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Андрей Щиров

Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

СМИ: свидетель по делу Голунова полковник Щиров покинул Россию

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров, проходящий свидетелем по делу журналиста Ивана Голунова, уехал из России, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Пятеро бывших подчиненных Андрея Щирова проходят обвиняемыми по делу о задержании Ивана Голунова летом 2019 года. По данным следствия, полицейские подбросили наркотики журналисту, чтобы незаконно привлечь его к ответственности.

По словам источника «Интерфакса», Андрей Широв переехал «в одну из европейских стран» — предположительно, в Черногорию. Как уточнил собеседник агентства, господина Щирова должны были допросить в Мосгорсуде, но ему не сумели вручить повестку, так как он покинул Россию.

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин написал в Telegram-канале, что «на днях» защита бывших полицейских сообщила, что Андрей Щиров «не отвечает на их звонки с целью вызова для допроса в суде». Аналогичную информацию привел источник ТАСС, который добавил, что экс-полицейский «покинул территорию РФ и находится за границей».

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года, при нем нашли наркотики. Полицейские утверждали, что обнаружили их при личном обыске и в его квартире. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения. В отношении пяти полицейских позднее возбудили дело о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств (ст. 286, ст. 228 и ст. 303 УК РФ), журналиста признали потерпевшим. Близкий к следствию источник “Ъ” сообщал, что Андрея Широва также продолжают проверять на причастность к незаконному преследованию, но улик в его отношении недостаточно.

О расследовании дела — в материале “Ъ” «В деле Ивана Голунова обошлось без начальников».

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