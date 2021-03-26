Льготы для одиночек

Саратовское отделение «Опоры России» направило обращение председателю регионального заксобрания Александру Романову с просьбой рассмотреть вопрос о внесении поправок в местное законодательство о налоговых льготах. Бизнес-объединение отмечает, что в Саратовской области индивидуальные предприниматели, не нанимающие сотрудников, не могут рассчитывать на налоговые послабления в связи с пандемией коронавируса, так как одно из требований — наличие не менее двух работников. В «Опоре» считают такой подход несправедливым и надеются, что «ИП без работников» тоже смогут платить пониженный налог. В министерстве экономического развития области отмечают, что такие ИП сейчас регистрируются как самозанятые. В областной думе обещают рассмотреть обращение.

Саратовское региональное отделение «Опоры России» предложило внести дополнения в закон Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков». В частности, организация просит включить в части распространения применения льготной ставки 2% такую категорию, как «ИП без работников».

В региональном законе говорится, что налоговая ставка в размере 2% установлена для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых «среднесписочная численность работников за налоговый период… составляет не менее 80% среднесписочной численности работников, отраженной налогоплательщиком в предоставляемой в налоговый орган отчетности за предшествующий налоговый период, но не менее двух человек».

В обращении, направленном руководителем саратовской «Опоры» Натальей Панферовой председателю Саратовской облдумы Александру Романову, указано, что в «ИП без работников» среднесписочная численность сотрудников за налоговый период отсутствует, так как работает только сам предприниматель. Так, он не подпадает под указанные в законе требования и, соответственно, лишается возможности налоговых послаблений в связи с пандемией ­коронавируса.

Таким образом, по мнению «Опоры», ущемляются права и законные интересы обширной социальной группы, и подобный подход «в корне неправильный и должен быть изменен». Представитель организации Николай Асафьев рассказал, что у них нет данных, сколько именно в области ИП без работников. «Но мы считаем, что их очень много и им требуется поддержка. Кроме того, они не все могут претендовать на поддержку, потому что они не входят в реестр пострадавших отраслей»,— отметил господин Асафьев.

В министерстве экономического развития Саратовской области затруднились сказать, насколько целесо­образно принятие такого закона. По данным министерства, большинство ИП, которые не нанимают сотрудников, закрываются и регистрируются как самозанятые, имеют совсем небольшие налоговые ставки (4% при договорах с физлицами и 6% — с юрлицами), уточняют в ведомстве. По данным ведомства, в Саратовской области зарегистрировано 15447 самозанятых. «Наиболее востребованными сферами деятельности плательщиков налога на профессиональный доход стали перевозка пассажиров, перевозка грузов, маркетинг и реклама, парикмахерские услуги, торговля самостоятельно произведенным товаром, обучение, услуги маникюра и педикюра»,— сообщили в минэкономразвития ­региона.

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов («Единая Россия») отметил, что обращение будет рассмотрено: «В мой адрес поступило обращение от регионального отделения организации „Опора России“ с просьбой рассмотреть возможность расширения мер поддержки бизнеса. В частности, речь идет о такой категории, как „ИП без работников“, на которых сейчас по закону налоговые льготы не распространяются. Обращение передано в профильный комитет областной думы и будет ­рассмотрено».

Председатель регионального комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, депутат Саратовской облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») считает предложение «Опоры России» хорошей инициативой. «Это интересное предложение. Я думаю, мы сможем отстоять принятие таких поправок, но надо будет посмотреть экономическую составляющую в этой части»,— заметил господин Антонов.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области Михаила Петриченко, значительная часть малого бизнеса серьезно пострадала, и, конечно, нужны льготы. «Также наш бюджет пострадал, собираемость резко упала, потому что и выпадающих доходов довольно много,— отметил эксперт.— С одной стороны, надо соблюдать равновесие, с другой — естественно, поддержать определенный класс, для того чтобы люди могли оправиться после проблем, с которыми столкнулись в результате коронавирусных ­ограничений».

Мария Шахрай