оказалась самой скромной, а граждане с большей охотой возвращали средства в ПФР. При этом корпоративные и индивидуальные программы негосударственных пенсий также переживают сейчас не лучшие времена. Причем стагнировал не только рынок НПФ (поднявшийся лишь на величину инвестдохода), но и рынок страховых компаний.

Расчет на перспективу

Представители управляющих компаний по-прежнему связывают рост рынка доверительного управления с массовым приходом частных инвесторов. При этом наметившийся тренд на повышение ставок будет оказывать ограниченное воздействие. Как отмечает руководитель блока «Розничный бизнес» УК «Альфа-Капитал» Алексей Обухов, процесс повышения ставок будет очень медленным и плавным. Поэтому этот фактор пока не окажет существенного влияния на рынок инвестиций. Как поясняет гендиректор «Регион Эссет Менеджмент» Екатерина Зайцева, возможные повышения ставки шагами по 0,25% (а суммарно до 1%) не покроют ожидания населения, считающего, что ставка должна быть выше инфляции. По ее мнению, физические лица по-прежнему будут искать другие способы получения более высокой доходности и направления индивидуального ДУ и розничных ПИФов продолжат свой рост. Как считает начальник управления инвестиционных продуктов «Открытие Private Banking» Андрей Шенк, многие инвесторы видят результат прошлого года и понимают, что никакой депозит, даже с более высокой ставкой, не сможет дать такой результат, как грамотно составленный инвестиционный портфель. Возможно, рост ставок остановит тех инвесторов, которые выбирают только между депозитом и портфелем рублевых облигаций, но «настолько консервативных инвесторов не так много».

По оценке Алексея Обухова, из субсегментов рынка быстрее будут расти доверительное управление состоятельных клиентов и биржевые ПИФы. В «Альфа-Капитале» рассчитывают, что к концу года активы под управлением компании превысят 800 млрд руб., а к 2025-му вырастут уже в три с половиной раза.

Этому должно способствовать и развитие рынка доверительного управления на основе совершенствования нормативной базы, касающейся инфраструктуры паевых фондов. По словам гендиректора УК «Райффайзен Капитал» Ольги Суминой, это и подготовка подзаконных нормативных актов для упрощения процедуры выдачи паев ПИФов, и выплата дохода от владения паями, и упрощение процедуры регистрации правил доверительного управления фондов. Алексей Обухов указывает и на необходимость сокращения сроков выдачи паев ПИФов до формата Т-0, расширения услуг и сервисов УК за счет изменения порядка лицензирования участников финансового рынка. Как поясняет Евгений Зайцев, отмена транзитных счетов позволит ускорить процедуру выдачи паев в открытых фондах, а в перспективе — выдавать паи день в день.

Развитие розничного рынка доверительного управления в управляющих компаниях связывают и с продолжением развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По итогам прошлого года, по оценке “Ъ”, количество таких счетов превысило 460 тыс., а объем средств на них — 112 млрд руб. (год назад — чуть больше 64 млрд руб.). В настоящее время используются счета двух типов с разными вариантами налогового вычета: в первом случае это касается ежегодных взносов на 400 тыс. руб., во втором — на доход от инвестирования при ежегодных вложениях не более 1 млн руб. Алексей Обухов ожидает введения новых механизмов добровольных пенсионных накоплений (ИИС-3). В прошлом году участники рынка совместно с регуляторами стали прорабатывать варианты таких счетов, сочетающих возможности первых двух типов, но имеющих длительный срок использования — не менее десяти лет. Как отмечает Евгений Зайцев, это позволит привлечь долгосрочные инвестиции на рынок ценных бумаг.

Валютные ожидания

Что касается направлений инвестиций, то в первую очередь участники рынка рассматривают валютные стратегии. Как поясняет главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов, рост интереса к глобальным активам, иностранным акциям всегда повышается в условиях волатильности курса рубля. По оценке ВТБ, рубль будет укрепляться, однако клиенты будут больше склонны к покупке валютных активов и соответствующих стратегий, отмечает господин Потапов. Как считает Андрей Шенк, крупные клиенты по-прежнему предпочитают держать большую часть активов в валюте либо в продуктах с экспозицией на валютные активы.

Что касается стратегий, то наиболее перспективными сегодня на фондовом рынке представляются те, что включают инвестиции в высоколиквидные российские и зарубежные акции. Как поясняет Екатерина Зайцева, мировые финансовые регуляторы пока не отказываются от своих стимулирующих программ, и этот фактор будет влиять и на рынки акций. При этом основным бенефициаром избыточной ликвидности на глобальном финансовом рынке будут акции развитых стран, так как у инвесторов не будет «веского повода инвестировать в более рисковые активы на фоне позитивной динамики фондовых индексов развитых стран», считает она. Алексей Обухов выделяет также интерес к акциям стоимости и тем рынкам, где выше уровень дивидендных выплат. Кроме того, он отмечает высокий интерес к сырьевым активам, особенно в свете инфляционных ожиданий.

Владимир Потапов считает, что сохранят свою популярность, как и в прошлом году, технологические компании. Это заставляет многих клиентов аллоцировать часть средств в подобные стратегии, отмечает он. Ольга Сумина напоминает, что в прошлом году в этом секторе больше росли акции средней и малой капитализации и «сейчас они торгуются с высокими мультипликаторами». Однако им еще предстоит пройти проверку устойчивости их показателей роста при возвращении к нормальной постпандемийной жизни. При этом крупные хайтек-компании почти сравнялись по мультипликаторам с value-сегментом, и «мы видим здесь потенциал роста для всего рынка, учитывая вес крупного хайтека в общих индексах», отмечает госпожа Сумина.

Дмитрий Михайлович