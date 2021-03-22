Родственник депутата Максима Резника пожаловался на давление со стороны следствия и суда

Иван Дорофеев, который был арестован после задержания в квартире, в которой обнаружились наркотики, жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщил “Ъ-СПб” его адвокат Тимур Рзаев. Мужчине не оказывают медицинскую помощь, а также давят на него с целью получения показаний против депутата ЗакСа Максима Резника, который оказался в той же квартире, когда туда пришли полицейские.

Пока Ивану Дорофееву были предъявлены обвинения по ч.3 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков). Он оставлен в СИЗО до 9 мая. Однако его адвокат сообщает, что суд не учел ряд деталей, в частности, наличие двух детей и хронических заболеваний. Что касается последних, то под стражей ему не оказывается помощь. Кроме того, нарушения были и при задержании: Ивана Дорофеева доставили в отдел 9 марта, но в документах написано, якобы он добровольно явился 10 числа. Адвокат обжалует действия полиции и суда.

Тимур Рзаев также поделился с “Ъ-СПб”, что после того, как СМИ стало известно, что господина Дорофеева склоняют к даче показаний против Максима Резника, его отказались пустить к подзащитному. «Сегодня мне сказали, что пройти у меня шансов нет, так как много народу, но я видел, что это не так. Я записался по электронной очереди на сайте ФСИН на завтра – оказалось, что есть свободные места», — сообщил он.

Силовики пришли к господину Дорофееву как раз когда у него в квартире находился депутат ЗакСа Максим Резник. В помещении оказалось несколько кустов наркотического растения. Ряд СМИ, в частности, связанные с одиозным бизнесменом Евгением Пригожиным, написали, что парламентарий принес с собой другой наркотик в упаковке из-под жвачки. Пока в деле он числится свидетелем.

Олег Дилимбетов