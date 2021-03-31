Швейцарский колорит

Исторически цветные циферблаты в основном появлялись в часах спортивного стиля. Сегодня их можно встретить и на более классических моделях с ремешком из кожи аллигатора или ткани НАТО, с корпусом из бронзы, титана, стали или инновационных сплавов. Винный оттенок красного, оливковый зеленый, табачный коричневый или глубоководный синий идеально подойдут для нового весеннего сезона, когда серые зимние дни позади, а на голубом небе светит долгожданное солнце.

Часы Montblanc 1858 Geosphere с двумя узнаваемыми выпуклыми вращающимися полушариями и усложнением в виде индикатора мирового времени — одна из знаковых моделей коллекции Montblanc 1858. В середине 2020 года Montblanc представили модель 1858 Geosphere в корпусе из титана Grade 5 в контрастной сине-белой гамме, навеянной цветами ледников и айсбергов. Часы посвящены альпинистской мечте, программе «Семь вершин», которая заключается в покорении высочайших точек планеты. На задней крышке корпуса часов выгравированы изображения горы Монблан, компаса и двух скрещенных ледорубов.

Одним из первых поклонников часов-скелетонов Piaget в 1970-х годах был трубач Майлз Дэвис. Но если легендарный музыкант предпочитал модель из желтого золота, то в этом году мануфактура представляет полностью скелетонированную версию знаменитых часов Piaget Polo, созданных в 1979 году, из стали с PVD-покрытием синего цвета. Изогнутый корпус на 30% тоньше, чем у существующих версий, круглый безель, циферблат формы «подушка», тонкий профиль. Эти спортивные часы диаметром 42 мм и толщиной всего 6,5 мм приводятся в действие тончайшим (2,4 мм) мануфактурным механизмом Piaget 1200S1 со смещенным от центра микроротором. А встроенный в корпус браслет оснащен функцией замены, которая позволяет легко поменять его на дополнительный кожаный ремешок.

После выхода черной версии дайверских часов Bell & Ross в 2018 году, зеленой в 2019-м и синей в 2020-м бренд выпустил эффектную красную BR 03-92 Diver Red Bronze ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Корпус и безель модели выполнены из оловянной бронзы — сплава, на 92% состоящего из меди и на 8% из олова, из которого в прошлом делали водолазные шлемы. Такая бронза красиво стареет, покрываясь розовым налетом. Красный анодированный безель, красный лаковый циферблат и красно-коричневый ремешок отлично гармонируют друг с другом. Модель украшена фирменной гравировкой на задней крышке в виде водолазного шлема.

У Blancpain вышла новая модель Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date с градиентным песочно-бежевым циферблатом с узором в виде солнечных лучей лимитированной серией в 500 экземпляров. Индикация арабскими цифрами, радиально расположенными на пятиминутных отметках, напоминает внутреннее вращающееся кольцо часов 1970-х годов. Как и на тех винтажных моделях, окошки даты и дня недели расположены у отметки «3 часа». Стрелки покрыты люминесцентным слоем, циферблат дополнен однонаправленно вращающимся безелем с коричневой керамической вставкой. Мануфактурный калибр 1315DD заключен в корпус диаметром 43 мм из стали с водонепроницаемостью до 300 м и пятидневным запасом хода. Кремниевая пружина баланса обеспечивает точность хода и устойчивость к магнитным полям. Через заднюю крышку из сапфирового стекла виден золотой ротор, а парусиновый ремешок песочного цвета сочетается с теплыми тонами циферблата.

Линейка часов Longines HydroConquest пополнилась моделями из стали с розовым и желтым PVD-покрытием. Обновленные в 2018 году часы отвечают всем требованиям профессиональных дайверов: завинчивающаяся заводная головка, водонепроницаемость до 300 м, однонаправленный безель, завинчивающаяся задняя крышка и складная застежка со встроенной системой увеличения длины ремешка. Модели синего, серого, черного и зеленого цветов дополняют безель с керамической вставкой и каучуковый ремешок тех же цветов, что и циферблат. Часы оснащены автоматическим калибром L888.5 с кремниевой пружиной баланса, которая гарантирует высокую точность хода, устойчивость к магнитным полям и продолжительный срок службы часов.

Екатерина Зиборова