На Кубани стали чаще выявлять запрещенную информацию в интернете

В 2020 году в крае отмечен рост количества дел о признании информации в интернете запрещенной, включая материалы экстремистского характера. Всего за год в Роскомнадзор поступило 7,4 тыс. подобных материалов, что на 53% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал руководитель Управления Роскомнадзора по ЮФО Сергей Кузенков на внеочередной сессии кубанского парламента.

В Единый реестр внесено более 3,3 тыс. сайтов и универсальных указателей ресурсов, техническую блокировку которых осуществили операторы связи (на Кубани их 111).

«Соцсети должны быть зоной безопасности и возможностей свободного развития человека, в особенности детей и подростков. Основы безопасного поведения в сети интернет – это навыки, которые необходимо прививать с детства. Работа в этом направлении должна идти на основе взаимодействия сотрудников Роскомнадзора, правоохранительных органов, представителей образования и родителей», – рассказал спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко