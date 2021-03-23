В Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной авиабомбы

Локальный режим «Чрезвычайная ситуация» (ЧС) введен в селе Мысхако (Новороссийск) после обнаружения авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Соответствующее постановление подписал глава города Игорь Дяченко.

Режим ЧС действует с 10.00 22 марта 2021 года. В документе отмечается, что снаряд обнаружили «за памятником "Рубеж" вверх по бетонной дороге, потом по бездорожью за виноградниками».

К выполнению мероприятий по ликвидации ЧС привлечены сотрудники администрации, МЧС, полиции и здравоохранения. Администрации Южного района Новороссийска поручено в случае необходимости оповестить и провести эвакуацию населения.

Как писал “Ъ-Кубань”, 16 ноября 2020 года глава Новороссийска Игорь Дяченко ввел на территории города режим «Чрезвычайная ситуация» из-за обнаруженной в селе Южная Озереевка 250-килограммовой авиабомбы времен ВОВ.

Наталья Решетняк