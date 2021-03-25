Под Калининградом разбился вертолет МЧС

В Калининградской области упал в воду вертолет МЧС КА-32. Это произошло в акватории Куршского залива. На борту находились три человека. Как сообщает МЧС, двое спасены, продолжаются поиски третьего.

«При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна К-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от города Полесск»,— сообщила пресс-служба МЧС.

«РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что один человек погиб.