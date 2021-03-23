0,6 процента составило увеличение выпуска продукции сельского хозяйства в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года, сообщил Росстат. В январе—феврале 2021 года показатель также вырос на 0,6%, главным образом благодаря животноводству. «Позитивные итоги первых двух месяцев обусловлены в том числе реализацией инвестпроектов в АПК и планомерным совершенствованием мер господдержки»,— комментируют эти данные в Минсельхозе. Там считают ситуацию на продовольственном рынке стабильной и ждут положительной динамики АПК в 2021 году. По расчетам Росстата, с учетом сезонности выпуск в АПК остается неизменным на уровне среднемесячных значений 2018 года с января 2019 года.