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Нижний Новгород. Приволжье

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Нижегородское театральное училище носит имя своего выдающегося выпускника 1951 года — народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Выступать он начал еще в годы войны на сцене Дома культуры нижегородского (тогда горьковского) завода «Красная Этна», где работал слесарем.

Фото: Государственный архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Их жизнь — театр

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27 марта отмечается Всемирный день театра, учрежденный в 1961 году IX конгрессом Международного института театра при ЮНЕСКО. В Нижнем Новгороде актеров театра и кино, актеров театра кукол, артистов балета и театральных художников выпускает Нижегородское театральное училище имени Е. А. Евстигнеева (НТУ), основанное в 1918 году при первом городском советском театре. За время работы училище подготовило более 2 тыс. мастеров сцены, среди которых известные народные артисты, звезды столичных театральных постановок, кино и сериалов.

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