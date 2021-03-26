Суд в Лондоне обязал бизнесмена компенсировать £530 тыс. из-за торговых сигналов

Высокий суд Лондона постановил взыскать с директора компании 24HR Trading Academy Мохаммеда Фуада Хаджи Майдина Марикара £530 тыс. компенсации за несанкционированные рекомендации к инвестициям, сообщает Управление по контролю за финансовой деятельностью (FCA) Великобритании. Взысканные с директора 24HR Trading Academy средства будет распределена между клиентами компании.

Судья Джонатан Ричардс постановил, что торговые сигналы, которые господин Марикар за плату отправлял через WhatsApp, были нарушением британского закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (FCMA 2000). FCA не давала 24HR Trading Academy или ее директору разрешение на рыночные консультации. Суд решил, что торговые сигналы «явным образом предполагали, что описываемые транзакции принесут ожидаемый доход, если их скопировать», указано в приведенном FCA тексте постановления на сайте Британского и Ирландского института правовой информации (BAILII).

Господин Марикар в суде утверждал, что сигналы были лишь инструментом, позволявшим научить принципам работы рынка. Его адвокат Азиз Рахман сообщил Bloomberg, что директор 24HR Trading Academy рассматривает возможность апелляции.