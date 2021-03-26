Мэрия Новосибирска не нашла концессионера на проект «умных остановок», изменит условия

Конкурс по выбору концессионера для создания и обслуживания в Новосибирске сети «умных остановок» не состоялся из-за отсутствия заявок.

Как сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе мэрии, департамент промышленности, инноваций и предпринимательства «планирует прорабатывать другие условия соглашения для переоборудования остановок общественного транспорта в комфортные и привлекательные остановочные пункты для жителей и гостей города».

Прием заявок на конкурс закончился 25 марта. Проект стоимостью 368 млн руб. предполагал создание к сентябрю 2022 года 250 остановок с предоставлением Wi-Fi, интерактивной картой города, зарядкой для телефонов и пр. Заключить соглашение с концессионером планировалось на 15 лет.

В начале февраля комиссия по городскому хозяйству горсовета Новосибирска поставила неудовлетворительную оценку департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии за отчет о реализации проекта «умные остановки».

Дарья Решетникова