Соратники Навального начали кампанию по освобождению политика

Соратники оппозиционера Алексея Навального анонсировали «принципиально другой» общероссийский митинг в поддержку политика. Дата пока не уточняется, назвать ее организаторы намерены, когда число выразивших желание поучаствовать достигнет 500 тыс. человек. Подсчет команда господина Навального ведет на сайте, на котором желающие посетить митинг могут зарегистрироваться, указав свои местоположение и адрес электронной почты.

«Наша ближайшая задача — общероссийский митинг этой весной. <…> Мы не назначаем сейчас конкретной даты. Первый шаг нашей кампании — рассказать о митинге всей стране. Все вместе мы должны заняться информированием и подготовкой, а дату мы определим, когда число участников достигнет по крайней мере 500 тыс. человек»,— сообщается в Telegram-канале «Навальный».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Сейчас политик находится в ИК-2 в городе Покров Владимирской области. Во многих городах России 23, 31 января и 2 февраля прошли несанкционированные акции в поддержку политика.

О делах против участников акций в поддержку Алексея Навального — в материале “Ъ”.