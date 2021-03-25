В Красноярске осудят адвоката за передачу взятки судье

Завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) в отношении адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Ольги Ганюшкиной, сообщили в управлении по расследованию особо важных дел следкома по Красноярскому краю и Хакасии.

В декабре 2018 года адвокат выступила посредником при передаче взятки от подсудимого в размере 1,2 млн руб. заместителю председателя Советского районного суда Красноярска Сергею Тупеко. Он рассматривал уголовное дело о сбыте наркотических средств в крупном размере.

Взятка от подсудимого предполагала смягчение наказания, а также содействие в принятии решения об отбывании наказания на его родине в Кыргызской Республике.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали адвоката при получении денег от родственника подзащитного 8 февраля 2019 года. Судья Сергей Тупеко ушел в отставку через неделю после задержания Ольги Ганюшкиной, сообщили в квалификационной коллегии судей региона.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и сотрудничала со следователями в изобличении судьи во взяточничестве. Уголовное дело против экс-председателя суда Советского района Сергея Тупеко находится в стадии предварительного расследования. Дело посредницы Ольги Ганюшкиной будет рассмотрено в Советском райсуде. Ей грозит штраф в размере от 1 млн руб. до 2 млн руб., либо лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Анастасия Вещикова, Красноярск