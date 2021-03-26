С истекшим сроком льготности

Принимая постановление №439, правительство РФ, судя по всему, предполагало, что к осени активная фаза пандемии завершится. Дело в том, что этот акт (действует до сих пор) предусматривает отсрочку в размере 100% арендной платы с даты введения режима повышенной готовности и до момента его отмены. С даты отмены режима и до 1 октября 2020 года постановление дает арендаторам отсрочку в размере 50% от суммы аренды. Но с октября прошло почти полгода, а режим повышенной готовности так и не отменен.

Партнер КА Pen & Paper Станислав Данилов отмечает, что постановление нужно обновить. «Любому понятно, что предоставление отсрочки со дня прекращения действия режима повышенной готовности и до 1 октября 2020 года сейчас лишено всякого правового и даже логического смысла»,— говорит он. «Многие предприятия из пострадавших отраслей испытывают затруднения до сих пор, так как ограничительные меры продолжают действовать почти по всей стране по сей день,— добавляет Олег Мамонт, руководитель направления юрфирмы a.t.Legal.— И непонятна логика законодателя: декларировать поддержку бизнесу и в то же время игнорировать истечение срока наиболее существенной помощи».

Большинство опрошенных “Ъ” юристов считают, что льготы арендаторам следует продлить, но без установления конкретной даты окончания их действия. «Необходимо упразднить нормативные сроки предоставления отсрочки и заменить их на более гибкие формулировки, привязанные к отмене ограничительных мер. Постановление должно быть лишь "нормативным скелетом" для разрешения споров»,— подчеркивает Юрий Водопьянов из Содружества земельных юристов.

Впрочем, директор юридического департамента Accent Capital Маргарита Ермошкина полагает, что в части принудительной отсрочки по арендной плате постановление обновлять не стоит. «Данным актом государство обязало одних частных субъектов предоставить бесплатный коммерческий кредит другим таким же частным субъектам. Это полностью противоречит основам гражданско-правового регулирования, такая практика не должна продолжаться»,— говорит она. При этом, по ее мнению, следовало бы установить в законодательстве «максимальный порог снижения арендной платы», чтобы у арендаторов «не создавалось мнение, что можно просить скидку на всю или основную часть арендной платы». Сейчас этот размер в каждом конкретном случае определяют суды.

Анна Занина