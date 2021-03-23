Переданные в Саратов «московские» трамваи перекрасят в желтый цвет

В Москве началась погрузка трамваев, безвозмездно переданных Саратову. Об этом в Instagram написал глава города Михаил Исаев.

Он напомнил, что инициатива передачи принадлежит спикеру госдумы Вячеславу Володину. Сегодня в Саратов будут отправлены два вагона, а все 30 поступят до конца апреля.

Трамваи марки «Татра» прошли капитально-восстановительный ремонт, оснащены электроникой, их состояние соответствует требованиям эксплуатации и безопасности.

После прибытия в Саратов вагоны будут обработаны и отправлены на техническое обслуживание, а затем - на брендирование. В официальном голосовании «победила» желтая покраска вагонов – этому цвету отдали предпочтение большинство участников голосования.

Урбанист Антон Богнер напомнил, что трамваи «Татра» выпускались для городов-миллионников, по уровню комфорта они превосходят «КТМ», которые сейчас осуществляют движение по маршрутам города.

«У «Татры» довольно хорошая шкала старения. То есть, если поддерживать его состояние и периодически модернизировать, то этот трамвай может служить еще очень долго. Есть вариант для модернизации, замены комплектующих. Например, в Ижевске аналогичные трамваи усовершенствовали, сделав их низкопольными», - отметил господин Богнер и добавил, что их можно назвать скоростными, поскольку их средняя скорость со всеми остановками превышает 24 км/ч.

Марина Ковалева