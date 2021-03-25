Экс-премьера Великобритании Кэмерона подозревают в незаконном лоббировании

Британское управление ORCL, регулирующее деятельность лоббистов, начало расследование в отношении бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, пишут британские СМИ, включая The Guardian и The Telegraph. Его подозревают в нарушении правил лоббистской деятельности, в соответствии с которыми каждый человек, занимающийся такой деятельностью, должен зарегистрироваться в реестре консультантов-лоббистов, чего господин Кэмерон не сделал. В ORCL в ответ на запросы СМИ ответили, что «реестр расследует, не был ли Дэвид Кэмерон вовлечен в незаконную лоббистскую деятельность».

ORCL считает, что господин Кэмерон незаконно лоббировал интересы финтех-компании Greensill Capital, недавнее банкротство которой стало одним из крупнейших скандалов такого рода за последнее время. Сообщается, что бывший премьер-министр обращался к должностным лицам Министерства финансов, включая министра Риши Сунака, сотрудникам администрации премьер-министра, а также Банка Англии, чтобы Greensill смогла получить доступ к государственным схемам кредитования компаний во время пандемии, в том числе это происходило за несколько месяцев до краха Greensill. При этом, как пишут британские СМИ, господин Кэмерон и его представители, скорее всего, будут апеллировать к тому, что он был сотрудником Greensill, а не внешним консультантом компании,— в таком случае обязательство о регистрации в реестре не действует. Господин Кэмерон стал советником компании в 2018 году.

О том, как один из самых многообещающих финтех-проектов Greensill Capital развалился всего за одну неделю, читайте в материале “Ъ” «Стартап превратился в дыню».

Яна Рождественская