Их жизнь — театр

27 марта отмечается Всемирный день театра, учрежденный в 1961 году IX конгрессом Международного института театра при ЮНЕСКО. В Нижнем Новгороде актеров театра и кино, актеров театра кукол, артистов балета и театральных художников выпускает Нижегородское театральное училище имени Е. А. Евстигнеева (НТУ), основанное в 1918 году при первом городском советском театре. За время работы училище подготовило более 2 тыс. мастеров сцены, среди которых известные народные артисты, звезды столичных театральных постановок, кино и сериалов.