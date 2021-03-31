«Быть инвестором легко и просто» — это миф

В 2020 году многие люди по-новому посмотрели на свою стратегию управления финансами. Ни для кого не секрет, что в последние два-три года мы видели рост интереса клиентов к рынку инвестиций. Главной причиной было последовательное снижение ставок по депозитным продуктам, и в 2020 году они достигли психологического минимума. Одновременно банки активно работали над тем, чтобы сделать доступным широкий перечень финансовых инструментов, позволяющих получить более высокую доходность. Однако большая ошибка многих инвесторов состоит в наивном заблуждении, что достаточно просто переложить денежные средства с депозита на брокерский счет, и прибыль польется рекой.

Чем тот же банк принципиально отличается от неофита, вчера открывшего для себя дивный новый мир фондового рынка? Правильно — экспертизой. Поэтому наш главный подход в работе с капиталом клиентов — их грамотное навигирование по миру финансовых решений. Важно понимать: нет никаких универсальных стратегий с гарантированным результатом. Как нет единого лекарства, которое врач назначает любому больному.

Как устроен Private Banking банка «Санкт-Петербург» Читать далее

Мы не только определяем риск-профиль клиента, его цели, сроки инвестирования, но и каждый наш отдельно взятый инвестиционный инструмент уже прошел риск-аудит. Наша экспертная задача — сбалансировать уровень ожидаемой доходности и приемлемого риска, прозрачность вложений. В зависимости от задачи мы подбираем инвестиционное решение — от классических банковских инструментов до управления активами за рубежом. Мы считаем, что здесь главное не количество стратегий, а качество. Важно, чтобы выбор самого востребованного и реально работающего инструмента — ПИФ для наших клиентов был максимально быстрым, понятным и удобным. В новых фондах, которые мы готовим к запуску уже в апреле-мае, учтены ключевые ожидания клиентов и поэтому будут собраны самые эффективные инструменты рынка. Их селекцию обеспечивают наши партнеры — УК «БСПБ Капитал» и УК «Фортис». Результаты работы УК «БСПБ Капитал» как по доверительному управлению, паевым фондам, так и по «аудиту» портфелей клиентов в других финансовых институтах говорят сами за себя. В 2020 году активы под нашим управлением выросли на 30%, а количество клиентов Private Banking банка «Санкт-Петербург» выросло на 15%, и половина из них пришла к нам по рекомендациям наших действующих клиентов. А это значит, что наши инвестиционные стратегии действительно оправдывают ожидания.

В 2021 году одним из перспективных инструментов для владельцев крупного капитала будут уже известные закрытые паевые инвестиционные фонды.

ЗПИФ — это действительно интересный инструмент, который при грамотном подходе решает очень широкий спектр задач: от структурирования и защиты активов до решения вопросов наследования, конфиденциальности и эффективного налогообложения. Сейчас мы формируем отдельную линейку таких фондов.

Впрочем, ЗПИФ — это хотя и перспективный, но не единственный инструмент, который мы предлагаем клиентам. У нас есть программы защиты капитала и программы wealth management. Под каждую конкретную задачу клиента мы подбираем портфель инвестиционных решений, принимая во внимание капиталы клиента как в других странах, так и в других финансовых институтах. Клиент получает эксперта-партнера, за которым стоит весь опыт команды банка «Санкт-Петербург» и проверенных партнеров.

Я неслучайно акцентирую на этом внимание. В результате ажиотажа на фондовом рынке, который мы видели в 2020 году, сегодня много неоправданных клиентских ожиданий. К сожалению, знания многих инвесторов-новичков довольно поверхностны, и это огромная проблема для рынка. А ведь миф о том, что быть инвестором легко и просто, совершенно не соответствует действительности. Постулат «Кто владеет информацией — тот владеет миром» сейчас приобрел новый смысл. Именно поэтому мы создали площадку — клуб клиентов «Знания в действии». Здесь всегда есть возможность обсудить все новости и тренды на наших регулярных встречах с лучшими экспертами рынка. Этот год будет по-прежнему периодом экспериментов с разными форматами коммуникаций. Мы понимаем, что наша аудитория очень любознательна, и поэтому будем делиться знаниями в самых разных форматах, чтобы обеспечить максимально полное погружение в сложный, но очень интересный мир финансовых инструментов.

Кирилл Попов, директор Private Banking банка «Санкт-Петербург»