Автомобили полиции укрупняются

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти объявило закупку 65 автомобилей за 227,3 млн рублей, каждая машина стоимостью около 3,5 млн рублей. Исходя из техзадания, это девятиместные автомобили, которые необходимо поставить к осени. Контракт интересен для рынка, но заказчик может столкнуться с дефицитом машин у дилеров, считают эксперты.

Региональное управление МВД закупает патрульные машины в парк с поставкой до 1 сентября, следует из данных портала госзакупок. Лот включает в себя 65 автомобилей не ранее 2021 года выпуска. Итоги аукциона будут подведены в апреле.

Конкретных моделей в документации заказчика не называется. Минивэны продают много брендов, в том числе Hyundai и Peugeot, говорит независимый эксперт по маркетингу в автомобильной отрасли Максим Куц. В планах закупка модели из сегмента легких пассажирских автомобилей, его основные игроки — Mersedes-Benz Vans, VW NFZ, добавляют в «Auto-Dealer-СПб».

Согласно техзаданию, патрульный автомобиль должен вмещать девять человек, включая водителя и задержанных. Полиция закупает белые переднеприводные машины с двигателем 2–2,3 л мощностью не менее 120 л. с. на дизельном топливе. В ГУ МВД оперативно не прокомментировали планы по наращиванию парка.

В тендере могут принять участие любые автодилеры, контракт интересный, учитывая дальнейшее сервисное обслуживание, отмечают в «Auto-Dealer-СПб». «Вариантов поставщика масса, но вопрос в наличии машин. Одним из специализированных дилеров является "Максимум" — у него в наличии VW и Hyundai»,— добавляет господин Куц.

Всего на балансе ГУ МВД России состоит около 5 тыс. единиц служебного автотранспорта, среди которых Ford, Volkswagen, Skoda, УАЗ. Предыдущий тендер полиции выиграли «Аларм-Моторс» и «Рольф». В компаниях не прокомментировали условия нынешнего конкурса.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе 2021 года в Петербурге было продано почти 9,2 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 17% больше, чем за первый месяц 2020 года. В начале года сохранялся дефицит автомобилей, и в лидерах рынка находятся те, кому удалось стабилизировать ситуацию с поставками машин в дилерские центры, подчеркивают в агентстве. В феврале — марте аналитики прогнозируют очередной рост цен на автомобили. «Пока в Петербурге объемы продаж не ниже прошлого года. Во втором квартале будет рост, дальше возможно некоторое сокращение относительно прошлого года из-за высокой базы второго полугодия, но в целом рынок по итогам года не должен упасть, хотя результатов 2019 года будет добиться сложно»,— добавляют специалисты «Auto-Dealer-СПб». В «Рольфе» не ожидают значительной динамики продаж в 2021 году. Увеличение объемов будет зависеть от возобновления программы льготного кредитования и увеличения ценового ограничения для автомобилей — участников проекта, поясняют в компании.

По итогам 2020 года падение продаж автомобилей в Петербурге составило 7% (по России — 9%), реализация сократилась до 142,8 тыс. машин.

Яна Войцеховская