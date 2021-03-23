Между 5G и коронавирусом найдена четкая взаимосвязь

По мнению исследователей консалтингово-аудиторской компании Deloitte, пандемия COVID-19 ускорила переход на более совершенные технологии беспроводной передачи данных — 5G и Wi-Fi 6. Около половины опрошенных топ-менеджеров телекоммуникационных компаний заявили, что они уже ускорили инвестиции в развитие этих стандартов, тогда как годом ранее они заявляли, что для таких инвестиций им может понадобиться до трех лет.

В рамках исследования Deloitte опросила 437 высокопоставленных сотрудников телекоммуникационных компаний в девяти странах мира — Великобритании, Германии, Нидерландах, Португалии, Китае, Индии, Японии, Бразилии и Австралии.

Среди опрошенных топ-менеджеров 59% составляют генеральные директора, президенты, директора по информационным технологиям или технологическому развитию компаний.

22% — старшие вице-президенты и вице-президенты.

19% — члены советов директоров.

Опрос был проведен в конце 2020 года. Предыдущий такой опрос Deloitte провела в первом квартале 2020 года.

Если в предыдущем опросе большинство участников заявили, что видят необходимость в развитии новых стандартов беспроводной связи, таких как 5G и Wi-Fi 6, но считали, что эта необходимость наступит в ближайшие три года, то сейчас большинство опрошенных считают, что эта необходимость есть уже сейчас — (69% — 5G, а 58% — Wi-Fi 6).

При этом опрошенные топ-менеджеры считают, что 5G и Wi-Fi 6 уже сейчас находятся для них в большем приоритете, чем такие стандарты, как 4G LTE и Wi-Fi 5.

50% респондентов сообщили, что пандемия COVID-19 уже заставила их организации ускорить инвестиции в беспроводные технологии. Deloitte отмечает, что сейчас компании фокусируются на более современных технологиях 5G и Wi-Fi 6, которые руководители рассматривают как «повышение своей способности бороться с текущими и будущими нарушениями в работе бизнеса», а также как «возможность внедрять новые технологические решения».

Опрошенные топ-менеджеры указывают несколько причин, по которым пандемия заставила их ускорить внедрение более современных стандартов беспроводной связи. Во-первых, в ходе пандемии образовался огромный спрос на технологии удаленной работы, обучения и т. п. Кроме того, компаниям понадобились более устойчивые механизмы по организации и координации работы своих сотрудников в различных подразделениях. Среди других причин также называется возросшая роль более тесного интерактивного взаимодействия между компаниями и клиентами. Руководители компаний отмечают, что пандемия стала катализатором процессов, которые обозначились какое-то время назад, но в стрессовых условиях заметно ускорились, «сжав до нескольких месяцев то, для чего раньше требовалось несколько лет».

В связи с этим 67% респондентов заявили, что они уже запустили пилотные проекты или развертывание сетей Wi-Fi 6. Из них 18% запускают такие решения по всей своей компании, 22% — «во многих подразделениях», 27% — запустили пилотные проекты. Оставшиеся 23% уже готовятся к этому, и лишь 8% заявили, что планируют начать такую работу в ближайшие 2–3 года.

Говоря о сетях 5G, 58% опрошенных заявили, что уже начали их развертывать для своих компаний — 15% во всех подразделениях, 16% — во «многих» подразделениях. 27% сообщили, что пока начали пилотные проекты 5G своих подразделений. 29% отметили, что готовятся это сделать в ближайшее время, и только 13% — через 2-3 года.

Евгений Хвостик