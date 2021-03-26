Президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу длиною в год. Свою инициативу глава государства озвучил на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». Он также согласился на предложение одного из участников встречи расширить число номинаций конкурса.

Конкурс «Учитель года» проводится ежегодно Министерством образования и науки, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Первый всероссийский конкурс был организован в 1992 году.

Владимир Путин рассказал, что уже предлагал своей администрации расширить время проведения конкурса «Учитель года» и сменить его формат. «Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года. А то один раз как лампочка сверкнула, как звезда — пум и все, и об этом никто не видит, ничего не слышит. Надо делать это на постоянной основе. Я уже вот в администрации говорил об этом, что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении»,— сказал он. Президент также ответил согласием на просьбу одного из участников встречи включить в конкурс номинацию для директоров школ и их заместителей.