Рейтинг банков России

Таблица подготовлена «Интерфакс-ЦЭА» специально для “Ъ”. По состоянию на 1 января 2021 года. Все абсолютные показатели деятельности банков представлены в миллионах рублей. Изменение показателей приводится в процентах по отношению к концу предыдущего года. Активы-нетто, собственный капитал банков и другие показатели в рэнкинге банков рассчитываются по оригинальной методике «Интерфакс — Центр экономического анализа», отличной от методик Центрального банка. В частности, согласно методике «Интерфакс-ЦЭА», в состав собственного капитала банка не включается субординированный кредит. По сути, рассчитанный по методике «Интерфакс-ЦЭА» капитал является оценкой капитала первого уровня в соответствии с рекомендациями Базельского комитета. Полная таблица, подготовленная «Интерфакс-ЦЭА», включает 360 банков.

№ Банк Город Активы (млн руб.) Темпы прироста активов (%) Собственный капитал (млн руб.) № Прирост капитала (%) Чистая прибыль (млн руб.) № Средства физлиц млн.руб. № Изм.,% Кредиты НБС-нетто (млн руб.) Изм. (%) Кредиты физлицам (млн руб.) № Изм. (%) 1 Сбербанк России Москва 33346041 19,7 4741066 1 4,0 781588 1 15433921 1 15,5 22289780 15,6 8471928 1 17,0 2 ВТБ Санкт-Петербург 16647600 18,5 1680427 2 0,9 56104 5 4906504 2 12,6 10580771 8,5 3269968 2 11,9 3 Газпромбанк Москва 7597786 15,2 778819 3 1,2 62750 4 1434912 4 23,3 4903286 15,7 656069 4 12,9 4 Альфа-Банк Москва 4572048 26,0 566727 4 16,7 156569 2 1456621 3 21,1 2915012 28,8 883791 3 32,6 5 Россельхозбанк Москва 3870635 18,7 522273 5 3,2 2230 43 1307328 5 11,7 2636492 25,7 555246 5 20,5 6 Московский кредитный банк Москва 2933775 19,4 300861 7 12,7 32088 9 488088 9 2,6 2262958 18,4 136766 17 10,1 7 Промсвязьбанк Москва 2718422 40,4 271218 8 52,2 20091 10 544478 8 32,5 1442830 51,9 341820 10 82,8 8 «ФК Открытие» Москва 2620201 11,3 335932 6 8,3 81497 3 957974 6 7,3 1485366 23,5 459476 6 35,9 9 Совкомбанк Кострома 1477685 23,3 208212 10 49,9 18466 11 458883 10 5,1 651475 37,8 331851 10 16,6 10 Райффайзенбанк Москва 1457253 14,1 189236 11 2,4 36788 7 622556 7 32,6 823738 4,1 320276 11 2,3 11 Росбанк Москва 1379517 13,7 171291 12 8,7 15251 13 298285 13 –2,5 650558 4,1 372208 9 9,6 12 Юникредит-банк Москва 1269583 5,3 208661 9 –4,8 10289 17 263454 14 0,8 627715 –11,7 157930 15 –17,1 13 «Россия» Санкт-Петербург 1028328 5,8 91110 16 6,3 14427 14 143260 22 17,6 491000 17,8 33295 43 28,3 14 ВБРР Москва 992857 50,5 144936 13 7,7 8449 21 101394 30 16,2 430927 14,2 41523 40 –25,2 15 Тинькофф-банк Москва 830655 48,6 121350 14 21,7 36915 6 458624 11 36,4 371031 14,0 412706 8 13,9 16 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 730652 9,5 86832 18 6,1 11713 16 261388 15 9,9 434572 16,2 111374 22 14,9 17 Ситибанк Москва 682983 22,0 60932 23 0,3 9390 20 166479 19 16,8 179241 8,4 46876 37 –8,7 18 «Ак Барс» Казань 597458 5,8 75168 20 –3,9 4337 26 123738 27 1,5 222503 4,5 89005 24 25,3 19 Новикомбанк Москва 562955 18,8 60082 24 22,2 10247 18 35513 54 28,9 378113 17,2 6248 71 85,7 20 СМП Москва 546231 14,6 53408 27 5,1 3426 32 180025 16 –13,9 161355 –4,1 35199 42 –8,4 21 «Траст» Москва 535184 14,4 –1440331 360 - 36132 8 144 295 –77,1 311846 –6,1 7033 68 0,1 22 «Уралсиб» Москва 513912 10,0 62062 22 4,6 10066 19 173159 17 8,4 231871 1,9 170441 13 12,1 23 ДОМ.РФ Москва 499360 79,3 86195 19 42,6 6848 22 131329 25 107,0 325314 94,6 166165 14 64,4 24 Почта-банк Москва 476462 1,9 99073 15 29,7 6174 24 371844 12 –3,2 386974 6,7 451685 7 9,5 25 БМ-банк Москва 460916 7,1 72415 21 10,0 16464 12 0 329 — 14033 9,4 0 334 — 26 Мособлбанк Москва 371471 9,5 –134946 359 - 474 105 71961 35 –21,0 97121 29,7 5725 75 –5,0 27 «Пересвет» Москва 329132 11,6 88474 17 3,0 2038 46 1109 210 –41,6 239280 8,3 3529 91 –2,3 28 РНКБ Симферополь 293437 38,1 55737 26 19,5 4290 27 125430 26 53,9 173895 19,0 68061 29 65,7 29 УБРР Екатеринбург 276943 8,1 17917 57 –4,6 1092 64 167150 18 0,2 66599 –10,6 19168 53 –23,6 30 МИнБ Москва 264794 –9,5 5922 109 –74,0 14383 15 151066 20 –23,1 78992 7,2 28341 46 89,5 31 «Русский стандарт» Москва 255025 –10,3 35775 31 –10,5 2676 37 147174 21 –8,8 92701 –6,6 131001 18 –2,9 32 Абсолют-банк Москва 246398 4,7 30752 34 –1,5 1444 56 108507 28 –3,5 128295 –3,6 84729 25 –5,5 33 «Зенит» Москва 224387 –9,0 36201 30 –1,3 –2088 356 99889 31 –10,8 110803 –20,5 47317 36 14,7 34 ХКФ-банк Москва 224159 –18,2 58358 25 –3,2 2673 38 136744 23 –25,0 166243 –23,1 174104 12 –20,2 35 МТС-банк Москва 219508 20,9 37858 28 13,4 1244 59 105600 29 6,4 131382 20,0 118229 21 28,2 36 Транскапиталбанк Москва 190374 17,6 24721 44 51,4 1792 50 69048 37 4,6 68854 –6,6 17662 55 –4,4 37 «Восточный» Благовещенск 184161 –6,6 28686 38 3,6 2590 39 134668 24 –6,5 95219 –11,6 111364 23 –4,8 38 Росэксимбанк Москва 182659 28,3 30567 35 8,4 3727 29 0 329 — 83952 17,6 0 334 — 39 Инвестторгбанк Москва 167314 –0,2 –12941 357 - 984 66 53493 44 –11,3 76848 0,3 8739 64 –0,1 40 Локо-банк Москва 157892 40,7 18479 53 13,1 2381 41 57696 40 4,3 46848 –11,3 45916 38 –9,3 41 Русфинанс-банк Самара 151431 –5,1 23102 46 –2,4 –1281 354 2610 169 –24,1 129186 –7,8 129582 19 –5,6 42 Сетелем-банк Москва 150275 0,8 25338 42 –0,4 –1788 355 4791 130 –1,6 133749 –4,0 141697 16 –0,2 43 ВУЗ-банк Екатеринбург 144914 46,3 –4138 355 - 3411 33 14135 84 –15,2 105004 37,3 4837 82 –4,8 44 «Ренессанс Кредит» Москва 141602 –12,6 29568 37 –3,8 2813 36 95730 32 –20,2 103545 –22,0 124788 20 –17,6 45 МСП-банк Москва 140531 22,3 27234 40 –6,1 748 85 1221 203 7971,4 83756 44,7 236 199 — 46 ИНГ-банк (Евразия) Москва 139975 –24,0 27872 39 –38,1 233 131 2135 179 9,6 31297 14,0 0 334 –100,0 47 ОТП-банк Москва 138132 –5,3 34000 33 4,8 1201 61 61070 39 –5,6 85165 –8,9 80745 26 –6,9 48 Азиатско-тихоокеанский банк Благовещенск 132838 37,1 15750 65 17,4 2451 40 53544 43 1,6 75555 33,5 64169 32 31,4 49 «Авангард» Москва 132111 14,3 20683 48 –6,1 5486 25 36486 52 10,6 29095 –19,0 2691 100 –14,8 50 «Возрождение» Москва 129276 –47,7 26818 41 –15,1 –4251 358 74830 33 –51,9 95727 –42,8 79018 27 –11,9 51 «Аверс» Казань 121580 12,7 24809 43 3,2 2202 44 35132 55 31,7 12625 –3,8 5003 80 –0,7 52 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 119838 0,1 14672 67 16,8 1558 54 72492 34 –8,6 85560 –0,8 57438 33 4,7 53 Кредит Европа банк Москва 119213 –9,6 19430 50 –0,3 –249 346 68796 38 –14,5 88168 –5,0 65556 30 –14,4 54 Сургутнефтегазбанк Сургут 119110 –59,8 13671 71 7,8 1992 47 49514 47 11,5 38226 –0,6 28793 45 1,6 55 Металлинвестбанк Москва 118712 23,6 15853 64 7,5 2326 42 54173 42 18,9 64621 34,9 26650 47 43,8 56 «Кубань Кредит» Краснодар 118411 9,0 14312 69 12,7 3496 30 71207 36 –1,9 66058 5,4 16093 57 7,0 57 «Таврический» Санкт-Петербург 113234 3,4 18409 56 19,4 1932 48 41921 48 2,1 46681 1,8 950 142 37,9 58 ББР-банк Москва 112839 70,7 7428 96 12,7 1569 53 36037 53 18,7 87034 83,3 5048 78 8,8 59 РН-банк Москва 112028 –0,4 23411 45 23,5 4006 28 2819 163 10,7 95838 –4,8 69700 28 13,1 60 «Финсервис» Москва 111974 –6,1 10989 78 7,8 961 67 12945 87 23,7 35482 38,9 3950 86 –14,3 61 Роскосмосбанк Москва 110599 –3,1 36383 29 –2,7 –826 350 7912 109 –11,5 53353 –18,2 988 141 4,5 62 Дойче-банк Москва 109048 –7,9 17455 59 6,0 810 80 0 329 — 12741 –7,0 0 334 — 63 «Центрокредит» Москва 107306 0,0 34653 32 –0,3 3273 34 4893 129 29,4 17774 13,0 1056 139 –73,7 64 Экспобанк Москва 100194 29,7 17020 60 45,4 3469 31 51484 45 33,0 69928 54,4 30303 44 25,4 65 Мидзухо Банко (Москва) Москва 88215 3,1 18427 55 4,1 809 81 97 304 11,0 35256 –12,0 0 332 –42,9 66 СКБ-банк Екатеринбург 88096 –2,1 7647 95 –3,8 917 72 54659 41 –9,5 9193 –60,2 10321 63 –54,0 67 «Союз» Москва 86988 –14,9 11225 77 –9,2 286 127 31413 59 –25,3 49577 –6,4 16040 58 –6,0 68 Запсибкомбанк Тюмень 86920 –40,0 17707 58 1,9 2184 45 50572 46 –37,1 63398 –26,8 54731 34 –11,5 69 Росгосстрах-банк Москва 85609 88,9 16283 63 50,5 –4983 359 22867 66 –7,4 67652 427,8 52803 35 387,6 70 Эйч-Эс-Би-Си банк (РР) Москва 82530 –0,1 10925 79 –5,2 941 69 0 329 — 4168 –63,5 0 334 — 71 Эм-Ю-Эф-Джи банк (Евразия) Москва 81538 14,0 22011 47 4,4 924 70 0 329 — 15915 –47,9 0 334 — 72 Примсоцбанк Владивосток 79885 25,2 10273 81 15,6 1655 52 39401 51 10,4 49500 9,0 18451 54 4,2 73 Коммерцбанк (Евразия) Москва 79731 35,2 11388 75 7,2 894 75 0 329 — 16379 –22,6 0 334 — 74 АйСиБиСи-банк Москва 79114 34,3 19987 49 3,5 717 87 40 312 0,8 19370 –11,5 0 330 –55,9 75 Сумитомо Мицуи Рус банк Москва 76694 2,1 16548 62 4,4 232 132 0 329 — 15395 –10,4 0 334 — 76 Бэнк оф Чайна Москва 76037 77,6 16587 61 99,5 674 91 2355 173 –1,0 5652 –30,7 0 334 –100,0 77 СДМ-банк Москва 75779 4,5 10212 82 5,7 1211 60 40110 50 –0,9 15534 –1,7 2013 112 7,6 78 «Интеза» Москва 75741 17,2 14182 70 7,0 –12 299 11875 90 –21,5 49199 15,3 1685 117 –7,1 79 Тойота-банк Москва 75318 –2,5 12945 73 10,3 1098 63 1648 188 6,6 65538 –6,5 64924 31 –1,3 80 «Левобережный» Новосибирск 75092 8,6 10406 80 15,3 1892 49 40941 49 3,3 44774 3,5 25199 49 7,6 81 СЭБ-банк Санкт-Петербург 74358 53,6 5975 108 13,5 764 82 1 321 –87,7 7865 –22,4 14 313 –82,0 82 Меткомбанк Каменск-Уральский 72711 1,2 19252 51 1,9 1298 58 18738 71 9,3 26193 12,9 1705 116 –10,4 83 БКС-банк Москва 71491 –1,4 7273 97 –1,6 440 107 34476 57 13,7 10242 4,9 381 183 7,4 84 СГБ Вологда 65440 11,7 5447 114 6,0 574 99 15631 76 –12,7 21524 5,6 10546 62 –2,6 85 Фора-банк Москва 60524 13,9 8825 90 17,8 1025 65 34878 56 16,3 33919 13,0 3457 92 –8,8 86 КЭБ Эйчэнби банк Москва 59722 206,7 4874 122 329,0 174 146 0 329 — 15414 354,8 3 324 — 87 «Солидарность» Самара 59347 48,1 19091 52 56,5 –932 351 29393 61 20,6 26244 63,8 6286 70 58,7 88 Челябинвестбанк Челябинск 58167 11,6 9197 87 11,6 1111 62 29442 60 5,8 20190 –0,8 5477 77 9,2 89 «Креди Агриколь» КИБ Санкт-Петербург 57696 26,8 13189 72 10,9 244 130 0 329 — 22304 –6,8 0 334 — 90 Киви-банк Москва 57620 –5,0 12387 74 23,0 6401 23 6510 117 –66,2 971 –89,1 13 315 –99,8 91 «БНП Париба» Москва 56795 32,0 11265 76 9,3 623 96 0 325 –47,9 11792 132,6 0 334 — 92 «Межфинансклуб» Москва 56194 22,2 7969 93 30,1 546 102 21638 67 16,7 8550 –23,7 654 161 –26,2 93 Челиндбанк Челябинск 54980 1,5 9920 84 6,6 862 76 32208 58 –0,7 26050 –3,2 12538 60 –3,0 94 Газэнергобанк Калуга 53004 28,1 –284 352 - –1042 352 20484 69 1,0 34062 33,6 3944 87 –1,3 95 «Объединенный капитал» Санкт-Петербург 52444 26,1 7926 94 9,8 633 92 28964 62 56,3 4913 17,0 661 158 –21,3 96 Фольксваген Банк Рус Москва 52366 9,2 15267 66 6,8 562 100 0 329 — 42813 20,9 35665 41 5,1 97 БМВ-банк Москва 52207 13,5 5302 115 22,0 629 94 0 329 — 41929 13,5 41560 39 14,4 98 Голдман Сакс банк Москва 48808 71,9 6252 105 34,1 1777 51 0 329 — 0 –100,0 0 334 — 99 Генбанк Симферополь 44926 5,9 –4857 356 - 728 86 18395 72 –7,9 8033 31,3 5668 76 23,8 100 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 42943 15,3 30559 36 2,7 1356 57 0 329 — 0 — 0 334 — 101 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 42491 –21,9 –18789 358 - –5483 360 3389 152 –54,0 26745 –15,9 17052 56 4,8 102 Дальневосточный банк Владивосток 39819 12,1 9161 88 11,5 827 78 14921 79 6,7 18100 –3,4 7234 66 –9,4 103 «Кольцо Урала» Екатеринбург 39522 7,4 5759 111 –0,3 959 68 20653 68 2,0 9726 –0,7 6181 72 4,6 104 Аресбанк Москва 39419 –11,1 3702 134 –1,6 494 103 7759 110 145,8 5441 6,9 936 145 –7,3 105 ПСКБ Санкт-Петербург 39119 20,2 3235 138 –7,6 391 113 10482 94 23,9 3900 –1,8 551 168 –14,2 106 Энерготрансбанк Калинингpад 39012 –21,3 5576 113 8,5 270 128 9072 101 4,4 9118 9,0 2335 106 29,9 107 Кредит Урал банк Магнитогорск 37814 13,1 5225 118 –4,5 292 125 24071 63 10,4 15219 0,2 12051 61 8,9 108 Интерпрогрессбанк Москва 37320 10,8 5074 121 –16,3 699 88 20208 70 23,9 17645 21,6 1909 114 28,0 109 «Приморье» Владивосток 35259 4,2 3155 142 2,4 403 112 23689 64 0,7 9732 6,7 1312 124 8,8 110 Татсоцбанк Казань 34744 69,3 9069 89 7,1 602 97 6905 115 0,1 11069 16,4 3134 97 28,5 111 Быстробанк Ижевск 34134 –9,4 4234 127 7,1 913 73 23085 65 –9,4 19270 1,5 20370 52 –1,3 112 «Держава» Москва 33872 –5,0 8367 91 8,0 1500 55 2444 171 –3,2 5055 14,7 3332 93 –1,4 113 МС-банк РУС Москва 33227 7,6 4329 125 6,7 752 84 569 235 3,8 27678 –0,6 26104 48 –4,4 114 НС-банк Москва 32502 –1,0 5803 110 2,6 164 148 14676 81 –5,9 8610 –33,0 1214 130 28,5 115 Ланта-банк Москва 31825 37,8 2302 156 7,2 311 122 15463 77 46,3 5925 –13,0 917 147 –11,7 116 Саровбизнесбанк Саров 31280 –35,8 8105 92 9,3 675 90 16762 74 –42,2 8164 –59,3 3549 90 –18,2 117 «Национальный стандарт» Москва 30932 –0,9 9967 83 –1,7 378 114 11787 91 –15,3 17090 –7,2 436 176 0,9 118 Мерседес-Бенц банк Рус Москва 29434 7,1 3615 135 –25,0 229 134 0 329 — 23184 5,6 23946 50 6,7 119 Натиксис-банк Москва 29334 –1,0 6093 106 10,1 –45 321 0 329 — 20219 44,7 0 334 — 120 Нордеа-банк Москва 29134 –75,0 18451 54 –43,2 –339 347 211 288 –43,1 7298 –79,0 0 333 0,0 121 Алмазэргиэнбанк Якутск 29078 –2,2 4637 124 1,1 187 144 16851 73 –2,0 18450 4,4 6872 69 –2,7 122 Модульбанк Кострома 28698 26,4 3097 147 5,5 687 89 36 314 –11,7 1240 –16,7 25 299 –32,1 123 Плюс-банк Москва 27825 –11,3 3007 148 –28,6 –543 349 15647 75 –22,9 20911 –12,4 21532 51 –9,5 124 «Хлынов» Киров 26451 11,3 3910 129 2,8 555 101 14088 85 2,1 15723 9,5 7094 67 15,9 125 Ури-банк Москва 26133 28,5 3244 137 –1,4 85 173 229 285 –29,0 7109 32,4 28 297 –28,9 126 Чайна Констракшн банк Москва 24482 –13,4 6483 102 1,1 103 165 300 272 44,0 7793 –12,8 231 203 0,5 127 «Денизбанк Москва» Москва 24198 30,5 6332 103 12,2 473 106 246 280 –9,8 14478 14,5 1 329 –76,8 128 Акибанк Набережные Челны 24153 –4,5 5184 119 5,3 314 119 11143 93 –19,1 7829 –30,2 1317 123 –25,0 129 НБД-банк Нижний Новгород 23989 9,3 5243 117 6,8 632 93 12564 88 4,4 11781 1,4 313 189 –23,2 130 Росдорбанк Москва 23961 22,1 2982 149 4,3 314 120 9179 100 3,4 13234 50,9 1084 137 6,3 131 «Уральский финансовый дом» Пермь 22916 –10,5 2763 153 –1,4 107 162 14994 78 –5,6 11017 –19,4 7397 65 –8,1 132 Экономбанк Саратов 22565 0,7 –1297 354 - 228 135 14847 80 –0,9 7428 –4,2 646 162 –0,2 133 Москоммерцбанк Москва 22354 14,0 9209 86 7,4 –145 341 8214 107 11,7 8869 67,3 2254 107 –13,7 134 «Кредит Свисс» (Москва) Москва 21521 0,9 14433 68 –2,6 423 108 0 324 –10,4 34 4,7 0 334 — 135 Джей энд Ти банк Москва 20384 –5,4 7169 100 0,7 205 139 8446 104 9,8 8303 35,2 635 163 26,9 136 «Консервативный» КБ Астрахань 20367 66,5 1473 190 7,3 13 248 598 233 35,7 35 –21,4 13 316 –0,9 137 Инбанк Москва 20115 3,6 2862 150 –6,6 28 216 14630 82 6,6 7762 –1,3 921 146 2,6 138 «Агропромкредит» Лыткарино 19969 4,1 2321 155 –4,7 130 155 12201 89 –4,2 6459 –7,6 861 149 13,5 139 «Акцепт» Новосибирск 19475 –10,4 2792 151 8,3 229 133 9473 98 –9,8 9865 –21,3 2250 108 16,8 140 Интерпромбанк Москва 19326 –24,6 6848 101 –31,2 –4023 357 7186 113 –17,9 9347 –37,3 3197 96 –43,0 141 Морской банк Москва 19201 17,1 1997 168 3,7 95 170 5180 125 –20,5 8548 15,5 27 298 –83,4 142 Кошелев-банк Самара 19196 –0,3 2014 167 3,4 188 143 14161 83 2,6 7381 –5,5 3220 95 –9,1 143 «Александровский» Санкт-Петербург 18718 –4,9 2261 158 1,4 188 142 8317 106 0,4 6905 –7,0 1137 134 –3,6 144 Энергомашбанк Санкт-Петербург 18583 78,6 1991 169 23,5 591 98 13115 86 115,3 16943 98,2 28 295 –85,2 145 «РЕСО Кредит» Москва 18440 9,4 3773 132 51,5 902 74 3540 149 440,1 16 –21,9 20 304 –31,2 146 Энергобанк Казань 18304 5,8 5702 112 5,3 757 83 6183 119 3,7 11104 –1,5 2869 99 11,2 147 Автоторгбанк Москва 17608 127,0 3802 131 16,4 489 104 1234 202 209,6 2663 40,9 1261 127 37,9 148 Норвик-банк Киров 17382 14,2 1856 173 11,2 203 140 11385 92 11,4 6269 –6,2 4692 83 46,0 149 НК-банк Москва 17204 15,3 3150 143 5,1 33 215 8331 105 15,1 6430 13,4 2433 105 4,9 150 Реалист-банк Москва 16903 37,5 4138 128 40,8 333 117 5552 123 8,1 10559 28,2 4896 81 7,9 151 Прио-Внешторгбанк Рязань 16698 2,6 1497 187 12,1 51 194 9636 97 –8,6 7507 6,0 1592 119 16,0 152 «Оренбург» Оренбург 16530 28,2 3193 140 20,5 45 204 9995 95 46,3 8899 45,3 5832 74 48,7 153 Алеф-банк Москва 16419 5,8 4657 123 8,4 422 109 6598 116 8,7 5033 6,5 509 173 43,2 154 «Развитие-Столица» Москва 16146 42,4 3901 130 –7,5 837 77 1772 185 24,2 5746 –2,1 4107 85 9,1 155 Ффин-банк Москва 16077 207,1 1575 183 129,3 298 124 4519 135 15,8 44 23,2 45 278 23,5 156 Эс-Би-Ай банк Москва 15738 12,8 6285 104 58,9 –1177 353 4501 136 3,9 9719 6,5 2514 103 11,7 157 СКС Москва 15719 –2,8 1057 230 –6,3 –69 328 43 311 25,8 5832 –1,8 0 334 — 158 НФК Москва 15538 29,9 3156 141 1,5 173 147 0 329 — 14788 30,7 4 323 –24,1 159 Тольяттихимбанк Тольятти 15113 –6,7 5256 116 19,1 815 79 1179 206 21,0 1879 –25,0 874 148 –4,2 160 «Итуруп» Южно-Сахалинск 14376 32,8 1790 174 35,6 –0 286 2979 159 282,3 2318 60,1 116 237 215,4 161 «Пойдем!» Москва 14264 –8,8 3756 133 7,8 918 71 9819 96 –15,6 10331 –12,7 13726 59 –4,0 162 «Форштадт» Оренбург 14185 4,3 3135 145 –4,4 404 111 6482 118 –7,2 6482 –2,9 4126 84 2,3 163 НИПБ Москва 13633 15,8 2776 152 4,4 11 250 6064 120 –5,9 5456 –5,7 573 166 –12,6 164 Руснарбанк Москва 13613 1,8 3114 146 3,3 627 95 3709 146 –14,8 8072 16,5 5019 79 60,2 165 Нико-банк Оренбург 13591 10,4 2034 165 8,3 157 150 8783 103 8,2 7980 13,7 3641 89 9,0 166 Промтрансбанк Уфа 13545 22,8 1013 236 41,8 255 129 5635 122 –6,0 2816 –17,6 2931 98 –19,7 167 Датабанк Ижевск 13296 7,8 1414 196 3,5 85 172 8154 108 2,1 6095 2,9 1921 113 3,4 168 Чайнасельхозбанк Москва 12883 –8,9 9853 85 2,4 –15 302 0 329 — 3701 –25,4 0 334 — 169 Банк Казани Казань 12654 –5,4 2139 162 –2,5 37 211 4948 127 –16,5 5913 1,0 1295 126 17,7 170 БЖФ-банк Москва 12601 13,4 2397 154 2,0 –144 340 8962 102 15,5 7664 27,5 5964 73 26,7 171 Юг-Инвестбанк Краснодар 12193 4,3 1430 193 9,8 203 141 7439 111 –1,3 5820 –8,0 2130 111 –12,6 172 Ишбанк Москва 11999 –30,6 6093 107 5,8 19 235 2070 180 –17,3 7000 –26,3 112 238 –34,3 173 Кс-банк Саранск 11847 –9,1 1019 235 1,0 0 281 9460 99 –9,0 8641 6,1 3260 94 –1,5 174 «Раунд» Москва 11691 7,0 1423 195 12,7 –109 337 4598 134 3,0 1535 –14,0 440 175 9,4 175 «Финам» Москва 11524 72,1 1789 175 13,6 105 164 3121 158 15,3 220 –40,1 268 193 –30,1 176 НРБ Москва 11199 –0,3 5162 120 –16,1 211 137 1701 186 76,9 4335 247,0 854 150 458,0 177 БКФ Москва 11040 7,4 1291 206 –1,0 10 254 4129 139 4,1 6168 –7,3 159 222 –24,7 178 Русьуниверсалбанк Москва 10910 8,9 7250 98 3,6 335 116 689 228 94,3 1435 2,8 4 322 –82,0 179 «Екатеринбург» Екатеринбург 10905 4,6 1429 194 11,2 208 138 7195 112 10,2 4057 –17,1 3854 88 –13,3 180 «Нейва» Екатеринбург 10692 28,4 647 259 17,8 15 242 5056 126 14,5 1000 26,2 828 151 –13,4 181 «Снежинский» Снежинск 10399 –1,6 2029 166 20,8 326 118 5495 124 –3,5 2469 –19,9 1239 128 –17,3 182 Актив-банк Саранск 9792 –6,7 1062 228 –7,2 22 225 7048 114 –7,0 3939 –2,3 794 152 2,1 183 Зираат-банк Москва 9577 9,7 3281 136 8,4 404 110 1310 197 31,0 4987 –3,5 48 271 17,0 184 «Гарант-Инвест» Москва 9345 1,6 1743 177 1,0 177 145 2764 164 –6,2 6198 1,2 551 167 43,6 185 Новобанк Великий Новгород 9311 22,0 1643 181 4,5 75 179 3578 147 5,2 1267 –4,1 736 155 –1,3 186 Томскпромстройбанк Томск 8832 –0,4 1171 214 0,7 111 161 5720 121 –3,8 5969 7,9 2167 109 0,9 187 «МБА-Москва» Москва 8770 23,3 7250 99 41,0 2866 35 125 301 –43,0 517 139,2 90 245 4,3 188 Солид-банк Владивосток 8764 –12,4 1705 179 0,3 –219 345 4475 137 –23,7 4707 3,3 1060 138 –23,1 189 Нефтепромбанк Москва 8687 19,8 1469 191 0,8 161 149 3122 157 –10,2 5279 69,2 2488 104 621,0 190 «Хакасский» МБ Абакан 8667 5,0 1481 189 18,7 119 160 4691 131 –4,9 5124 –2,5 2138 110 –7,7 191 КИБ Москва 8198 143,2 2143 161 0,1 48 198 0 329 - 449 –32,5 21 301 –21,8 192 Северный народный банк Сыктывкар 8052 4,6 1131 216 –4,9 13 247 2911 161 –13,8 2104 2,8 235 200 3,5 193 Белгородсоцбанк Белгород 7932 0,1 1314 205 6,4 134 154 4046 141 –8,7 2907 –13,2 195 213 –17,2 194 Сибсоцбанк Барнаул 7759 –2,5 1543 184 2,2 45 205 3822 144 –0,7 4044 –3,0 1178 132 –4,7 195 «Агророс» Саратов 7744 12,9 1129 217 –4,0 53 191 3205 155 –2,5 1973 26,0 529 170 10,2 196 Трансстройбанк Москва 7724 1,4 1183 211 1,0 58 190 3378 153 6,6 4390 –2,8 656 160 –4,9 197 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 7717 –3,0 1683 180 0,5 103 167 4639 133 –8,5 2896 –5,7 1856 115 –3,2 198 «Ставрополь» ПСБ Ставрополь 7563 –3,4 869 238 –1,6 9 256 2697 166 5,2 2964 5,5 396 179 –3,4 199 Углеметбанк Челябинск 7399 –20,4 1341 201 –6,9 –10 297 3736 145 –21,0 2138 13,9 740 154 –20,8 200 ЧБРР Симферополь 7000 6,2 412 298 25,6 106 163 2837 162 –12,2 744 19,5 184 217 28,7 201 «Кузнецкий» Пенза 6986 6,9 676 254 –0,2 66 181 3221 154 1,2 3506 2,5 1117 135 2,2 202 Бест Эффортс банк Москва 6788 29,0 1531 185 7,6 60 188 31 317 28,2 78 147,9 5 320 –8,3 203 Ю БИ ЭС банк Москва 6700 12,1 4319 126 –0,6 367 115 0 329 — 40 –8,6 0 334 — 204 «Оранжевый» Санкт-Петербург 6658 1,6 695 253 –1,7 7 263 4668 132 0,6 3739 –15,4 2615 102 –21,1 205 «Енисейский объединенный» Красноярск 6584 –5,5 584 266 0,3 34 214 4032 142 –4,9 2722 42,8 1658 118 2,0 206 ИС-банк Москва 6579 21,7 1178 213 –0,3 122 158 3 319 745,8 3066 22,8 524 171 69,3 207 «Ростфинанс» Ростов-на-Дону 6561 –3,6 1378 197 8,0 78 177 4073 140 9,7 4590 10,9 2621 101 32,2 208 «Платина» Москва 6554 15,2 1093 221 2,2 74 180 324 269 12,6 340 12,7 16 310 90,4 209 Земский банк Сызрань 6489 1,0 1027 234 –1,7 39 208 4945 128 –0,3 3761 11,2 658 159 –5,0 210 Газтрансбанк Краснодар 6316 –4,9 1743 178 –4,9 102 168 3943 143 –7,0 3556 5,7 382 182 23,1 211 Автоградбанк Набережные Челны 6291 –5,2 739 246 –4,0 –58 325 4172 138 –2,8 3844 5,3 1445 121 6,9 212 Форбанк Москва 6227 –7,9 699 252 –10,7 35 213 3204 156 –14,3 3802 –4,3 361 184 –26,9 213 Азия-Инвест банк Москва 6206 –7,1 1492 188 29,4 –92 334 0 329 — 1201 64,1 36 285 19,3 214 Горбанк Санкт-Петербург 6182 –10,1 3141 144 –3,9 37 210 2706 165 –15,4 717 59,0 34 288 122,7 215 Гута-банк Москва 6037 –0,8 3195 139 –4,8 –105 336 759 226 –42,5 706 58,1 382 181 –13,1 216 «Славия» Москва 6020 –8,3 1047 232 –1,9 16 241 2917 160 –13,2 4133 9,9 123 234 9,6 217 «Веста» Москва 5640 31,8 1188 210 –10,4 –119 339 1012 215 –36,3 1748 11,7 944 143 1483,7 218 «Венец» Ульяновск 5637 –5,0 1052 231 0,5 16 239 3435 151 –17,4 3304 7,3 1236 129 17,8 219 Заубер-банк Санкт-Петербург 5605 19,0 1068 226 –1,8 65 183 1879 182 –18,1 636 –60,9 698 157 –58,8 220 Роял Кредит банк Владивосток 5605 7,1 751 244 –22,2 –18 305 3568 148 5,8 3948 12,1 54 262 –22,5 221 ЮМК Краснодар 5583 66,2 2168 159 0,0 308 123 0 329 — 2512 –4,1 233 201 –13,3 222 Крокус-банк Москва 5311 15,1 1374 198 6,0 124 157 1695 187 –23,0 1215 7,7 240 196 1,9 223 Сити Инвест банк Санкт-Петербург 5295 15,2 1780 176 7,8 –34 318 127 299 –56,9 771 –16,6 1198 131 –6,7 224 «Новый век» Москва 4961 63,3 1149 215 5,8 47 200 503 248 59,9 1263 17,2 254 194 41,5 225 Стройлесбанк Тюмень 4905 –5,5 1334 202 7,6 129 156 1997 181 –9,3 2974 1,8 353 185 –15,4 226 СИАБ Санкт-Петербург 4820 1,0 823 240 –10,4 –81 331 2335 174 –13,1 1744 –3,3 34 289 –58,2 227 «Москва-Сити» Москва 4773 –8,6 1435 192 13,5 51 195 1358 196 –12,1 610 –16,8 513 172 13,6 228 «Мегаполис» Чебоксары 4717 7,8 620 261 11,1 52 193 2529 170 1,7 3084 2,4 997 140 –4,1 229 Кубаньторгбанк Краснодар 4652 –15,0 1326 204 –4,4 –13 301 2667 167 –24,7 1424 34,7 207 209 21,6 230 «Далена» Москва 4649 25,5 746 245 3,1 19 233 1166 207 43,3 90 –15,5 9 318 –79,0 231 «Долинск» Южно-Сахалинск 4604 –7,0 382 306 5,6 –8 296 1426 193 –15,7 1180 21,6 464 174 21,6 232 «Заречье» Казань 4520 53,8 1112 219 –1,7 5 268 981 216 –18,6 1059 –19,7 18 305 –2,4 233 «Кремлевский» Москва 4433 2,6 2293 157 12,1 145 153 537 239 1,9 1209 –47,4 221 206 157,1 234 Живаго-банк Рязань 4251 40,2 371 317 1,7 –7 294 1504 189 –21,9 1020 –10,0 337 186 –20,8 235 Донкомбанк Ростов-на-Дону 4246 –0,6 449 288 –2,2 –10 298 2378 172 –11,8 635 –25,0 144 225 –44,6 236 Кросна-банк Москва 4107 100,3 310 348 –3,6 –79 330 3532 150 153,6 293 –56,3 136 229 –67,7 237 Москомбанк Москва 4101 –6,0 1211 208 5,7 59 189 1039 213 –10,2 414 –29,8 50 267 –39,9 238 Владбизнесбанк Владимир 4083 12,0 1092 222 –5,7 96 169 1440 191 12,0 2832 26,4 1301 125 25,4 239 «Братский» АНКБ Брaтск 4050 –4,6 500 279 5,6 40 207 2213 177 –17,8 1931 –17,0 210 207 –24,2 240 Камчатпрофитбанк Петропавловск-Камчатский 4048 –5,0 729 247 –1,8 150 151 2207 178 –18,2 1234 7,5 244 195 –21,9 241 Камский коммерческий банк Набережные Челны 4017 1,5 708 251 –9,1 –22 308 2219 176 –5,5 1991 –16,9 1319 122 –23,4 242 Алтайкапиталбанк Барнаул 3989 3,6 629 260 2,1 120 159 1425 194 –3,6 2507 24,1 226 205 8,3 243 «Юнистрим» Москва 3905 –14,5 1064 227 1,2 –36 319 32 315 –1,3 188 –21,2 15 312 –79,5 244 Нокссбанк Волгоград 3898 6,7 2146 160 9,9 313 121 689 229 45,6 2558 13,0 1575 120 19,4 245 «Вологжанин» Вологда 3860 3,9 508 277 4,6 16 240 2622 168 8,8 1559 9,8 430 177 15,6 246 Первоуральскбанк Первоуральск 3713 18,8 512 276 13,0 65 182 2252 175 14,4 2853 17,9 402 178 –12,0 247 Уралпромбанк Челябинск 3617 8,8 1183 212 10,0 48 199 1453 190 –8,1 944 0,9 532 169 48,3 248 Первый клиентский банк Москва 3462 9,3 1631 182 10,4 103 166 0 329 — 2028 –0,1 792 153 5,1 249 СПб банк инвестиций Санкт-Петербург 3418 3,1 1242 207 2,5 78 176 0 329 — 7 –96,7 7 319 –55,3 250 Алма-банк Москва 3349 14,7 1099 220 7,9 –51 324 630 232 33,8 1300 36,9 68 253 –15,3 251 Тендер-банк Москва 3316 10,4 1190 209 –3,6 145 152 1202 205 –4,6 1625 8,2 939 144 –7,1 252 Унифондбанк Москва 3228 17,2 1990 170 9,9 220 136 0 327 –20,0 921 –45,2 45 277 –69,9 253 «Бизнес-Сервис-Траст» Новокузнецк 3192 0,6 798 242 –3,2 –15 303 1854 183 14,5 1851 20,6 1110 136 20,4 254 Синко-банк Москва 3170 5,7 1367 199 7,7 28 217 518 243 –11,0 1249 –10,6 191 214 –47,9 255 Пробанк Москва 3004 4,3 1327 203 7,2 21 227 514 244 –38,6 1368 12,5 52 264 1,1 256 ОРбанк Москва 2972 –10,6 448 290 0,5 0 284 496 250 –28,4 537 –4,6 110 240 –49,5 257 Икано-банк Химки 2926 –24,4 593 265 19,4 –183 344 81 305 103,2 1920 –43,1 1174 133 — 258 Россита-банк Москва 2895 53,8 564 271 3,3 53 192 1141 209 17,0 646 –5,9 394 180 –13,9 259 «Глобус» Москва 2832 17,5 617 262 2,6 6 267 1104 211 –10,7 993 54,9 123 235 –9,4 260 Автокредитбанк Казань 2820 66,4 558 272 5,6 42 206 430 256 4,9 1668 105,4 143 227 21,8 261 Яринтербанк Ярославль 2769 5,1 372 315 5,8 24 222 1275 200 –0,7 1804 6,8 275 192 26,3 262 РФИ-банк Москва 2749 21,1 655 256 7,0 51 196 109 303 –12,0 159 0,5 42 281 –43,1 263 «Кетовский» Курган 2690 0,0 490 281 –3,1 84 175 1383 195 6,7 1416 –5,8 57 260 –14,7 264 «Элита» Калуга 2669 –17,0 460 287 –1,5 8 261 900 218 –10,2 1230 24,1 314 188 –23,4 265 Внешфинбанк Краснодар 2662 3,9 1124 218 17,9 291 126 809 223 –6,9 97 8,0 52 263 4404,6 266 «Альба Альянс» Москва 2606 –49,4 2043 164 2,5 –171 343 18 318 –99,2 152 –80,8 29 293 –89,3 267 Тамбовкредитпромбанк Тамбов 2536 –15,1 477 283 –7,6 18 236 1216 204 –24,8 1154 8,4 141 228 1,6 268 «Уралфинанс» Екатеринбург 2528 –21,9 499 280 –8,6 8 258 884 220 19,2 84 158,8 46 275 –15,6 269 Газнефтьбанк Саратов 2487 –6,0 324 342 –4,1 10 252 1787 184 –6,3 1088 –16,7 615 164 4,7 270 «Система» Москва 2481 23,6 1082 223 0,6 36 212 214 287 –27,9 780 35,3 232 202 –35,7 271 ИК-банк Казань 2464 11,1 1366 200 19,6 –29 314 385 262 –10,4 157 2,9 47 274 47,1 272 РБА Москва 2417 15,9 1911 172 6,8 88 171 144 296 229,9 834 –6,2 0 331 –84,6 273 Социум-банк Москва 2412 1,2 1057 229 –5,4 –34 317 532 240 –12,8 520 14,4 58 258 –10,4 274 «Пермь» Пермь 2392 8,4 557 273 3,2 17 237 678 230 –7,5 887 1,3 237 198 51,2 275 «Капитал» Москва 2326 8,8 1931 171 2,0 62 185 262 276 46,1 22 –9,9 2 326 –50,3 276 Евразийский банк Москва 2325 1,0 1530 186 2,9 –72 329 355 264 –40,4 26 –77,8 0 334 –100,0 277 «Арзамас» Арзамас 2313 9,3 657 255 6,5 64 184 1160 208 6,7 566 –26,7 60 257 2,3 278 «Йошкар-Ола» Йошкар-Ола 2272 5,7 332 337 –1,1 –2 288 1290 199 –9,9 1375 86,3 74 250 –4,7 279 «ПСА Финанс Рус» Москва 2256 –31,8 2105 163 5,0 –169 342 0 329 — 4 –99,9 0 334 — 280 «Ермак» Нижневартовск 2238 –9,6 833 239 9,9 84 174 450 253 –35,5 650 50,2 186 215 28,5 281 Первый Дортрансбанк Киров 2220 –0,1 375 310 5,4 22 224 888 219 –11,4 783 4,1 72 252 –14,7 282 ИТ-банк Омск 2206 –18,0 371 316 4,9 –33 316 1433 192 –19,3 352 –47,1 40 283 –54,4 283 Великие Луки банк Великие Луки 2128 –0,8 1077 224 –5,8 6 266 520 242 –19,7 483 –6,9 41 282 –14,1 284 «Евроальянс» Иваново 2117 –16,5 393 301 –9,1 4 273 1236 201 –18,6 452 –30,6 166 220 –39,8 285 «Приобье» Нижневартовск 2089 4,4 473 284 21,1 21 226 1059 212 0,4 1039 57,4 58 259 9,3 286 Костромаселькомбанк Кострома 2070 –5,9 432 296 0,1 3 278 865 221 –15,0 797 –3,5 610 165 –5,7 287 Витабанк Санкт-Петербург 2041 –13,5 337 334 –14,8 –47 323 777 225 –15,1 522 –5,0 277 191 –21,1 288 «Саратов» Саратов 2024 7,2 1076 225 –1,4 47 201 402 260 –14,6 829 –17,7 151 223 36,6 289 Новый московский банк Москва 1984 10,0 713 250 12,0 9 257 299 273 –15,5 503 –26,2 95 243 –50,5 290 Экси-банк Санкт-Петербург 1975 –7,7 822 241 –2,0 10 255 143 297 –36,5 414 –8,1 178 218 28,0 291 «Ирс» Москва 1907 –18,7 775 243 –6,2 –102 335 410 258 13,9 318 9,1 42 280 7,3 292 Профинвестбанк Пермь 1884 15,9 310 347 –2,6 28 218 861 222 8,8 1246 23,6 204 210 29,7 293 Тексбанк Черкесск 1870 13,9 571 268 6,5 20 228 447 254 2,2 803 –13,3 63 255 –10,6 294 Севастопольский морской банк Севастополь 1830 –58,0 –793 353 - –439 348 705 227 –70,2 448 –69,8 322 187 –16,0 295 «Агора» Москва 1818 45,6 362 324 1,6 1 280 959 217 262,4 276 –0,1 174 219 –13,2 296 Кузбассхимбанк Кемерово 1792 10,2 378 309 0,6 46 202 1297 198 14,5 1101 15,1 133 230 –13,5 297 Народный доверительный банк Москва 1785 –11,7 363 323 1,0 0 283 181 292 –19,3 46 167,8 67 254 –2,7 298 Алтынбанк Казань 1783 19,2 718 249 28,5 50 197 148 294 4,2 336 –18,4 186 216 10,0 299 «Спутник» Бугуруслан 1777 –5,0 346 330 1,6 –115 338 530 241 –23,6 298 –18,1 102 242 –12,3 300 Америкэн Экспресс банк Москва 1738 –38,5 1046 233 –5,6 –86 333 0 329 — 993 –48,8 0 334 — 301 Майкопбанк Майкоп 1724 0,4 311 346 –7,7 –5 291 1030 214 –10,7 755 –7,4 132 231 –5,0 302 «Ноосфера» Горно-Алтайск 1719 –0,8 383 305 5,4 –6 293 243 281 –14,7 441 40,2 122 236 414,4 303 «Калуга» Калуга 1662 –2,2 347 329 –7,2 14 246 804 224 –2,6 765 –25,5 166 221 –7,8 304 МТИ-банк Москва 1626 37,6 440 293 9,7 20 229 380 263 103,1 395 6,0 16 311 –74,7 305 Крона-банк Иркутск 1607 5,4 564 270 –3,8 26 221 502 249 11,2 959 14,1 47 273 –20,2 306 Руна-банк Москва 1585 22,1 391 302 –7,4 –25 311 573 234 25,4 672 9,6 51 266 –44,3 307 «Новокиб» Новокузнецк 1583 –0,7 435 294 2,4 15 243 333 267 19,6 728 –10,6 303 190 –19,9 308 «Сервис резерв» Москва 1579 –23,2 358 327 0,2 7 262 258 278 –58,7 54 –25,4 87 246 –15,6 309 Сельмашбанк Ростов-на-Дону 1572 8,0 602 263 5,3 15 245 333 268 1,4 190 –23,3 48 269 8,4 310 «Викинг» Санкт-Петербург 1536 –15,6 649 258 –1,4 11 251 241 283 –36,4 472 –8,0 61 256 19,6 311 Русский банк сбережений Ст. Ессентукская 1519 48,6 650 257 3,0 20 231 39 313 –2,4 490 10,1 1 328 –33,9 312 Вакобанк Великие Луки 1492 1,1 489 282 3,0 38 209 472 252 15,3 169 16,2 50 268 –4,5 313 РМП Москва 1482 13,6 601 264 11,9 62 187 308 270 30,9 515 4,3 72 251 643,6 314 ПТБ Владивосток 1438 9,1 556 274 75,2 8 260 249 279 –49,8 899 21,5 237 197 3,8 315 «Столичный кредит» Москва 1426 –1,4 374 311 5,2 20 230 178 293 43,8 410 11,8 94 244 –30,9 316 Торжокуниверсалбанк Торжок 1425 2,7 373 312 –14,3 –60 326 281 274 –11,7 212 82,5 21 300 29,8 317 «Нальчик» Нальчик 1413 –0,3 552 275 1,5 24 223 508 245 –9,0 305 15,9 55 261 –3,5 318 РКА Москва 1392 –8,6 581 267 5,2 20 232 183 291 23,2 479 –1,7 144 224 9,5 319 «Вятич» Рязань 1363 167,5 448 289 12,2 –2 289 549 238 — 40 –18,2 0 334 — 320 Промсельхозбанк Москва 1340 –3,2 409 299 –5,9 19 234 504 247 –5,0 337 –42,8 35 287 –43,6 321 «Курган» Курган 1318 9,1 504 278 8,1 46 203 433 255 0,4 566 –12,8 48 272 73,8 322 «131» Казань 1293 121,6 419 297 –6,2 –18 304 0 329 — 0 — 0 334 — 323 «Акрополь» Москва 1243 –17,4 1002 237 –8,5 –82 332 32 316 –80,1 1 –58,5 1 327 –57,6 324 Саммит-банк Владивосток 1200 5,5 372 313 1,9 12 249 506 246 –7,5 641 –9,8 143 226 –3,4 325 Байкалкредобанк Иркутск 1168 5,3 343 332 –1,1 3 277 644 231 –0,1 704 3,8 79 248 24,5 326 Почтобанк Пермь 1135 –19,3 381 307 –0,1 4 272 559 237 –25,1 495 –31,3 209 208 –34,0 327 ЕАТП-банк Астрахань 1077 8,3 367 321 2,2 26 220 408 259 –2,5 671 9,2 724 156 10,3 328 РСИ Москва 1077 14,7 338 333 0,1 7 264 193 290 –15,7 136 113,0 44 279 1,8 329 ССБ Москва 1065 –63,8 718 248 –53,2 77 178 124 302 –85,8 519 7,6 46 276 –26,4 330 Нацбанк сбережений Иваново 1049 12,6 325 341 6,4 –29 315 306 271 –12,5 267 25,8 107 241 47,9 331 Геобанк Москва 1024 19,9 371 318 4,4 62 186 413 257 40,8 11 –56,6 0 334 — 332 «Химик» Дзержинск 999 16,9 323 343 0,9 4 274 339 266 –8,1 360 –7,9 48 270 50,4 333 «Соколовский» Москва 994 27,3 434 295 1,1 4 269 393 261 82,9 552 –0,5 10 317 –10,9 334 «Дружба» Тюмень 972 94,0 359 325 0,4 –12 300 127 300 112,9 236 24,6 34 290 7,9 335 «Земельный» Ростов-на-Дону 957 –12,8 469 285 0,4 0 285 223 286 10,4 81 45,9 4 321 –19,0 336 Балаково-банк Балаково 943 19,3 369 320 0,3 –1 287 243 282 24,4 406 46,0 40 284 –5,8 337 «Эко-Инвест» Москва 937 57,6 330 338 7,1 –25 310 563 236 177,5 29 25,2 18 308 75,9 338 МСКБ Мурманск 924 6,8 320 344 –5,0 –22 309 347 265 7,4 609 10,2 86 247 –15,4 339 Дон-Тексбанк Шахты 920 –5,3 328 339 1,5 –19 306 490 251 –4,8 201 –8,7 196 212 –10,8 340 Классик Эконом банк Владикавказ 901 –10,1 444 292 1,8 –28 313 237 284 –7,2 565 –13,7 204 211 –16,7 341 «Космос» Москва 887 15,4 366 322 6,6 8 259 267 275 45,1 407 15,3 29 294 –39,6 342 Прокоммерцбанк Москва 828 29,2 359 326 4,2 15 244 1 322 16,3 528 35,1 21 302 –46,9 343 «Максима» Москва 808 9,4 307 349 –7,4 –26 312 0 329 — 399 36,7 17 309 12,0 344 НИБ Самара 805 –0,6 566 269 0,0 4 271 76 307 –41,7 173 10,9 126 233 –34,3 345 ОБР Чебоксары 804 3,5 379 308 –0,4 10 253 260 277 –2,8 281 8,1 128 232 –32,4 346 Спецстройбанк Москва 775 –15,0 396 300 –10,7 –45 322 133 298 –12,2 311 –10,6 112 239 –28,1 347 Славянбанк Великий Новгород 750 23,6 355 328 3,6 27 219 2 320 –19,3 244 21,9 36 286 –28,9 348 «Стандарт-Кредит» С. Красногвардейское 707 –7,4 302 350 –1,2 –22 307 201 289 –24,0 300 5,5 52 265 –9,0 349 Русский региональный банк Москва 705 4,5 446 291 0,8 4 275 0 329 — 44 –2,2 0 334 — 350 «Гефест» Кимры 636 20,7 337 335 –3,1 17 238 46 309 238,6 187 –9,7 29 292 –5,3 351 Севзапинвестпромбанк Санкт-Петербург 576 –51,6 468 286 –0,2 0 282 46 310 15,2 0 –100,0 0 334 — 352 Таганрогбанк Таганрог 570 4,3 325 340 3,9 4 270 78 306 18,5 301 –9,7 29 291 –31,7 353 МВС-банк Избербаш 544 3,8 372 314 1,5 4 276 48 308 –10,7 198 –19,0 75 249 –39,6 354 Рента-банк Москва 484 –23,0 370 319 –1,6 –7 295 0 328 28,6 64 –15,6 14 314 –36,3 355 «Континенталь» Железноводск 444 –1,1 387 304 –4,3 6 265 0 329 — 198 –8,5 20 303 –4,7 356 Северстройбанк Вологда 434 15,3 332 336 0,9 1 279 0 329 — 314 21,0 231 204 22,4 357 Оней-банк Москва 428 –81,4 390 303 –19,7 –63 327 1 323 –84,6 21 –99,0 28 296 –29,3 358 «Берейт» П. Красный Бор 370 –37,8 345 331 –0,4 –4 290 0 329 — 120 –4,6 2 325 37,7 359 «Тайдон» Кемерово 335 –0,9 318 345 –2,5 –6 292 0 329 — 183 –5,3 18 306 0,8 360 «Альтернатива» Москва 321 –30,6 267 351 –12,1 –38 320 0 326 –13,8 86 –54,9 18 307 –24,2

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