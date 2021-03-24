Эпидемия жалоб

В год пандемии коронавируса количество жалоб и обращений жителей Татарстана к президенту республики Рустаму Минниханову выросло на 11%. Согласно опубликованному его аппаратом отчету, некоторые давние темы (например, строительство мусоросжигательного завода) отступили на второй план, зато появились новые. Так, люди заявляли о своем несогласии носить маски и перчатки в общественных местах и выражали протест в связи с ограничением свободы передвижения в самоизоляцию. Некоторые требовали финансовой и даже продуктовой помощи. В итоге из более чем 40 тыс. жалоб были положительно решены лишь 1%, основную часть обращений направили в другие ведомства.



Управление президента Татарстана по работе с обращениями граждан опубликовало информацию о поступивших к Рустаму Минниханову в 2020 году просьбах и жалобах. Их число увеличилось сразу на 11% — до 43,08 тыс. (В 2019 году было принято 38,97 тыс. обращений).

Несмотря на «сложившуюся неблагополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию» из-за распространения COVID-19, личный прием граждан, по заверению чиновников, «не приостанавливался ни на один день». Таким образом от населения было принято 5,16 тыс. обращений (годом ранее — 7,84 тыс.). Правда, как и в предыдущие годы, с заявителями общались, как правило, сотрудники отдела писем. Помощники президента в прошлом году рассмотрели лишь 35 устных обращений (в 2019 году — 146), а руководитель аппарата Асгат Сафаров провел 48 личных приемов (годом ранее — 79). Информация о том, что Рустам Минниханов лично принимал жителей республики, в отчете его управления отсутствует.

В электронном виде поступило 21,25 тыс. жалоб, что на 15% больше, чем в 2019 году. Около 1,3 тыс. обращений были коллективными — подписи под ними поставили 49,56 тыс. человек. Таким образом, общее количество заявителей в 2020 году превысило 91 тыс. человек (примерно как и годом ранее).

В 2,5 раза сократилось число обращений на татарском языке, который является государственным в республике наравне с русским. В 2020 году татарский использовался лишь в 914 жалобах (в 2019 году — 2,32 тыс. раз, а в 2018 году — 2,74 тыс.). Удельный вес обращений на нем составил чуть более 2,1%.

Большинство обращений к Рустаму Минниханову поступили из Казани (45%). На Набережные Челны пришлось 9% обращений, на районы Татарстана — 27%. При этом около 11,8 тыс. писем поступили из других регионов РФ (19%). Также в прошлом году к президенту 8 тыс. раз обращались из-за рубежа.

Социальный портрет заявителя за время пандемии изменился. Втрое увеличилось число жалоб от безработных (с 3% до 9%) и более чем вдвое — от предпринимателей (с 3% до 7%). В то же время, как и год назад, авторами почти половины обращений (45%) являются работающие граждане. Однако от бюджетников поступает менее 1% жалоб (420 обращений за весь 2020 год). Около 30% обращений написали пенсионеры (годом ранее — 34%) и 5% — творческая и научная интеллигенция (годом ранее — 6%). 189 раз к президенту обращались ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей.

В год пандемии чиновники отметили «преобладание в почте президента Республики Татарстан вопросов социальной сферы». Их удельный вес достиг 31% (годом ранее — 27%). Вдвое выросло число обращений по вопросам трудоустройства — до 1,77 тыс., и здравоохранения — почти 4 тыс. Так, президенту жаловались на проблемы с получением лекарств. 136 медицинских и социальных работников обратились «по вопросам выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку», а 62 обращения касались вакцинации от COVID-19. Также господину Минниханову сообщали об отказах выплатить пособия на детей от 3 до 7 лет и спрашивали о возможности получить продуктовые наборы.

Более 100 человек обратились с просьбой предоставить компьютерную технику для дистанционного обучения либо заявили о проблемах получения образования в этой форме.

В отчете не упоминается, сколько было обращений о преподавании татарского языка в школах. Напомним, что в 2019 году этот вопрос поднимался в 97 письмах, годом ранее — в 120, а три года назад в управлении президента заявляли о «всплеске обращений» на данную тему. В информации за 2020 год лишь указано, что «вопросы, касающиеся образовательных стандартов и требовании к образовательному процессу, озвучены 253 раза» (их число сократилось более чем в три раза). Почти на треть снизилось число обращений по вопросам культуры (до 693 писем).

Экономические вопросы поднимались в 22% всех обращений. В том числе поступило «270 обращении граждан, в которых обсуждается программа „Наш двор“» (Рустам Минниханов еще до пандемии обещал отремонтировать к 2024 году около 7 тыс. дворов за счет дивидендов «Татнефти» на 50 млрд руб.). «Среди данных писем как благодарности, так и критика проводимых работ»,— отметили в управлении президента.

Почти 1 тыс. обращений (рост в 1,5 раза) связана со строительством и реконструкцией дорог. В том числе поступило 125 писем против строительства автомобильной трассы М-12 в Лаишевском районе (жители поселков выступают против сноса их домов ради скоростной дороги). 44 обращения касаются ремонта и расширения дороги в казанском поселке Салмачи.

В отчете управления говорится, что «значительно снизилось количество обращении против строительства мусоросжигательного завода», который возводят под Казанью. В 2020 году таких жалоб было 40, а годом ранее — 149.

При этом Рустаму Минниханову по-прежнему пишут пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка, которые обанкротились еще четыре года назад. В 2020 году было 97 таких обращений (годом ранее — 455). В год пандемии поступили также обращения о проблемах и мерах поддержки предпринимателей и самозанятых (более 800 жалоб).

Во время самоизоляции поступило «281 обращение с несогласием ограничения свободы передвижения граждан, 377 предложении в нормативно-правовые акты, действующие в период пандемии». Еще 282 человека жаловались на «недостаток средств индивидуальной защиты» либо заявляли о своем несогласии с требованием носить маски и перчатки в общественных местах.

По теме ЖКХ было 16% всех обращений, а по безопасности и законности — 10%. При этом обращения по борьбе с коррупцией за год незначительно сократились (с 310 до 296), однако жалобы на правосудие в республике увеличились втрое (с 153 до 513).

В 2020 году положительно были рассмотрены лишь 480 обращений (годом ранее — 278). Это составило 1,1% от общего количества жалоб президенту (год назад — 0,7%). Основная часть жалоб (33,18 тыс.) была направлена в «иные органы власти», а по 9 тыс. обращений были «даны разъяснения». С выездом на место чиновники проверили 11 жалоб.

В отчете отмечается, что 114,6 тыс. вопросов поступили в аппарат президента от федеральных властей после проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. 471 обращение было рассмотрено по итогам «Прямой линии» с Рустамом Миннихановым в сентябре 2020 года.

Кирилл Антонов