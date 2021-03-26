Ярославская область потратила 3,6 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Деньги были выделены из федерального и регионального бюджетов

В 2020 году расходы бюджета Ярославской области на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса и на реализацию мер поддержки в условиях пандемии составили более 3,63 млрд руб., сообщили "Ъ-Ярославль" в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что расходы осуществлялись за счет федеральных и областных средств.

По информации пресс-службы, большая часть расходов пошла на осуществление дополнительных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам. Эта статья расходов составила более 1,4 млрд руб. На поддержку малого и среднего бизнеса в части изменения налогового законодательства было выделено 743,3 млн руб. Оснащение и переоснащение коечного фонда медицинских организаций обошлось в 501,6 млн руб. В поддержку бюджетов муниципальных образований Ярославской области было вложено 327,8 млн руб.

На приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинского оборудования было потрачено 84,5 млн руб. Покупка лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 обошлась в 66,9 млн руб. Еще 58 млн руб. было направлено на организацию лабораторных исследований по выявлению заражения коронавирусом.

Алла Чижова