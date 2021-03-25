Глава ярославского отделения ВТБ обвинен в разглашении банковской тайны

В Ярославле в Кировский районный суд поступило ходатайство об избрании в отношении задержанного накануне управляющего ярославским отделением банка ВТБ Ильи Гофтмана меры пресечения, сообщили “Ъ-Ярославль” в пресс-службе ярославского областного суда. В сообщении отмечается, что направивший ходатайство следователь следственного отдела управления ФСБ России по Ярославской области просит избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе рассказали, что Илье Гофтману предъявили обвинение по двум статьям. Топ-менеджер обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ч. 2 ст. 183 УК РФ (Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе). По первой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. По второй статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По предварительной информации, в Кировском районном суде рассмотрят ходатайство следствия во второй половине дня 25 марта.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле правоохранительными органами был задержан глава областного отделения банка ВТБ Илья Гофтман. В его задержании участвовали сотрудники регионального управления ФСБ.

В пресс-службе банка ВТБ сообщили, что банк сотрудничает со следствием в связи со сложившейся ситуацией. Пресс-служба отметила, что Ярославское отделение банка ВТБ работает в обычном режиме.

Илья Гофтман руководит ярославским отделением банка ВТБ с 1 января 2019 года. В ВТБ он перешел из «Сбербанка». Илья Гофтман также является председателем комитета по финансовым рынкам Ярославской торгово-промышленной палаты.

Антон Антонов