Рейтинг банков России

|
|№
|Банк
|Город
|Активы (млн руб.)
|Темпы прироста активов (%)
|Собственный капитал (млн руб.)
|№
|Прирост капитала (%)
|Чистая прибыль (млн руб.)
|№
|Средства физлиц млн.руб.
|№
|Изм.,%
|Кредиты НБС-нетто (млн руб.)
|Изм. (%)
|Кредиты физлицам (млн руб.)
|№
|Изм. (%)
|1
|Сбербанк России
|Москва
|33346041
|19,7
|4741066
|1
|4,0
|781588
|1
|15433921
|1
|15,5
|22289780
|15,6
|8471928
|1
|17,0
|2
|ВТБ
|Санкт-Петербург
|16647600
|18,5
|1680427
|2
|0,9
|56104
|5
|4906504
|2
|12,6
|10580771
|8,5
|3269968
|2
|11,9
|3
|Газпромбанк
|Москва
|7597786
|15,2
|778819
|3
|1,2
|62750
|4
|1434912
|4
|23,3
|4903286
|15,7
|656069
|4
|12,9
|4
|Альфа-Банк
|Москва
|4572048
|26,0
|566727
|4
|16,7
|156569
|2
|1456621
|3
|21,1
|2915012
|28,8
|883791
|3
|32,6
|5
|Россельхозбанк
|Москва
|3870635
|18,7
|522273
|5
|3,2
|2230
|43
|1307328
|5
|11,7
|2636492
|25,7
|555246
|5
|20,5
|6
|Московский кредитный банк
|Москва
|2933775
|19,4
|300861
|7
|12,7
|32088
|9
|488088
|9
|2,6
|2262958
|18,4
|136766
|17
|10,1
|7
|Промсвязьбанк
|Москва
|2718422
|40,4
|271218
|8
|52,2
|20091
|10
|544478
|8
|32,5
|1442830
|51,9
|341820
|10
|82,8
|8
|«ФК Открытие»
|Москва
|2620201
|11,3
|335932
|6
|8,3
|81497
|3
|957974
|6
|7,3
|1485366
|23,5
|459476
|6
|35,9
|9
|Совкомбанк
|Кострома
|1477685
|23,3
|208212
|10
|49,9
|18466
|11
|458883
|10
|5,1
|651475
|37,8
|331851
|10
|16,6
|10
|Райффайзенбанк
|Москва
|1457253
|14,1
|189236
|11
|2,4
|36788
|7
|622556
|7
|32,6
|823738
|4,1
|320276
|11
|2,3
|11
|Росбанк
|Москва
|1379517
|13,7
|171291
|12
|8,7
|15251
|13
|298285
|13
|–2,5
|650558
|4,1
|372208
|9
|9,6
|12
|Юникредит-банк
|Москва
|1269583
|5,3
|208661
|9
|–4,8
|10289
|17
|263454
|14
|0,8
|627715
|–11,7
|157930
|15
|–17,1
|13
|«Россия»
|Санкт-Петербург
|1028328
|5,8
|91110
|16
|6,3
|14427
|14
|143260
|22
|17,6
|491000
|17,8
|33295
|43
|28,3
|14
|ВБРР
|Москва
|992857
|50,5
|144936
|13
|7,7
|8449
|21
|101394
|30
|16,2
|430927
|14,2
|41523
|40
|–25,2
|15
|Тинькофф-банк
|Москва
|830655
|48,6
|121350
|14
|21,7
|36915
|6
|458624
|11
|36,4
|371031
|14,0
|412706
|8
|13,9
|16
|«Санкт-Петербург»
|Санкт-Петербург
|730652
|9,5
|86832
|18
|6,1
|11713
|16
|261388
|15
|9,9
|434572
|16,2
|111374
|22
|14,9
|17
|Ситибанк
|Москва
|682983
|22,0
|60932
|23
|0,3
|9390
|20
|166479
|19
|16,8
|179241
|8,4
|46876
|37
|–8,7
|18
|«Ак Барс»
|Казань
|597458
|5,8
|75168
|20
|–3,9
|4337
|26
|123738
|27
|1,5
|222503
|4,5
|89005
|24
|25,3
|19
|Новикомбанк
|Москва
|562955
|18,8
|60082
|24
|22,2
|10247
|18
|35513
|54
|28,9
|378113
|17,2
|6248
|71
|85,7
|20
|СМП
|Москва
|546231
|14,6
|53408
|27
|5,1
|3426
|32
|180025
|16
|–13,9
|161355
|–4,1
|35199
|42
|–8,4
|21
|«Траст»
|Москва
|535184
|14,4
|–1440331
|360
|-
|36132
|8
|144
|295
|–77,1
|311846
|–6,1
|7033
|68
|0,1
|22
|«Уралсиб»
|Москва
|513912
|10,0
|62062
|22
|4,6
|10066
|19
|173159
|17
|8,4
|231871
|1,9
|170441
|13
|12,1
|23
|ДОМ.РФ
|Москва
|499360
|79,3
|86195
|19
|42,6
|6848
|22
|131329
|25
|107,0
|325314
|94,6
|166165
|14
|64,4
|24
|Почта-банк
|Москва
|476462
|1,9
|99073
|15
|29,7
|6174
|24
|371844
|12
|–3,2
|386974
|6,7
|451685
|7
|9,5
|25
|БМ-банк
|Москва
|460916
|7,1
|72415
|21
|10,0
|16464
|12
|0
|329
|—
|14033
|9,4
|0
|334
|—
|26
|Мособлбанк
|Москва
|371471
|9,5
|–134946
|359
|-
|474
|105
|71961
|35
|–21,0
|97121
|29,7
|5725
|75
|–5,0
|27
|«Пересвет»
|Москва
|329132
|11,6
|88474
|17
|3,0
|2038
|46
|1109
|210
|–41,6
|239280
|8,3
|3529
|91
|–2,3
|28
|РНКБ
|Симферополь
|293437
|38,1
|55737
|26
|19,5
|4290
|27
|125430
|26
|53,9
|173895
|19,0
|68061
|29
|65,7
|29
|УБРР
|Екатеринбург
|276943
|8,1
|17917
|57
|–4,6
|1092
|64
|167150
|18
|0,2
|66599
|–10,6
|19168
|53
|–23,6
|30
|МИнБ
|Москва
|264794
|–9,5
|5922
|109
|–74,0
|14383
|15
|151066
|20
|–23,1
|78992
|7,2
|28341
|46
|89,5
|31
|«Русский стандарт»
|Москва
|255025
|–10,3
|35775
|31
|–10,5
|2676
|37
|147174
|21
|–8,8
|92701
|–6,6
|131001
|18
|–2,9
|32
|Абсолют-банк
|Москва
|246398
|4,7
|30752
|34
|–1,5
|1444
|56
|108507
|28
|–3,5
|128295
|–3,6
|84729
|25
|–5,5
|33
|«Зенит»
|Москва
|224387
|–9,0
|36201
|30
|–1,3
|–2088
|356
|99889
|31
|–10,8
|110803
|–20,5
|47317
|36
|14,7
|34
|ХКФ-банк
|Москва
|224159
|–18,2
|58358
|25
|–3,2
|2673
|38
|136744
|23
|–25,0
|166243
|–23,1
|174104
|12
|–20,2
|35
|МТС-банк
|Москва
|219508
|20,9
|37858
|28
|13,4
|1244
|59
|105600
|29
|6,4
|131382
|20,0
|118229
|21
|28,2
|36
|Транскапиталбанк
|Москва
|190374
|17,6
|24721
|44
|51,4
|1792
|50
|69048
|37
|4,6
|68854
|–6,6
|17662
|55
|–4,4
|37
|«Восточный»
|Благовещенск
|184161
|–6,6
|28686
|38
|3,6
|2590
|39
|134668
|24
|–6,5
|95219
|–11,6
|111364
|23
|–4,8
|38
|Росэксимбанк
|Москва
|182659
|28,3
|30567
|35
|8,4
|3727
|29
|0
|329
|—
|83952
|17,6
|0
|334
|—
|39
|Инвестторгбанк
|Москва
|167314
|–0,2
|–12941
|357
|-
|984
|66
|53493
|44
|–11,3
|76848
|0,3
|8739
|64
|–0,1
|40
|Локо-банк
|Москва
|157892
|40,7
|18479
|53
|13,1
|2381
|41
|57696
|40
|4,3
|46848
|–11,3
|45916
|38
|–9,3
|41
|Русфинанс-банк
|Самара
|151431
|–5,1
|23102
|46
|–2,4
|–1281
|354
|2610
|169
|–24,1
|129186
|–7,8
|129582
|19
|–5,6
|42
|Сетелем-банк
|Москва
|150275
|0,8
|25338
|42
|–0,4
|–1788
|355
|4791
|130
|–1,6
|133749
|–4,0
|141697
|16
|–0,2
|43
|ВУЗ-банк
|Екатеринбург
|144914
|46,3
|–4138
|355
|-
|3411
|33
|14135
|84
|–15,2
|105004
|37,3
|4837
|82
|–4,8
|44
|«Ренессанс Кредит»
|Москва
|141602
|–12,6
|29568
|37
|–3,8
|2813
|36
|95730
|32
|–20,2
|103545
|–22,0
|124788
|20
|–17,6
|45
|МСП-банк
|Москва
|140531
|22,3
|27234
|40
|–6,1
|748
|85
|1221
|203
|7971,4
|83756
|44,7
|236
|199
|—
|46
|ИНГ-банк (Евразия)
|Москва
|139975
|–24,0
|27872
|39
|–38,1
|233
|131
|2135
|179
|9,6
|31297
|14,0
|0
|334
|–100,0
|47
|ОТП-банк
|Москва
|138132
|–5,3
|34000
|33
|4,8
|1201
|61
|61070
|39
|–5,6
|85165
|–8,9
|80745
|26
|–6,9
|48
|Азиатско-тихоокеанский банк
|Благовещенск
|132838
|37,1
|15750
|65
|17,4
|2451
|40
|53544
|43
|1,6
|75555
|33,5
|64169
|32
|31,4
|49
|«Авангард»
|Москва
|132111
|14,3
|20683
|48
|–6,1
|5486
|25
|36486
|52
|10,6
|29095
|–19,0
|2691
|100
|–14,8
|50
|«Возрождение»
|Москва
|129276
|–47,7
|26818
|41
|–15,1
|–4251
|358
|74830
|33
|–51,9
|95727
|–42,8
|79018
|27
|–11,9
|51
|«Аверс»
|Казань
|121580
|12,7
|24809
|43
|3,2
|2202
|44
|35132
|55
|31,7
|12625
|–3,8
|5003
|80
|–0,7
|52
|«Центр-Инвест»
|Ростов-на-Дону
|119838
|0,1
|14672
|67
|16,8
|1558
|54
|72492
|34
|–8,6
|85560
|–0,8
|57438
|33
|4,7
|53
|Кредит Европа банк
|Москва
|119213
|–9,6
|19430
|50
|–0,3
|–249
|346
|68796
|38
|–14,5
|88168
|–5,0
|65556
|30
|–14,4
|54
|Сургутнефтегазбанк
|Сургут
|119110
|–59,8
|13671
|71
|7,8
|1992
|47
|49514
|47
|11,5
|38226
|–0,6
|28793
|45
|1,6
|55
|Металлинвестбанк
|Москва
|118712
|23,6
|15853
|64
|7,5
|2326
|42
|54173
|42
|18,9
|64621
|34,9
|26650
|47
|43,8
|56
|«Кубань Кредит»
|Краснодар
|118411
|9,0
|14312
|69
|12,7
|3496
|30
|71207
|36
|–1,9
|66058
|5,4
|16093
|57
|7,0
|57
|«Таврический»
|Санкт-Петербург
|113234
|3,4
|18409
|56
|19,4
|1932
|48
|41921
|48
|2,1
|46681
|1,8
|950
|142
|37,9
|58
|ББР-банк
|Москва
|112839
|70,7
|7428
|96
|12,7
|1569
|53
|36037
|53
|18,7
|87034
|83,3
|5048
|78
|8,8
|59
|РН-банк
|Москва
|112028
|–0,4
|23411
|45
|23,5
|4006
|28
|2819
|163
|10,7
|95838
|–4,8
|69700
|28
|13,1
|60
|«Финсервис»
|Москва
|111974
|–6,1
|10989
|78
|7,8
|961
|67
|12945
|87
|23,7
|35482
|38,9
|3950
|86
|–14,3
|61
|Роскосмосбанк
|Москва
|110599
|–3,1
|36383
|29
|–2,7
|–826
|350
|7912
|109
|–11,5
|53353
|–18,2
|988
|141
|4,5
|62
|Дойче-банк
|Москва
|109048
|–7,9
|17455
|59
|6,0
|810
|80
|0
|329
|—
|12741
|–7,0
|0
|334
|—
|63
|«Центрокредит»
|Москва
|107306
|0,0
|34653
|32
|–0,3
|3273
|34
|4893
|129
|29,4
|17774
|13,0
|1056
|139
|–73,7
|64
|Экспобанк
|Москва
|100194
|29,7
|17020
|60
|45,4
|3469
|31
|51484
|45
|33,0
|69928
|54,4
|30303
|44
|25,4
|65
|Мидзухо Банко (Москва)
|Москва
|88215
|3,1
|18427
|55
|4,1
|809
|81
|97
|304
|11,0
|35256
|–12,0
|0
|332
|–42,9
|66
|СКБ-банк
|Екатеринбург
|88096
|–2,1
|7647
|95
|–3,8
|917
|72
|54659
|41
|–9,5
|9193
|–60,2
|10321
|63
|–54,0
|67
|«Союз»
|Москва
|86988
|–14,9
|11225
|77
|–9,2
|286
|127
|31413
|59
|–25,3
|49577
|–6,4
|16040
|58
|–6,0
|68
|Запсибкомбанк
|Тюмень
|86920
|–40,0
|17707
|58
|1,9
|2184
|45
|50572
|46
|–37,1
|63398
|–26,8
|54731
|34
|–11,5
|69
|Росгосстрах-банк
|Москва
|85609
|88,9
|16283
|63
|50,5
|–4983
|359
|22867
|66
|–7,4
|67652
|427,8
|52803
|35
|387,6
|70
|Эйч-Эс-Би-Си банк (РР)
|Москва
|82530
|–0,1
|10925
|79
|–5,2
|941
|69
|0
|329
|—
|4168
|–63,5
|0
|334
|—
|71
|Эм-Ю-Эф-Джи банк (Евразия)
|Москва
|81538
|14,0
|22011
|47
|4,4
|924
|70
|0
|329
|—
|15915
|–47,9
|0
|334
|—
|72
|Примсоцбанк
|Владивосток
|79885
|25,2
|10273
|81
|15,6
|1655
|52
|39401
|51
|10,4
|49500
|9,0
|18451
|54
|4,2
|73
|Коммерцбанк (Евразия)
|Москва
|79731
|35,2
|11388
|75
|7,2
|894
|75
|0
|329
|—
|16379
|–22,6
|0
|334
|—
|74
|АйСиБиСи-банк
|Москва
|79114
|34,3
|19987
|49
|3,5
|717
|87
|40
|312
|0,8
|19370
|–11,5
|0
|330
|–55,9
|75
|Сумитомо Мицуи Рус банк
|Москва
|76694
|2,1
|16548
|62
|4,4
|232
|132
|0
|329
|—
|15395
|–10,4
|0
|334
|—
|76
|Бэнк оф Чайна
|Москва
|76037
|77,6
|16587
|61
|99,5
|674
|91
|2355
|173
|–1,0
|5652
|–30,7
|0
|334
|–100,0
|77
|СДМ-банк
|Москва
|75779
|4,5
|10212
|82
|5,7
|1211
|60
|40110
|50
|–0,9
|15534
|–1,7
|2013
|112
|7,6
|78
|«Интеза»
|Москва
|75741
|17,2
|14182
|70
|7,0
|–12
|299
|11875
|90
|–21,5
|49199
|15,3
|1685
|117
|–7,1
|79
|Тойота-банк
|Москва
|75318
|–2,5
|12945
|73
|10,3
|1098
|63
|1648
|188
|6,6
|65538
|–6,5
|64924
|31
|–1,3
|80
|«Левобережный»
|Новосибирск
|75092
|8,6
|10406
|80
|15,3
|1892
|49
|40941
|49
|3,3
|44774
|3,5
|25199
|49
|7,6
|81
|СЭБ-банк
|Санкт-Петербург
|74358
|53,6
|5975
|108
|13,5
|764
|82
|1
|321
|–87,7
|7865
|–22,4
|14
|313
|–82,0
|82
|Меткомбанк
|Каменск-Уральский
|72711
|1,2
|19252
|51
|1,9
|1298
|58
|18738
|71
|9,3
|26193
|12,9
|1705
|116
|–10,4
|83
|БКС-банк
|Москва
|71491
|–1,4
|7273
|97
|–1,6
|440
|107
|34476
|57
|13,7
|10242
|4,9
|381
|183
|7,4
|84
|СГБ
|Вологда
|65440
|11,7
|5447
|114
|6,0
|574
|99
|15631
|76
|–12,7
|21524
|5,6
|10546
|62
|–2,6
|85
|Фора-банк
|Москва
|60524
|13,9
|8825
|90
|17,8
|1025
|65
|34878
|56
|16,3
|33919
|13,0
|3457
|92
|–8,8
|86
|КЭБ Эйчэнби банк
|Москва
|59722
|206,7
|4874
|122
|329,0
|174
|146
|0
|329
|—
|15414
|354,8
|3
|324
|—
|87
|«Солидарность»
|Самара
|59347
|48,1
|19091
|52
|56,5
|–932
|351
|29393
|61
|20,6
|26244
|63,8
|6286
|70
|58,7
|88
|Челябинвестбанк
|Челябинск
|58167
|11,6
|9197
|87
|11,6
|1111
|62
|29442
|60
|5,8
|20190
|–0,8
|5477
|77
|9,2
|89
|«Креди Агриколь» КИБ
|Санкт-Петербург
|57696
|26,8
|13189
|72
|10,9
|244
|130
|0
|329
|—
|22304
|–6,8
|0
|334
|—
|90
|Киви-банк
|Москва
|57620
|–5,0
|12387
|74
|23,0
|6401
|23
|6510
|117
|–66,2
|971
|–89,1
|13
|315
|–99,8
|91
|«БНП Париба»
|Москва
|56795
|32,0
|11265
|76
|9,3
|623
|96
|0
|325
|–47,9
|11792
|132,6
|0
|334
|—
|92
|«Межфинансклуб»
|Москва
|56194
|22,2
|7969
|93
|30,1
|546
|102
|21638
|67
|16,7
|8550
|–23,7
|654
|161
|–26,2
|93
|Челиндбанк
|Челябинск
|54980
|1,5
|9920
|84
|6,6
|862
|76
|32208
|58
|–0,7
|26050
|–3,2
|12538
|60
|–3,0
|94
|Газэнергобанк
|Калуга
|53004
|28,1
|–284
|352
|-
|–1042
|352
|20484
|69
|1,0
|34062
|33,6
|3944
|87
|–1,3
|95
|«Объединенный капитал»
|Санкт-Петербург
|52444
|26,1
|7926
|94
|9,8
|633
|92
|28964
|62
|56,3
|4913
|17,0
|661
|158
|–21,3
|96
|Фольксваген Банк Рус
|Москва
|52366
|9,2
|15267
|66
|6,8
|562
|100
|0
|329
|—
|42813
|20,9
|35665
|41
|5,1
|97
|БМВ-банк
|Москва
|52207
|13,5
|5302
|115
|22,0
|629
|94
|0
|329
|—
|41929
|13,5
|41560
|39
|14,4
|98
|Голдман Сакс банк
|Москва
|48808
|71,9
|6252
|105
|34,1
|1777
|51
|0
|329
|—
|0
|–100,0
|0
|334
|—
|99
|Генбанк
|Симферополь
|44926
|5,9
|–4857
|356
|-
|728
|86
|18395
|72
|–7,9
|8033
|31,3
|5668
|76
|23,8
|100
|Дж.П.Морган Банк Инт.
|Москва
|42943
|15,3
|30559
|36
|2,7
|1356
|57
|0
|329
|—
|0
|—
|0
|334
|—
|101
|Балтинвестбанк
|Санкт-Петербург
|42491
|–21,9
|–18789
|358
|-
|–5483
|360
|3389
|152
|–54,0
|26745
|–15,9
|17052
|56
|4,8
|102
|Дальневосточный банк
|Владивосток
|39819
|12,1
|9161
|88
|11,5
|827
|78
|14921
|79
|6,7
|18100
|–3,4
|7234
|66
|–9,4
|103
|«Кольцо Урала»
|Екатеринбург
|39522
|7,4
|5759
|111
|–0,3
|959
|68
|20653
|68
|2,0
|9726
|–0,7
|6181
|72
|4,6
|104
|Аресбанк
|Москва
|39419
|–11,1
|3702
|134
|–1,6
|494
|103
|7759
|110
|145,8
|5441
|6,9
|936
|145
|–7,3
|105
|ПСКБ
|Санкт-Петербург
|39119
|20,2
|3235
|138
|–7,6
|391
|113
|10482
|94
|23,9
|3900
|–1,8
|551
|168
|–14,2
|106
|Энерготрансбанк
|Калинингpад
|39012
|–21,3
|5576
|113
|8,5
|270
|128
|9072
|101
|4,4
|9118
|9,0
|2335
|106
|29,9
|107
|Кредит Урал банк
|Магнитогорск
|37814
|13,1
|5225
|118
|–4,5
|292
|125
|24071
|63
|10,4
|15219
|0,2
|12051
|61
|8,9
|108
|Интерпрогрессбанк
|Москва
|37320
|10,8
|5074
|121
|–16,3
|699
|88
|20208
|70
|23,9
|17645
|21,6
|1909
|114
|28,0
|109
|«Приморье»
|Владивосток
|35259
|4,2
|3155
|142
|2,4
|403
|112
|23689
|64
|0,7
|9732
|6,7
|1312
|124
|8,8
|110
|Татсоцбанк
|Казань
|34744
|69,3
|9069
|89
|7,1
|602
|97
|6905
|115
|0,1
|11069
|16,4
|3134
|97
|28,5
|111
|Быстробанк
|Ижевск
|34134
|–9,4
|4234
|127
|7,1
|913
|73
|23085
|65
|–9,4
|19270
|1,5
|20370
|52
|–1,3
|112
|«Держава»
|Москва
|33872
|–5,0
|8367
|91
|8,0
|1500
|55
|2444
|171
|–3,2
|5055
|14,7
|3332
|93
|–1,4
|113
|МС-банк РУС
|Москва
|33227
|7,6
|4329
|125
|6,7
|752
|84
|569
|235
|3,8
|27678
|–0,6
|26104
|48
|–4,4
|114
|НС-банк
|Москва
|32502
|–1,0
|5803
|110
|2,6
|164
|148
|14676
|81
|–5,9
|8610
|–33,0
|1214
|130
|28,5
|115
|Ланта-банк
|Москва
|31825
|37,8
|2302
|156
|7,2
|311
|122
|15463
|77
|46,3
|5925
|–13,0
|917
|147
|–11,7
|116
|Саровбизнесбанк
|Саров
|31280
|–35,8
|8105
|92
|9,3
|675
|90
|16762
|74
|–42,2
|8164
|–59,3
|3549
|90
|–18,2
|117
|«Национальный стандарт»
|Москва
|30932
|–0,9
|9967
|83
|–1,7
|378
|114
|11787
|91
|–15,3
|17090
|–7,2
|436
|176
|0,9
|118
|Мерседес-Бенц банк Рус
|Москва
|29434
|7,1
|3615
|135
|–25,0
|229
|134
|0
|329
|—
|23184
|5,6
|23946
|50
|6,7
|119
|Натиксис-банк
|Москва
|29334
|–1,0
|6093
|106
|10,1
|–45
|321
|0
|329
|—
|20219
|44,7
|0
|334
|—
|120
|Нордеа-банк
|Москва
|29134
|–75,0
|18451
|54
|–43,2
|–339
|347
|211
|288
|–43,1
|7298
|–79,0
|0
|333
|0,0
|121
|Алмазэргиэнбанк
|Якутск
|29078
|–2,2
|4637
|124
|1,1
|187
|144
|16851
|73
|–2,0
|18450
|4,4
|6872
|69
|–2,7
|122
|Модульбанк
|Кострома
|28698
|26,4
|3097
|147
|5,5
|687
|89
|36
|314
|–11,7
|1240
|–16,7
|25
|299
|–32,1
|123
|Плюс-банк
|Москва
|27825
|–11,3
|3007
|148
|–28,6
|–543
|349
|15647
|75
|–22,9
|20911
|–12,4
|21532
|51
|–9,5
|124
|«Хлынов»
|Киров
|26451
|11,3
|3910
|129
|2,8
|555
|101
|14088
|85
|2,1
|15723
|9,5
|7094
|67
|15,9
|125
|Ури-банк
|Москва
|26133
|28,5
|3244
|137
|–1,4
|85
|173
|229
|285
|–29,0
|7109
|32,4
|28
|297
|–28,9
|126
|Чайна Констракшн банк
|Москва
|24482
|–13,4
|6483
|102
|1,1
|103
|165
|300
|272
|44,0
|7793
|–12,8
|231
|203
|0,5
|127
|«Денизбанк Москва»
|Москва
|24198
|30,5
|6332
|103
|12,2
|473
|106
|246
|280
|–9,8
|14478
|14,5
|1
|329
|–76,8
|128
|Акибанк
|Набережные Челны
|24153
|–4,5
|5184
|119
|5,3
|314
|119
|11143
|93
|–19,1
|7829
|–30,2
|1317
|123
|–25,0
|129
|НБД-банк
|Нижний Новгород
|23989
|9,3
|5243
|117
|6,8
|632
|93
|12564
|88
|4,4
|11781
|1,4
|313
|189
|–23,2
|130
|Росдорбанк
|Москва
|23961
|22,1
|2982
|149
|4,3
|314
|120
|9179
|100
|3,4
|13234
|50,9
|1084
|137
|6,3
|131
|«Уральский финансовый дом»
|Пермь
|22916
|–10,5
|2763
|153
|–1,4
|107
|162
|14994
|78
|–5,6
|11017
|–19,4
|7397
|65
|–8,1
|132
|Экономбанк
|Саратов
|22565
|0,7
|–1297
|354
|-
|228
|135
|14847
|80
|–0,9
|7428
|–4,2
|646
|162
|–0,2
|133
|Москоммерцбанк
|Москва
|22354
|14,0
|9209
|86
|7,4
|–145
|341
|8214
|107
|11,7
|8869
|67,3
|2254
|107
|–13,7
|134
|«Кредит Свисс» (Москва)
|Москва
|21521
|0,9
|14433
|68
|–2,6
|423
|108
|0
|324
|–10,4
|34
|4,7
|0
|334
|—
|135
|Джей энд Ти банк
|Москва
|20384
|–5,4
|7169
|100
|0,7
|205
|139
|8446
|104
|9,8
|8303
|35,2
|635
|163
|26,9
|136
|«Консервативный» КБ
|Астрахань
|20367
|66,5
|1473
|190
|7,3
|13
|248
|598
|233
|35,7
|35
|–21,4
|13
|316
|–0,9
|137
|Инбанк
|Москва
|20115
|3,6
|2862
|150
|–6,6
|28
|216
|14630
|82
|6,6
|7762
|–1,3
|921
|146
|2,6
|138
|«Агропромкредит»
|Лыткарино
|19969
|4,1
|2321
|155
|–4,7
|130
|155
|12201
|89
|–4,2
|6459
|–7,6
|861
|149
|13,5
|139
|«Акцепт»
|Новосибирск
|19475
|–10,4
|2792
|151
|8,3
|229
|133
|9473
|98
|–9,8
|9865
|–21,3
|2250
|108
|16,8
|140
|Интерпромбанк
|Москва
|19326
|–24,6
|6848
|101
|–31,2
|–4023
|357
|7186
|113
|–17,9
|9347
|–37,3
|3197
|96
|–43,0
|141
|Морской банк
|Москва
|19201
|17,1
|1997
|168
|3,7
|95
|170
|5180
|125
|–20,5
|8548
|15,5
|27
|298
|–83,4
|142
|Кошелев-банк
|Самара
|19196
|–0,3
|2014
|167
|3,4
|188
|143
|14161
|83
|2,6
|7381
|–5,5
|3220
|95
|–9,1
|143
|«Александровский»
|Санкт-Петербург
|18718
|–4,9
|2261
|158
|1,4
|188
|142
|8317
|106
|0,4
|6905
|–7,0
|1137
|134
|–3,6
|144
|Энергомашбанк
|Санкт-Петербург
|18583
|78,6
|1991
|169
|23,5
|591
|98
|13115
|86
|115,3
|16943
|98,2
|28
|295
|–85,2
|145
|«РЕСО Кредит»
|Москва
|18440
|9,4
|3773
|132
|51,5
|902
|74
|3540
|149
|440,1
|16
|–21,9
|20
|304
|–31,2
|146
|Энергобанк
|Казань
|18304
|5,8
|5702
|112
|5,3
|757
|83
|6183
|119
|3,7
|11104
|–1,5
|2869
|99
|11,2
|147
|Автоторгбанк
|Москва
|17608
|127,0
|3802
|131
|16,4
|489
|104
|1234
|202
|209,6
|2663
|40,9
|1261
|127
|37,9
|148
|Норвик-банк
|Киров
|17382
|14,2
|1856
|173
|11,2
|203
|140
|11385
|92
|11,4
|6269
|–6,2
|4692
|83
|46,0
|149
|НК-банк
|Москва
|17204
|15,3
|3150
|143
|5,1
|33
|215
|8331
|105
|15,1
|6430
|13,4
|2433
|105
|4,9
|150
|Реалист-банк
|Москва
|16903
|37,5
|4138
|128
|40,8
|333
|117
|5552
|123
|8,1
|10559
|28,2
|4896
|81
|7,9
|151
|Прио-Внешторгбанк
|Рязань
|16698
|2,6
|1497
|187
|12,1
|51
|194
|9636
|97
|–8,6
|7507
|6,0
|1592
|119
|16,0
|152
|«Оренбург»
|Оренбург
|16530
|28,2
|3193
|140
|20,5
|45
|204
|9995
|95
|46,3
|8899
|45,3
|5832
|74
|48,7
|153
|Алеф-банк
|Москва
|16419
|5,8
|4657
|123
|8,4
|422
|109
|6598
|116
|8,7
|5033
|6,5
|509
|173
|43,2
|154
|«Развитие-Столица»
|Москва
|16146
|42,4
|3901
|130
|–7,5
|837
|77
|1772
|185
|24,2
|5746
|–2,1
|4107
|85
|9,1
|155
|Ффин-банк
|Москва
|16077
|207,1
|1575
|183
|129,3
|298
|124
|4519
|135
|15,8
|44
|23,2
|45
|278
|23,5
|156
|Эс-Би-Ай банк
|Москва
|15738
|12,8
|6285
|104
|58,9
|–1177
|353
|4501
|136
|3,9
|9719
|6,5
|2514
|103
|11,7
|157
|СКС
|Москва
|15719
|–2,8
|1057
|230
|–6,3
|–69
|328
|43
|311
|25,8
|5832
|–1,8
|0
|334
|—
|158
|НФК
|Москва
|15538
|29,9
|3156
|141
|1,5
|173
|147
|0
|329
|—
|14788
|30,7
|4
|323
|–24,1
|159
|Тольяттихимбанк
|Тольятти
|15113
|–6,7
|5256
|116
|19,1
|815
|79
|1179
|206
|21,0
|1879
|–25,0
|874
|148
|–4,2
|160
|«Итуруп»
|Южно-Сахалинск
|14376
|32,8
|1790
|174
|35,6
|–0
|286
|2979
|159
|282,3
|2318
|60,1
|116
|237
|215,4
|161
|«Пойдем!»
|Москва
|14264
|–8,8
|3756
|133
|7,8
|918
|71
|9819
|96
|–15,6
|10331
|–12,7
|13726
|59
|–4,0
|162
|«Форштадт»
|Оренбург
|14185
|4,3
|3135
|145
|–4,4
|404
|111
|6482
|118
|–7,2
|6482
|–2,9
|4126
|84
|2,3
|163
|НИПБ
|Москва
|13633
|15,8
|2776
|152
|4,4
|11
|250
|6064
|120
|–5,9
|5456
|–5,7
|573
|166
|–12,6
|164
|Руснарбанк
|Москва
|13613
|1,8
|3114
|146
|3,3
|627
|95
|3709
|146
|–14,8
|8072
|16,5
|5019
|79
|60,2
|165
|Нико-банк
|Оренбург
|13591
|10,4
|2034
|165
|8,3
|157
|150
|8783
|103
|8,2
|7980
|13,7
|3641
|89
|9,0
|166
|Промтрансбанк
|Уфа
|13545
|22,8
|1013
|236
|41,8
|255
|129
|5635
|122
|–6,0
|2816
|–17,6
|2931
|98
|–19,7
|167
|Датабанк
|Ижевск
|13296
|7,8
|1414
|196
|3,5
|85
|172
|8154
|108
|2,1
|6095
|2,9
|1921
|113
|3,4
|168
|Чайнасельхозбанк
|Москва
|12883
|–8,9
|9853
|85
|2,4
|–15
|302
|0
|329
|—
|3701
|–25,4
|0
|334
|—
|169
|Банк Казани
|Казань
|12654
|–5,4
|2139
|162
|–2,5
|37
|211
|4948
|127
|–16,5
|5913
|1,0
|1295
|126
|17,7
|170
|БЖФ-банк
|Москва
|12601
|13,4
|2397
|154
|2,0
|–144
|340
|8962
|102
|15,5
|7664
|27,5
|5964
|73
|26,7
|171
|Юг-Инвестбанк
|Краснодар
|12193
|4,3
|1430
|193
|9,8
|203
|141
|7439
|111
|–1,3
|5820
|–8,0
|2130
|111
|–12,6
|172
|Ишбанк
|Москва
|11999
|–30,6
|6093
|107
|5,8
|19
|235
|2070
|180
|–17,3
|7000
|–26,3
|112
|238
|–34,3
|173
|Кс-банк
|Саранск
|11847
|–9,1
|1019
|235
|1,0
|0
|281
|9460
|99
|–9,0
|8641
|6,1
|3260
|94
|–1,5
|174
|«Раунд»
|Москва
|11691
|7,0
|1423
|195
|12,7
|–109
|337
|4598
|134
|3,0
|1535
|–14,0
|440
|175
|9,4
|175
|«Финам»
|Москва
|11524
|72,1
|1789
|175
|13,6
|105
|164
|3121
|158
|15,3
|220
|–40,1
|268
|193
|–30,1
|176
|НРБ
|Москва
|11199
|–0,3
|5162
|120
|–16,1
|211
|137
|1701
|186
|76,9
|4335
|247,0
|854
|150
|458,0
|177
|БКФ
|Москва
|11040
|7,4
|1291
|206
|–1,0
|10
|254
|4129
|139
|4,1
|6168
|–7,3
|159
|222
|–24,7
|178
|Русьуниверсалбанк
|Москва
|10910
|8,9
|7250
|98
|3,6
|335
|116
|689
|228
|94,3
|1435
|2,8
|4
|322
|–82,0
|179
|«Екатеринбург»
|Екатеринбург
|10905
|4,6
|1429
|194
|11,2
|208
|138
|7195
|112
|10,2
|4057
|–17,1
|3854
|88
|–13,3
|180
|«Нейва»
|Екатеринбург
|10692
|28,4
|647
|259
|17,8
|15
|242
|5056
|126
|14,5
|1000
|26,2
|828
|151
|–13,4
|181
|«Снежинский»
|Снежинск
|10399
|–1,6
|2029
|166
|20,8
|326
|118
|5495
|124
|–3,5
|2469
|–19,9
|1239
|128
|–17,3
|182
|Актив-банк
|Саранск
|9792
|–6,7
|1062
|228
|–7,2
|22
|225
|7048
|114
|–7,0
|3939
|–2,3
|794
|152
|2,1
|183
|Зираат-банк
|Москва
|9577
|9,7
|3281
|136
|8,4
|404
|110
|1310
|197
|31,0
|4987
|–3,5
|48
|271
|17,0
|184
|«Гарант-Инвест»
|Москва
|9345
|1,6
|1743
|177
|1,0
|177
|145
|2764
|164
|–6,2
|6198
|1,2
|551
|167
|43,6
|185
|Новобанк
|Великий Новгород
|9311
|22,0
|1643
|181
|4,5
|75
|179
|3578
|147
|5,2
|1267
|–4,1
|736
|155
|–1,3
|186
|Томскпромстройбанк
|Томск
|8832
|–0,4
|1171
|214
|0,7
|111
|161
|5720
|121
|–3,8
|5969
|7,9
|2167
|109
|0,9
|187
|«МБА-Москва»
|Москва
|8770
|23,3
|7250
|99
|41,0
|2866
|35
|125
|301
|–43,0
|517
|139,2
|90
|245
|4,3
|188
|Солид-банк
|Владивосток
|8764
|–12,4
|1705
|179
|0,3
|–219
|345
|4475
|137
|–23,7
|4707
|3,3
|1060
|138
|–23,1
|189
|Нефтепромбанк
|Москва
|8687
|19,8
|1469
|191
|0,8
|161
|149
|3122
|157
|–10,2
|5279
|69,2
|2488
|104
|621,0
|190
|«Хакасский» МБ
|Абакан
|8667
|5,0
|1481
|189
|18,7
|119
|160
|4691
|131
|–4,9
|5124
|–2,5
|2138
|110
|–7,7
|191
|КИБ
|Москва
|8198
|143,2
|2143
|161
|0,1
|48
|198
|0
|329
|-
|449
|–32,5
|21
|301
|–21,8
|192
|Северный народный банк
|Сыктывкар
|8052
|4,6
|1131
|216
|–4,9
|13
|247
|2911
|161
|–13,8
|2104
|2,8
|235
|200
|3,5
|193
|Белгородсоцбанк
|Белгород
|7932
|0,1
|1314
|205
|6,4
|134
|154
|4046
|141
|–8,7
|2907
|–13,2
|195
|213
|–17,2
|194
|Сибсоцбанк
|Барнаул
|7759
|–2,5
|1543
|184
|2,2
|45
|205
|3822
|144
|–0,7
|4044
|–3,0
|1178
|132
|–4,7
|195
|«Агророс»
|Саратов
|7744
|12,9
|1129
|217
|–4,0
|53
|191
|3205
|155
|–2,5
|1973
|26,0
|529
|170
|10,2
|196
|Трансстройбанк
|Москва
|7724
|1,4
|1183
|211
|1,0
|58
|190
|3378
|153
|6,6
|4390
|–2,8
|656
|160
|–4,9
|197
|Кузнецкбизнесбанк
|Новокузнецк
|7717
|–3,0
|1683
|180
|0,5
|103
|167
|4639
|133
|–8,5
|2896
|–5,7
|1856
|115
|–3,2
|198
|«Ставрополь» ПСБ
|Ставрополь
|7563
|–3,4
|869
|238
|–1,6
|9
|256
|2697
|166
|5,2
|2964
|5,5
|396
|179
|–3,4
|199
|Углеметбанк
|Челябинск
|7399
|–20,4
|1341
|201
|–6,9
|–10
|297
|3736
|145
|–21,0
|2138
|13,9
|740
|154
|–20,8
|200
|ЧБРР
|Симферополь
|7000
|6,2
|412
|298
|25,6
|106
|163
|2837
|162
|–12,2
|744
|19,5
|184
|217
|28,7
|201
|«Кузнецкий»
|Пенза
|6986
|6,9
|676
|254
|–0,2
|66
|181
|3221
|154
|1,2
|3506
|2,5
|1117
|135
|2,2
|202
|Бест Эффортс банк
|Москва
|6788
|29,0
|1531
|185
|7,6
|60
|188
|31
|317
|28,2
|78
|147,9
|5
|320
|–8,3
|203
|Ю БИ ЭС банк
|Москва
|6700
|12,1
|4319
|126
|–0,6
|367
|115
|0
|329
|—
|40
|–8,6
|0
|334
|—
|204
|«Оранжевый»
|Санкт-Петербург
|6658
|1,6
|695
|253
|–1,7
|7
|263
|4668
|132
|0,6
|3739
|–15,4
|2615
|102
|–21,1
|205
|«Енисейский объединенный»
|Красноярск
|6584
|–5,5
|584
|266
|0,3
|34
|214
|4032
|142
|–4,9
|2722
|42,8
|1658
|118
|2,0
|206
|ИС-банк
|Москва
|6579
|21,7
|1178
|213
|–0,3
|122
|158
|3
|319
|745,8
|3066
|22,8
|524
|171
|69,3
|207
|«Ростфинанс»
|Ростов-на-Дону
|6561
|–3,6
|1378
|197
|8,0
|78
|177
|4073
|140
|9,7
|4590
|10,9
|2621
|101
|32,2
|208
|«Платина»
|Москва
|6554
|15,2
|1093
|221
|2,2
|74
|180
|324
|269
|12,6
|340
|12,7
|16
|310
|90,4
|209
|Земский банк
|Сызрань
|6489
|1,0
|1027
|234
|–1,7
|39
|208
|4945
|128
|–0,3
|3761
|11,2
|658
|159
|–5,0
|210
|Газтрансбанк
|Краснодар
|6316
|–4,9
|1743
|178
|–4,9
|102
|168
|3943
|143
|–7,0
|3556
|5,7
|382
|182
|23,1
|211
|Автоградбанк
|Набережные Челны
|6291
|–5,2
|739
|246
|–4,0
|–58
|325
|4172
|138
|–2,8
|3844
|5,3
|1445
|121
|6,9
|212
|Форбанк
|Москва
|6227
|–7,9
|699
|252
|–10,7
|35
|213
|3204
|156
|–14,3
|3802
|–4,3
|361
|184
|–26,9
|213
|Азия-Инвест банк
|Москва
|6206
|–7,1
|1492
|188
|29,4
|–92
|334
|0
|329
|—
|1201
|64,1
|36
|285
|19,3
|214
|Горбанк
|Санкт-Петербург
|6182
|–10,1
|3141
|144
|–3,9
|37
|210
|2706
|165
|–15,4
|717
|59,0
|34
|288
|122,7
|215
|Гута-банк
|Москва
|6037
|–0,8
|3195
|139
|–4,8
|–105
|336
|759
|226
|–42,5
|706
|58,1
|382
|181
|–13,1
|216
|«Славия»
|Москва
|6020
|–8,3
|1047
|232
|–1,9
|16
|241
|2917
|160
|–13,2
|4133
|9,9
|123
|234
|9,6
|217
|«Веста»
|Москва
|5640
|31,8
|1188
|210
|–10,4
|–119
|339
|1012
|215
|–36,3
|1748
|11,7
|944
|143
|1483,7
|218
|«Венец»
|Ульяновск
|5637
|–5,0
|1052
|231
|0,5
|16
|239
|3435
|151
|–17,4
|3304
|7,3
|1236
|129
|17,8
|219
|Заубер-банк
|Санкт-Петербург
|5605
|19,0
|1068
|226
|–1,8
|65
|183
|1879
|182
|–18,1
|636
|–60,9
|698
|157
|–58,8
|220
|Роял Кредит банк
|Владивосток
|5605
|7,1
|751
|244
|–22,2
|–18
|305
|3568
|148
|5,8
|3948
|12,1
|54
|262
|–22,5
|221
|ЮМК
|Краснодар
|5583
|66,2
|2168
|159
|0,0
|308
|123
|0
|329
|—
|2512
|–4,1
|233
|201
|–13,3
|222
|Крокус-банк
|Москва
|5311
|15,1
|1374
|198
|6,0
|124
|157
|1695
|187
|–23,0
|1215
|7,7
|240
|196
|1,9
|223
|Сити Инвест банк
|Санкт-Петербург
|5295
|15,2
|1780
|176
|7,8
|–34
|318
|127
|299
|–56,9
|771
|–16,6
|1198
|131
|–6,7
|224
|«Новый век»
|Москва
|4961
|63,3
|1149
|215
|5,8
|47
|200
|503
|248
|59,9
|1263
|17,2
|254
|194
|41,5
|225
|Стройлесбанк
|Тюмень
|4905
|–5,5
|1334
|202
|7,6
|129
|156
|1997
|181
|–9,3
|2974
|1,8
|353
|185
|–15,4
|226
|СИАБ
|Санкт-Петербург
|4820
|1,0
|823
|240
|–10,4
|–81
|331
|2335
|174
|–13,1
|1744
|–3,3
|34
|289
|–58,2
|227
|«Москва-Сити»
|Москва
|4773
|–8,6
|1435
|192
|13,5
|51
|195
|1358
|196
|–12,1
|610
|–16,8
|513
|172
|13,6
|228
|«Мегаполис»
|Чебоксары
|4717
|7,8
|620
|261
|11,1
|52
|193
|2529
|170
|1,7
|3084
|2,4
|997
|140
|–4,1
|229
|Кубаньторгбанк
|Краснодар
|4652
|–15,0
|1326
|204
|–4,4
|–13
|301
|2667
|167
|–24,7
|1424
|34,7
|207
|209
|21,6
|230
|«Далена»
|Москва
|4649
|25,5
|746
|245
|3,1
|19
|233
|1166
|207
|43,3
|90
|–15,5
|9
|318
|–79,0
|231
|«Долинск»
|Южно-Сахалинск
|4604
|–7,0
|382
|306
|5,6
|–8
|296
|1426
|193
|–15,7
|1180
|21,6
|464
|174
|21,6
|232
|«Заречье»
|Казань
|4520
|53,8
|1112
|219
|–1,7
|5
|268
|981
|216
|–18,6
|1059
|–19,7
|18
|305
|–2,4
|233
|«Кремлевский»
|Москва
|4433
|2,6
|2293
|157
|12,1
|145
|153
|537
|239
|1,9
|1209
|–47,4
|221
|206
|157,1
|234
|Живаго-банк
|Рязань
|4251
|40,2
|371
|317
|1,7
|–7
|294
|1504
|189
|–21,9
|1020
|–10,0
|337
|186
|–20,8
|235
|Донкомбанк
|Ростов-на-Дону
|4246
|–0,6
|449
|288
|–2,2
|–10
|298
|2378
|172
|–11,8
|635
|–25,0
|144
|225
|–44,6
|236
|Кросна-банк
|Москва
|4107
|100,3
|310
|348
|–3,6
|–79
|330
|3532
|150
|153,6
|293
|–56,3
|136
|229
|–67,7
|237
|Москомбанк
|Москва
|4101
|–6,0
|1211
|208
|5,7
|59
|189
|1039
|213
|–10,2
|414
|–29,8
|50
|267
|–39,9
|238
|Владбизнесбанк
|Владимир
|4083
|12,0
|1092
|222
|–5,7
|96
|169
|1440
|191
|12,0
|2832
|26,4
|1301
|125
|25,4
|239
|«Братский» АНКБ
|Брaтск
|4050
|–4,6
|500
|279
|5,6
|40
|207
|2213
|177
|–17,8
|1931
|–17,0
|210
|207
|–24,2
|240
|Камчатпрофитбанк
|Петропавловск-Камчатский
|4048
|–5,0
|729
|247
|–1,8
|150
|151
|2207
|178
|–18,2
|1234
|7,5
|244
|195
|–21,9
|241
|Камский коммерческий банк
|Набережные Челны
|4017
|1,5
|708
|251
|–9,1
|–22
|308
|2219
|176
|–5,5
|1991
|–16,9
|1319
|122
|–23,4
|242
|Алтайкапиталбанк
|Барнаул
|3989
|3,6
|629
|260
|2,1
|120
|159
|1425
|194
|–3,6
|2507
|24,1
|226
|205
|8,3
|243
|«Юнистрим»
|Москва
|3905
|–14,5
|1064
|227
|1,2
|–36
|319
|32
|315
|–1,3
|188
|–21,2
|15
|312
|–79,5
|244
|Нокссбанк
|Волгоград
|3898
|6,7
|2146
|160
|9,9
|313
|121
|689
|229
|45,6
|2558
|13,0
|1575
|120
|19,4
|245
|«Вологжанин»
|Вологда
|3860
|3,9
|508
|277
|4,6
|16
|240
|2622
|168
|8,8
|1559
|9,8
|430
|177
|15,6
|246
|Первоуральскбанк
|Первоуральск
|3713
|18,8
|512
|276
|13,0
|65
|182
|2252
|175
|14,4
|2853
|17,9
|402
|178
|–12,0
|247
|Уралпромбанк
|Челябинск
|3617
|8,8
|1183
|212
|10,0
|48
|199
|1453
|190
|–8,1
|944
|0,9
|532
|169
|48,3
|248
|Первый клиентский банк
|Москва
|3462
|9,3
|1631
|182
|10,4
|103
|166
|0
|329
|—
|2028
|–0,1
|792
|153
|5,1
|249
|СПб банк инвестиций
|Санкт-Петербург
|3418
|3,1
|1242
|207
|2,5
|78
|176
|0
|329
|—
|7
|–96,7
|7
|319
|–55,3
|250
|Алма-банк
|Москва
|3349
|14,7
|1099
|220
|7,9
|–51
|324
|630
|232
|33,8
|1300
|36,9
|68
|253
|–15,3
|251
|Тендер-банк
|Москва
|3316
|10,4
|1190
|209
|–3,6
|145
|152
|1202
|205
|–4,6
|1625
|8,2
|939
|144
|–7,1
|252
|Унифондбанк
|Москва
|3228
|17,2
|1990
|170
|9,9
|220
|136
|0
|327
|–20,0
|921
|–45,2
|45
|277
|–69,9
|253
|«Бизнес-Сервис-Траст»
|Новокузнецк
|3192
|0,6
|798
|242
|–3,2
|–15
|303
|1854
|183
|14,5
|1851
|20,6
|1110
|136
|20,4
|254
|Синко-банк
|Москва
|3170
|5,7
|1367
|199
|7,7
|28
|217
|518
|243
|–11,0
|1249
|–10,6
|191
|214
|–47,9
|255
|Пробанк
|Москва
|3004
|4,3
|1327
|203
|7,2
|21
|227
|514
|244
|–38,6
|1368
|12,5
|52
|264
|1,1
|256
|ОРбанк
|Москва
|2972
|–10,6
|448
|290
|0,5
|0
|284
|496
|250
|–28,4
|537
|–4,6
|110
|240
|–49,5
|257
|Икано-банк
|Химки
|2926
|–24,4
|593
|265
|19,4
|–183
|344
|81
|305
|103,2
|1920
|–43,1
|1174
|133
|—
|258
|Россита-банк
|Москва
|2895
|53,8
|564
|271
|3,3
|53
|192
|1141
|209
|17,0
|646
|–5,9
|394
|180
|–13,9
|259
|«Глобус»
|Москва
|2832
|17,5
|617
|262
|2,6
|6
|267
|1104
|211
|–10,7
|993
|54,9
|123
|235
|–9,4
|260
|Автокредитбанк
|Казань
|2820
|66,4
|558
|272
|5,6
|42
|206
|430
|256
|4,9
|1668
|105,4
|143
|227
|21,8
|261
|Яринтербанк
|Ярославль
|2769
|5,1
|372
|315
|5,8
|24
|222
|1275
|200
|–0,7
|1804
|6,8
|275
|192
|26,3
|262
|РФИ-банк
|Москва
|2749
|21,1
|655
|256
|7,0
|51
|196
|109
|303
|–12,0
|159
|0,5
|42
|281
|–43,1
|263
|«Кетовский»
|Курган
|2690
|0,0
|490
|281
|–3,1
|84
|175
|1383
|195
|6,7
|1416
|–5,8
|57
|260
|–14,7
|264
|«Элита»
|Калуга
|2669
|–17,0
|460
|287
|–1,5
|8
|261
|900
|218
|–10,2
|1230
|24,1
|314
|188
|–23,4
|265
|Внешфинбанк
|Краснодар
|2662
|3,9
|1124
|218
|17,9
|291
|126
|809
|223
|–6,9
|97
|8,0
|52
|263
|4404,6
|266
|«Альба Альянс»
|Москва
|2606
|–49,4
|2043
|164
|2,5
|–171
|343
|18
|318
|–99,2
|152
|–80,8
|29
|293
|–89,3
|267
|Тамбовкредитпромбанк
|Тамбов
|2536
|–15,1
|477
|283
|–7,6
|18
|236
|1216
|204
|–24,8
|1154
|8,4
|141
|228
|1,6
|268
|«Уралфинанс»
|Екатеринбург
|2528
|–21,9
|499
|280
|–8,6
|8
|258
|884
|220
|19,2
|84
|158,8
|46
|275
|–15,6
|269
|Газнефтьбанк
|Саратов
|2487
|–6,0
|324
|342
|–4,1
|10
|252
|1787
|184
|–6,3
|1088
|–16,7
|615
|164
|4,7
|270
|«Система»
|Москва
|2481
|23,6
|1082
|223
|0,6
|36
|212
|214
|287
|–27,9
|780
|35,3
|232
|202
|–35,7
|271
|ИК-банк
|Казань
|2464
|11,1
|1366
|200
|19,6
|–29
|314
|385
|262
|–10,4
|157
|2,9
|47
|274
|47,1
|272
|РБА
|Москва
|2417
|15,9
|1911
|172
|6,8
|88
|171
|144
|296
|229,9
|834
|–6,2
|0
|331
|–84,6
|273
|Социум-банк
|Москва
|2412
|1,2
|1057
|229
|–5,4
|–34
|317
|532
|240
|–12,8
|520
|14,4
|58
|258
|–10,4
|274
|«Пермь»
|Пермь
|2392
|8,4
|557
|273
|3,2
|17
|237
|678
|230
|–7,5
|887
|1,3
|237
|198
|51,2
|275
|«Капитал»
|Москва
|2326
|8,8
|1931
|171
|2,0
|62
|185
|262
|276
|46,1
|22
|–9,9
|2
|326
|–50,3
|276
|Евразийский банк
|Москва
|2325
|1,0
|1530
|186
|2,9
|–72
|329
|355
|264
|–40,4
|26
|–77,8
|0
|334
|–100,0
|277
|«Арзамас»
|Арзамас
|2313
|9,3
|657
|255
|6,5
|64
|184
|1160
|208
|6,7
|566
|–26,7
|60
|257
|2,3
|278
|«Йошкар-Ола»
|Йошкар-Ола
|2272
|5,7
|332
|337
|–1,1
|–2
|288
|1290
|199
|–9,9
|1375
|86,3
|74
|250
|–4,7
|279
|«ПСА Финанс Рус»
|Москва
|2256
|–31,8
|2105
|163
|5,0
|–169
|342
|0
|329
|—
|4
|–99,9
|0
|334
|—
|280
|«Ермак»
|Нижневартовск
|2238
|–9,6
|833
|239
|9,9
|84
|174
|450
|253
|–35,5
|650
|50,2
|186
|215
|28,5
|281
|Первый Дортрансбанк
|Киров
|2220
|–0,1
|375
|310
|5,4
|22
|224
|888
|219
|–11,4
|783
|4,1
|72
|252
|–14,7
|282
|ИТ-банк
|Омск
|2206
|–18,0
|371
|316
|4,9
|–33
|316
|1433
|192
|–19,3
|352
|–47,1
|40
|283
|–54,4
|283
|Великие Луки банк
|Великие Луки
|2128
|–0,8
|1077
|224
|–5,8
|6
|266
|520
|242
|–19,7
|483
|–6,9
|41
|282
|–14,1
|284
|«Евроальянс»
|Иваново
|2117
|–16,5
|393
|301
|–9,1
|4
|273
|1236
|201
|–18,6
|452
|–30,6
|166
|220
|–39,8
|285
|«Приобье»
|Нижневартовск
|2089
|4,4
|473
|284
|21,1
|21
|226
|1059
|212
|0,4
|1039
|57,4
|58
|259
|9,3
|286
|Костромаселькомбанк
|Кострома
|2070
|–5,9
|432
|296
|0,1
|3
|278
|865
|221
|–15,0
|797
|–3,5
|610
|165
|–5,7
|287
|Витабанк
|Санкт-Петербург
|2041
|–13,5
|337
|334
|–14,8
|–47
|323
|777
|225
|–15,1
|522
|–5,0
|277
|191
|–21,1
|288
|«Саратов»
|Саратов
|2024
|7,2
|1076
|225
|–1,4
|47
|201
|402
|260
|–14,6
|829
|–17,7
|151
|223
|36,6
|289
|Новый московский банк
|Москва
|1984
|10,0
|713
|250
|12,0
|9
|257
|299
|273
|–15,5
|503
|–26,2
|95
|243
|–50,5
|290
|Экси-банк
|Санкт-Петербург
|1975
|–7,7
|822
|241
|–2,0
|10
|255
|143
|297
|–36,5
|414
|–8,1
|178
|218
|28,0
|291
|«Ирс»
|Москва
|1907
|–18,7
|775
|243
|–6,2
|–102
|335
|410
|258
|13,9
|318
|9,1
|42
|280
|7,3
|292
|Профинвестбанк
|Пермь
|1884
|15,9
|310
|347
|–2,6
|28
|218
|861
|222
|8,8
|1246
|23,6
|204
|210
|29,7
|293
|Тексбанк
|Черкесск
|1870
|13,9
|571
|268
|6,5
|20
|228
|447
|254
|2,2
|803
|–13,3
|63
|255
|–10,6
|294
|Севастопольский морской банк
|Севастополь
|1830
|–58,0
|–793
|353
|-
|–439
|348
|705
|227
|–70,2
|448
|–69,8
|322
|187
|–16,0
|295
|«Агора»
|Москва
|1818
|45,6
|362
|324
|1,6
|1
|280
|959
|217
|262,4
|276
|–0,1
|174
|219
|–13,2
|296
|Кузбассхимбанк
|Кемерово
|1792
|10,2
|378
|309
|0,6
|46
|202
|1297
|198
|14,5
|1101
|15,1
|133
|230
|–13,5
|297
|Народный доверительный банк
|Москва
|1785
|–11,7
|363
|323
|1,0
|0
|283
|181
|292
|–19,3
|46
|167,8
|67
|254
|–2,7
|298
|Алтынбанк
|Казань
|1783
|19,2
|718
|249
|28,5
|50
|197
|148
|294
|4,2
|336
|–18,4
|186
|216
|10,0
|299
|«Спутник»
|Бугуруслан
|1777
|–5,0
|346
|330
|1,6
|–115
|338
|530
|241
|–23,6
|298
|–18,1
|102
|242
|–12,3
|300
|Америкэн Экспресс банк
|Москва
|1738
|–38,5
|1046
|233
|–5,6
|–86
|333
|0
|329
|—
|993
|–48,8
|0
|334
|—
|301
|Майкопбанк
|Майкоп
|1724
|0,4
|311
|346
|–7,7
|–5
|291
|1030
|214
|–10,7
|755
|–7,4
|132
|231
|–5,0
|302
|«Ноосфера»
|Горно-Алтайск
|1719
|–0,8
|383
|305
|5,4
|–6
|293
|243
|281
|–14,7
|441
|40,2
|122
|236
|414,4
|303
|«Калуга»
|Калуга
|1662
|–2,2
|347
|329
|–7,2
|14
|246
|804
|224
|–2,6
|765
|–25,5
|166
|221
|–7,8
|304
|МТИ-банк
|Москва
|1626
|37,6
|440
|293
|9,7
|20
|229
|380
|263
|103,1
|395
|6,0
|16
|311
|–74,7
|305
|Крона-банк
|Иркутск
|1607
|5,4
|564
|270
|–3,8
|26
|221
|502
|249
|11,2
|959
|14,1
|47
|273
|–20,2
|306
|Руна-банк
|Москва
|1585
|22,1
|391
|302
|–7,4
|–25
|311
|573
|234
|25,4
|672
|9,6
|51
|266
|–44,3
|307
|«Новокиб»
|Новокузнецк
|1583
|–0,7
|435
|294
|2,4
|15
|243
|333
|267
|19,6
|728
|–10,6
|303
|190
|–19,9
|308
|«Сервис резерв»
|Москва
|1579
|–23,2
|358
|327
|0,2
|7
|262
|258
|278
|–58,7
|54
|–25,4
|87
|246
|–15,6
|309
|Сельмашбанк
|Ростов-на-Дону
|1572
|8,0
|602
|263
|5,3
|15
|245
|333
|268
|1,4
|190
|–23,3
|48
|269
|8,4
|310
|«Викинг»
|Санкт-Петербург
|1536
|–15,6
|649
|258
|–1,4
|11
|251
|241
|283
|–36,4
|472
|–8,0
|61
|256
|19,6
|311
|Русский банк сбережений
|Ст. Ессентукская
|1519
|48,6
|650
|257
|3,0
|20
|231
|39
|313
|–2,4
|490
|10,1
|1
|328
|–33,9
|312
|Вакобанк
|Великие Луки
|1492
|1,1
|489
|282
|3,0
|38
|209
|472
|252
|15,3
|169
|16,2
|50
|268
|–4,5
|313
|РМП
|Москва
|1482
|13,6
|601
|264
|11,9
|62
|187
|308
|270
|30,9
|515
|4,3
|72
|251
|643,6
|314
|ПТБ
|Владивосток
|1438
|9,1
|556
|274
|75,2
|8
|260
|249
|279
|–49,8
|899
|21,5
|237
|197
|3,8
|315
|«Столичный кредит»
|Москва
|1426
|–1,4
|374
|311
|5,2
|20
|230
|178
|293
|43,8
|410
|11,8
|94
|244
|–30,9
|316
|Торжокуниверсалбанк
|Торжок
|1425
|2,7
|373
|312
|–14,3
|–60
|326
|281
|274
|–11,7
|212
|82,5
|21
|300
|29,8
|317
|«Нальчик»
|Нальчик
|1413
|–0,3
|552
|275
|1,5
|24
|223
|508
|245
|–9,0
|305
|15,9
|55
|261
|–3,5
|318
|РКА
|Москва
|1392
|–8,6
|581
|267
|5,2
|20
|232
|183
|291
|23,2
|479
|–1,7
|144
|224
|9,5
|319
|«Вятич»
|Рязань
|1363
|167,5
|448
|289
|12,2
|–2
|289
|549
|238
|—
|40
|–18,2
|0
|334
|—
|320
|Промсельхозбанк
|Москва
|1340
|–3,2
|409
|299
|–5,9
|19
|234
|504
|247
|–5,0
|337
|–42,8
|35
|287
|–43,6
|321
|«Курган»
|Курган
|1318
|9,1
|504
|278
|8,1
|46
|203
|433
|255
|0,4
|566
|–12,8
|48
|272
|73,8
|322
|«131»
|Казань
|1293
|121,6
|419
|297
|–6,2
|–18
|304
|0
|329
|—
|0
|—
|0
|334
|—
|323
|«Акрополь»
|Москва
|1243
|–17,4
|1002
|237
|–8,5
|–82
|332
|32
|316
|–80,1
|1
|–58,5
|1
|327
|–57,6
|324
|Саммит-банк
|Владивосток
|1200
|5,5
|372
|313
|1,9
|12
|249
|506
|246
|–7,5
|641
|–9,8
|143
|226
|–3,4
|325
|Байкалкредобанк
|Иркутск
|1168
|5,3
|343
|332
|–1,1
|3
|277
|644
|231
|–0,1
|704
|3,8
|79
|248
|24,5
|326
|Почтобанк
|Пермь
|1135
|–19,3
|381
|307
|–0,1
|4
|272
|559
|237
|–25,1
|495
|–31,3
|209
|208
|–34,0
|327
|ЕАТП-банк
|Астрахань
|1077
|8,3
|367
|321
|2,2
|26
|220
|408
|259
|–2,5
|671
|9,2
|724
|156
|10,3
|328
|РСИ
|Москва
|1077
|14,7
|338
|333
|0,1
|7
|264
|193
|290
|–15,7
|136
|113,0
|44
|279
|1,8
|329
|ССБ
|Москва
|1065
|–63,8
|718
|248
|–53,2
|77
|178
|124
|302
|–85,8
|519
|7,6
|46
|276
|–26,4
|330
|Нацбанк сбережений
|Иваново
|1049
|12,6
|325
|341
|6,4
|–29
|315
|306
|271
|–12,5
|267
|25,8
|107
|241
|47,9
|331
|Геобанк
|Москва
|1024
|19,9
|371
|318
|4,4
|62
|186
|413
|257
|40,8
|11
|–56,6
|0
|334
|—
|332
|«Химик»
|Дзержинск
|999
|16,9
|323
|343
|0,9
|4
|274
|339
|266
|–8,1
|360
|–7,9
|48
|270
|50,4
|333
|«Соколовский»
|Москва
|994
|27,3
|434
|295
|1,1
|4
|269
|393
|261
|82,9
|552
|–0,5
|10
|317
|–10,9
|334
|«Дружба»
|Тюмень
|972
|94,0
|359
|325
|0,4
|–12
|300
|127
|300
|112,9
|236
|24,6
|34
|290
|7,9
|335
|«Земельный»
|Ростов-на-Дону
|957
|–12,8
|469
|285
|0,4
|0
|285
|223
|286
|10,4
|81
|45,9
|4
|321
|–19,0
|336
|Балаково-банк
|Балаково
|943
|19,3
|369
|320
|0,3
|–1
|287
|243
|282
|24,4
|406
|46,0
|40
|284
|–5,8
|337
|«Эко-Инвест»
|Москва
|937
|57,6
|330
|338
|7,1
|–25
|310
|563
|236
|177,5
|29
|25,2
|18
|308
|75,9
|338
|МСКБ
|Мурманск
|924
|6,8
|320
|344
|–5,0
|–22
|309
|347
|265
|7,4
|609
|10,2
|86
|247
|–15,4
|339
|Дон-Тексбанк
|Шахты
|920
|–5,3
|328
|339
|1,5
|–19
|306
|490
|251
|–4,8
|201
|–8,7
|196
|212
|–10,8
|340
|Классик Эконом банк
|Владикавказ
|901
|–10,1
|444
|292
|1,8
|–28
|313
|237
|284
|–7,2
|565
|–13,7
|204
|211
|–16,7
|341
|«Космос»
|Москва
|887
|15,4
|366
|322
|6,6
|8
|259
|267
|275
|45,1
|407
|15,3
|29
|294
|–39,6
|342
|Прокоммерцбанк
|Москва
|828
|29,2
|359
|326
|4,2
|15
|244
|1
|322
|16,3
|528
|35,1
|21
|302
|–46,9
|343
|«Максима»
|Москва
|808
|9,4
|307
|349
|–7,4
|–26
|312
|0
|329
|—
|399
|36,7
|17
|309
|12,0
|344
|НИБ
|Самара
|805
|–0,6
|566
|269
|0,0
|4
|271
|76
|307
|–41,7
|173
|10,9
|126
|233
|–34,3
|345
|ОБР
|Чебоксары
|804
|3,5
|379
|308
|–0,4
|10
|253
|260
|277
|–2,8
|281
|8,1
|128
|232
|–32,4
|346
|Спецстройбанк
|Москва
|775
|–15,0
|396
|300
|–10,7
|–45
|322
|133
|298
|–12,2
|311
|–10,6
|112
|239
|–28,1
|347
|Славянбанк
|Великий Новгород
|750
|23,6
|355
|328
|3,6
|27
|219
|2
|320
|–19,3
|244
|21,9
|36
|286
|–28,9
|348
|«Стандарт-Кредит»
|С. Красногвардейское
|707
|–7,4
|302
|350
|–1,2
|–22
|307
|201
|289
|–24,0
|300
|5,5
|52
|265
|–9,0
|349
|Русский региональный банк
|Москва
|705
|4,5
|446
|291
|0,8
|4
|275
|0
|329
|—
|44
|–2,2
|0
|334
|—
|350
|«Гефест»
|Кимры
|636
|20,7
|337
|335
|–3,1
|17
|238
|46
|309
|238,6
|187
|–9,7
|29
|292
|–5,3
|351
|Севзапинвестпромбанк
|Санкт-Петербург
|576
|–51,6
|468
|286
|–0,2
|0
|282
|46
|310
|15,2
|0
|–100,0
|0
|334
|—
|352
|Таганрогбанк
|Таганрог
|570
|4,3
|325
|340
|3,9
|4
|270
|78
|306
|18,5
|301
|–9,7
|29
|291
|–31,7
|353
|МВС-банк
|Избербаш
|544
|3,8
|372
|314
|1,5
|4
|276
|48
|308
|–10,7
|198
|–19,0
|75
|249
|–39,6
|354
|Рента-банк
|Москва
|484
|–23,0
|370
|319
|–1,6
|–7
|295
|0
|328
|28,6
|64
|–15,6
|14
|314
|–36,3
|355
|«Континенталь»
|Железноводск
|444
|–1,1
|387
|304
|–4,3
|6
|265
|0
|329
|—
|198
|–8,5
|20
|303
|–4,7
|356
|Северстройбанк
|Вологда
|434
|15,3
|332
|336
|0,9
|1
|279
|0
|329
|—
|314
|21,0
|231
|204
|22,4
|357
|Оней-банк
|Москва
|428
|–81,4
|390
|303
|–19,7
|–63
|327
|1
|323
|–84,6
|21
|–99,0
|28
|296
|–29,3
|358
|«Берейт»
|П. Красный Бор
|370
|–37,8
|345
|331
|–0,4
|–4
|290
|0
|329
|—
|120
|–4,6
|2
|325
|37,7
|359
|«Тайдон»
|Кемерово
|335
|–0,9
|318
|345
|–2,5
|–6
|292
|0
|329
|—
|183
|–5,3
|18
|306
|0,8
|360
|«Альтернатива»
|Москва
|321
|–30,6
|267
|351
|–12,1
|–38
|320
|0
|326
|–13,8
|86
|–54,9
|18
|307
|–24,2