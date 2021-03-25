После акции со вставшими на колени детьми в Татарстане начали проверку

В Татарстане прокуратура проводит проверку после проведения акции, во время которой дети встали на колени в сугробе ради строительства школы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что дети попросили построить школу в казанских поселках Вишневка и Привольный. Ради этого они встали на колени прямо в сугробе, образовав собой слово «школа». Ролик с места событий появился в сети. Свою просьбу о строительстве школы дети направили президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

В ведомстве отметили, что в указанных поселках в настоящее время существуют проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Однако они относятся к вопросам местного значения, и их будут решать муниципальные власти.

«Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», — отметили в пресс-службе ведомства.

"Ъ-Казань"