Даниил Медведев сыграет на перспективу

В Майами стартовал Miami Open presented by Itau — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 с призовым фондом $4,3 млн, на котором под первым номером посеян второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев. Успешное выступление на этом состязании может помочь россиянину уже этой весной стать первой ракеткой мира. Во всяком случае, Медведев, если выиграет турнир, примерно в два раза сократит отставание от Новака Джоковича, возглавляющего классификацию ATP.

До этого года за всю 36-летнюю историю престижного мужского турнира в Майами список сеяных на нем ни разу не возглавлял российский теннисист. Однако сейчас Новак Джокович предпочел провести ближайшие две недели с семьей, и первой ракеткой Miami Open стал Даниил Медведев. Более того, список игроков, отказавшихся сыграть во Флориде, оказался необычайно широк. В него попали сразу пять игроков из топ-10: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Маттео Берреттини, а в общей сложности — 32 представителя первой сотни. Некоторые из них травмированы, остальные посчитали нерациональным в условиях пандемии лететь в США для участия лишь в одном турнире перед началом европейского грунтового сезона, стартующего 5 апреля.

Такое количество отказников, естественно, не могло не сказаться на среднем уровне Miami Open. Правда, в первых кругах сильно легче Медведеву не станет. Не исключено, что на пути в четвертьфинал россиянину придется встретиться с американцем Райлли Опелкой и сербом Душаном Лайовичем, которые стоят в рейтинге достаточно высоко и обыгрывали его в течение последнего полугода. Но если Медведев дойдет до решающих стадий, то его задача может на самом деле значительно упроститься. Ведь одно дело — играть с Джоковичем или Надалем, и совсем другое — с Александром Зверевым или Стефаносом Циципасом, которых россиянин, как правило, побеждал.

Тем временем с точки зрения борьбы с Джоковичем за лидерство в мировом рейтинге Miami Open может оказаться для Медведева важнейшим турниром. На данный момент серб опережает россиянина на 2068 очков. Это довольно много, однако за победу в Майами полагается 1000 баллов. Таким образом, Медведев может сократить свое отставание почти в два раза.

Оценивая шансы россиянина на титул первой ракетки мира, нельзя забывать об изменениях в правилах подсчета рейтинга, действующих в связи с пандемией. Во-первых, в классификации ATP до сих пор учитываются очки, заработанные два года назад в случае, если прошлогодний результат того или иного игрока на конкретном турнире оказался хуже. Во-вторых, в начале марта руководство мужского тура объявило, что очки, заработанные тем или иным игроком в период с 4 марта по 5 августа 2019 года на турнирах, которые в прошлом сезоне не состоялись, будут списываться не полностью, а лишь наполовину. Затем они будут сравниваться с очками, которые теннисист получит на этих же турнирах сейчас, и в общий зачет пойдет лучший из этих двух показателей. Аналогичная схема будет действовать на состязаниях, которые в прошлом году были перенесены с весны или лета на осень, в том числе на Roland Garros.

На практике это означает, что, например, по итогам турнира в Майами у Джоковича и Медведева, которые в 2019 году дошли там до одной восьмой финала, сгорят не 90 очков, а 45. В общей же сложности сербу до начала августовской серии турниров на харде теперь требуется защитить не 5470 очков, а лишь 2735, в том числе 1000 — на Wimbledon, ставшем для него победным два года назад (см. справку). Ну а, например, Рафаэлю Надалю, который занимает третье место, за тот же период времени для сохранения своей нынешней суммы необходимо подтвердить не 4620 баллов, а 2310.

Таким образом, задача Медведева с учетом новых временных правил вроде бы серьезно усложняется. Тем не менее россиянин все равно имеет неплохую возможность опередить Джоковича, не пропустив вперед Надаля. Дело в том, что у Медведева до августа сгорят лишь 525 очков. И если он покажет хороший результат в Майами, то в ходе грунтовой серии, включающей кроме Roland Garros три турнира категории Masters 1000 в Монте-Карло, Мадриде и Риме, вполне может стать первой ракеткой мира.

Последние два года россиянин на грунте играл сравнительно неудачно, однако, по мнению президента Федерации тенниса России и капитана национальной сборной Шамиля Тарпищева, сам по себе этот факт не может говорить о том, что Медведеву не удастся добиться прогресса на этом покрытии. «Проблема Даниила в том, что он действует очень далеко от задней линии. Такой теннис на грунте требует более серьезных физических затрат, чем на харде, что может сказываться после нескольких матчей по ходу турнира. В то же время Медведев любит длинные розыгрыши, да и покрытие на том же Roland Garros достаточно жесткое. Поэтому и в Париже, и на других крупных турнирах он способен проходить далеко, пусть даже на грунте число трудных для него соперников увеличивается»,— считает господин Тарпищев.

Евгений Федяков