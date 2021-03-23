Трое военных погибли при срабатывании катапульты стоящего на земле Ту-22М3

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания катапультных кресел на аэродроме в Калужской области, сообщило Минобороны России. Один из членов экипажа выжил. Жертв среди гражданского населения нет.

«23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью»,— сообщило Минобороны (цитата по «РИА Новости»). По данным РЕН ТВ, авария произошла на аэродроме Шайковка.

Среди погибших членов экипажа командир полка, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, экипаж состоял из четырех летчиков, один из которых выжил и госпитализирован. Имена и звания погибших не уточняются. На аэродром направлена комиссия ВКС России для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия.