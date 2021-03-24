Коренные народы отправят на Медный Завод

В деревне Медный Завод Всеволожского района, где проживают чиновники, депутаты и бизнесмены Ленобласти, планируют построить этнопарк «Гардарика», рассчитанный на 1,2 млн туристов в год. Инвестором проекта выступает Александр Леонов, которого связывают с известным предпринимателем Рамисом Дебердеевым. В состав проекта войдут музей быта коренных народов, объекты гостиничной, ресторанной, образовательной и спортивной инфраструктуры.

Как рассказал вчера разработчик концепции «Гардарики» Илья Михайлов на заседании Градсовета Ленобласти, в парке будет предусмотрена зона с платным входом с различными видами активностей, ориентированная на дневное и вечернее пребывание посетителей. Также появится локация с зоной «тихого отдыха» для постояльцев в гостиницах и активного с прокатом оборудования, спортивными площадками, дорожками, велотрассой, спортивно-оздоровительным комплексом. И, наконец, третья зона рассчитана на временное проживание резидентов парка и сотрудников. По словам господина Михайлова, парк разобьют на шесть этнических территорий, в каждой из которых появится своя деревня. В центре построят культурно-деловой комплекс с выставочным пространством, панорамные рестораны, административное здание и церковь. Также в этнопарке инвесторы планируют запустить несколько образовательных объектов. Максимальная проектная мощность «Гардарики», по оценке его создателей, составит до 1,2 млн человек в год. Инвестор проекта Александр Леонов сообщил, что инвестиции составят 3,5 млрд рублей. Реализовать проект планируется за восемь лет, он будет запускаться по мере ввода очередей в эксплуатацию.

Этнопарк по принципу музея под открытым небом будет в доступной форме доносить древнейшую историю и культуру, показывать быт коренных народов и происходившие с ними события, продолжает господин Михайлов. За основу авторы проекта выбрали период IX–XII веков, когда зарождалось древнерусское государство, ключевые события которого пришлись на территорию современной Ленобласти, добавил он.

Проект реализуется как инвестплощадка, на которой могут работать до 120 резидентов. Это представители малого и среднего бизнеса в сфере торговли, общепита, гостиничной отрасли. «Таким образом, инвестор обеспечит развитие базовой инженерной, транспортной и тематической некоммерческой инфраструктуры, а резиденты построят на этой базе гостевые дома, кафе, рестораны, произведут товары, обучат ремеслу. Управляющая компания будет координировать процесс застройки и развития, организует массовые мероприятия, будет вести рекламную кампанию и содержать общую инфраструктуру»,— говорит господин Михайлов.

Для проекта необходимо было увеличить площадь деревни Медный Завод на 156,5 га за счет участков в собственности Всеволожского района и арендованных инвестором. Сейчас, по словам Александра Леонова, здесь находится старый песчаный карьер. Большинство участников Градсовета охарактеризовали проект положительно, и в итоге изменения в генплан Юкколовского сельского поселения были одобрены. «Идея сама по себе интересная, пока таких парков нет. Есть множество исторических мест в Ленобласти в Старой Ладоге, Гатчине, Лодейном Поле, Выборге, но именно парка, чтобы можно было отдохнуть и активно, и гастрономически, и образовательно, нет»,— отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Собеседник “Ъ” в правительстве региона назвал Медный Завод «областной Рублевкой». На территории деревни живут губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, депутат регионального ЗакСа Алексей Ломов, а также сам инвестор — Александр Леонов. Другой источник “Ъ” утверждает, что Александр Леонов связан с известным бизнесменом Рамисом Дебердеевым. Тезка господина Леонова был руководителем проекта в строительной компании «РР-Сити», соучредителем которой выступал Рамис Дебердеев. Последний известен как партнер Ильи Трабера по ООО «Приморский УПК» (инвестор строительства портового комплекса в Выборгском районе Ленобласти стоимостью 170 млрд рублей). Также им принадлежит ООО «Росток», контролирующее Ленинградскую областную электросетевую компанию.

Александр Леонов, по его словам, реализует проект в деревне Медный Завод самостоятельно как частный инвестор, но в будущем планирует привлечь партнеров. После утверждения градостроительной документации можно будет разговаривать уже более предметно, добавил он. «У нас есть два партнера по деревянному домостроению, и пока выбираем, кто будет основным участником. Это может быть и большой инвестор, который вложится в гостиницу, или частный, который построит домики»,— сказал он.

При обеспечении заявленной посещаемости развитие в этнопарке прежде всего будет интересно операторам быстрого питания, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. При этом несетевым проектам будет сложно добиться коммерческой успешности, поскольку, в отличие от фастфуда, они не приспособлены к работе с массовым потребителем, объясняет он.

Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин отмечает, что идея этнопарка имеет перспективы. В России есть ряд подобных успешных проектов, например, парк-музей «Этномир» в Подмосковье или этнографический музей «Хохловка» в Пермском крае, указывает он. Но на начальном этапе не имеет смысла развивать гостиничную инфраструктуру, поскольку посещение парка не займет более суток, предупреждает аналитик.

Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина сомневается, что 3,5 млрд рублей будет достаточно для воплощения заявленной концепции. Как правило, объем вложений в такие проекты составляет от 10 млрд рублей и выше, оценивает она.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин