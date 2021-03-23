«Репортеры без границ» подали на Facebook в суд

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» подала в суд на Facebook, обвинив соцсеть в использовании «вводящей в заблуждение коммерческой практики». Как отмечают в своем иске представители организации, соцсеть обещает пользователям «безопасную, надежную и свободную от ошибок» онлайн-среду, но вместо этого в Facebook широко распространяются ксенофобские публикации и фейки. В качестве ответчиков в иске указаны французское и ирландское отделения Facebook. Организация ожидает, что решение французского суда в отношении Facebook будет иметь «глобальные последствия», поскольку у соцсети действуют единые условия обслуживания по всему миру. Согласно французским законам, использование вводящей в заблуждение коммерческой практики карается штрафом в размере до 10% от годовых продаж в этой стране.

Между тем вчера Facebook опубликовала данные о борьбе с распространением недостоверной информации. Компания сообщила, что ежедневно она удаляет несколько миллионов фейковых аккаунтов. Так, в период с октября по декабрь 2020 года удалены были более 1,3 млрд таких аккаунтов, а за последние три года были удалены более 100 сетей за «скоординированное недостоверное поведение». В Facebook отметили, что она постоянно увеличивает число сотрудников, занимающихся отслеживанием недостоверной, фейковой информации и аккаунтов, и сейчас этим занимаются свыше 35 тыс. человек при поддержке ИИ.

Алена Миклашевская