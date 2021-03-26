Из свежей почты

Альбина Глуховцова, 12 лет, задержка психоречевого развития, аутикоподобный синдром, требуется курсовое лечение. 175 421 руб.

Внимание! Цена лечения 197 421 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 22 тыс. руб.

Роды у меня были тяжелыми, Альбина чудом выжила после травмы — получила гематому на голове. До года дочка развивалась нормально, начала говорить «мама» и «папа». А потом замолчала и стала все больше замыкаться, не хотела играть, не реагировала на слова. Но благодаря лечению в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва) состояние Али улучшилось. Проблем еще много, лечение надо продолжать, и я прошу помощи в оплате. У нас две дочки, и у обеих инвалидность — у младшей сходный диагноз. Надежда Глуховцова, Алтайский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Лечение необходимо продолжать, надо нормализовать эмоциональное состояние девочки, улучшить поведение, расширить кругозор, повысить концентрацию внимания, развить речь».

Амир Валеев, 5 лет, синдром Крузона, гипоплазия средней зоны лица и верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 170 080 руб.

Внимание! Цена лечения 199 080 руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 29 тыс. руб.

У Амира тяжелое врожденное заболевание — синдром Крузона, деформированы кости лица и черепа. Сын перенес уже три операции на черепе, а когда он чуть окреп, ему начали ортодонтическое лечение. Челюсти растут неравномерно, места для прорезывания зубов не хватает. А те, что прорезались, сразу разрушаются. Сейчас сыну установили специальные пластины на обе челюсти. Лечение платное, нам его не осилить. Русфонд уже нам помогал, теперь нужно оплатить очередной этап лечения. Прошу, не оставляйте нас! Азамат Валеев, Башкортостан

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Лечение нужно продолжить при помощи съемного и несъемного расширяющих аппаратов на обеих челюстях».

Максим Зайцев, 8 лет, Spina bifida — врожденный порок развития спинного мозга, требуется комплексное обследование и план лечения. 214 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 553 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 39 тыс. руб.

Максим родился со спинномозговой грыжей. Сразу после рождения его прооперировали, грыжу иссекли, но начались осложнения: вся нижняя часть тела была парализована, работа тазовых органов и почек нарушена. Ходить Максим до сих пор не может, только ползает. Сына удалось включить в программу «Русфонд.Spina bifida» в GMS Clinic (Москва). Команда врачей обследовала его и подобрала лечение. Затем Максиму выполнили третью операцию — устранили фиксацию спинного мозга, а теперь ему предстоят операции на ногах. Иначе он так и не сможет ходить. Я вновь прошу вашей поддержки. Виктория Зайцева, Смоленская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Максиму сейчас требуются сложные операции по поводу контрактур ног. После операций необходимо обследование нейрохирурга и уролога».

Лера Александрова, 1 год, острый миелобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется лекарство. 201 544 руб.

Внимание! Цена лекарства 228 544 руб. Телезрители ГТРК «Псков» соберут 27 тыс. руб.

Этот тяжелый диагноз Лере поставили в восемь месяцев. У нее поднялась высокая температура, анализы крови были очень плохие, и нас срочно отправили на обследование и лечение в Москву. В НМИЦ имени Дмитрия Рогачева врачи диагностировали рак крови, тяжелая форма лейкоза осложнялась еще и генетической поломкой. Нам сразу сказали, что вылечить дочку поможет только трансплантация костного мозга. Я стану донором. Для того чтобы пересадка прошла успешнее, перед ней необходимо провести медикаментозное лечение. Но нужного препарата нет в клинике. Это дорогое лекарство, помогите, пожалуйста, его купить. Юлия Александрова, Псковская область

Гематолог НМИЦ имени Дмитрия Рогачева Дмитрий Евсеев (Москва): «У Леры высокий риск рецидива, ей незамедлительно требуется трансплантация костного мозга. В период подготовки к ней необходима терапия препаратом треосульфан. В отделении его, к сожалению, нет».

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