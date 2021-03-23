Паводок подмывает резервы

Уровень воды в нижегородских реках во время паводка этой весной может превысить среднегодовые значения на 20–100 см. В зоне подтопления рискуют оказаться 36 тыс. человек. Для их эвакуации власти и спасатели готовят сотни единиц техники. Однако из-за изменений, которые были внесены в закон о закупках, некоторые муниципалитеты, где прогнозируется подтопление, не могут сформировать запас песка, щебня, еды, спасательных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. На его формирование отдельным районам необходимо не менее пяти лет.



Некоторые муниципалитеты Нижегородской области в 2021 году при подготовке к паводку оказались не в состоянии сформировать необходимый запас материальных средств, которые могут понадобиться им в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Как рассказал начальник управления защиты населения ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Аким Куприяшкин, сложности возникли из-за изменений, которые были внесены в федеральный закон о госзакупках в 2020 году. «До внесения изменений муниципалитеты были вправе формировать список необходимого и проводить предварительный отбор возможных поставщиков, которые в случае возникновения ЧС могли в кратчайшие сроки поставить необходимые материальные средства. С вступлением в силу изменений в федеральном законодательстве органы МСУ лишились такой возможности. Единственным способом сформировать необходимый резерв остается его непосредственное накопление. Сразу возникают проблемы, где его хранить, как освежать и где найти на это средства», — рассказал господин Куприяшкин. По подсчетам МЧС, некоторые муниципалитеты за пять лет не смогут накопить весь необходимый запас. Остается надежда на областной резервный фонд и на развитую сеть дорог, позволяющую оперативно доставить необходимые средства в район ЧС.

По словам начальника Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Людмилы Филиной, вскрытие рек в Нижегородской области должно начаться 8–16 апреля — почти на месяц позже, чем в прошлом году. Запасы снега в регионе накоплены в размере 130–150% от нормы, и в середине марта их накопление еще продолжалось. Пока реки Нижегородской области стоят подо льдом, снег только начинает разрыхляться. В период паводка уровень воды в мелких реках поднимется на 20–40 см, в крупных — до 1 м.

И. о. директора департамента региональной безопасности Наталья Черепанова сообщила, что в Нижегородской области во время паводка возможно затопление территорий в 57 населенных пунктах в 25 муниципальных образованиях. Эти данные были сформированы на основании статистики о фактических происшествиях прошлых лет. В Нижнем Новгороде в зоне подтопления окажутся садовые участки в Сормовском районе и жилые дома Автозаводского, Ленинского, Московского и Канавинского районов. Всего по региону в зонах потенциального подтопления проживают 36 тыс. человек. На случай неблагоприятного развития паводковой ситуации подготовлено 166 пунктов временного размещения общей вместимостью 47,7 тыс. мест. Для эвакуации населения планируется использовать 544 единицы наземного транспорта и 148 плавсредств.

Департамент региональной безопасности начал проверку готовности муниципальных образований к паводку. Его сотрудники проверили Гагинский район, Сергач, Бор и Нижний Новгород. «Во всех этих муниципалитетах выявлены нарушения. Они связаны с тем, что органы МСУ не ведут формирование резерва на случай ЧС, на их территории существуют бесхозные гидротехнические сооружения (ГТС), а переправы в некоторые из населенных пунктов, которые могут быть отрезаны паводком, не организованы», — сообщила госпожа Черепанова.

По данным Акима Куприяшкина, бесхозные ГТС являются одной из главных проблем в период паводка в Нижегородской области. За последние семь-восемь лет количество таких сооружений сократилось с 500 до 120 — это половина всех бесхозных ГТС в Приволжском федеральном округе. В 2021 году только 20 из них планируется поставить на баланс муниципалитетов.

Заместитель председателя комитета по экологии в областном заксобрании Роман Кабешев считает, что прежде, чем требовать от муниципалитетов взять на свой баланс бесхозные ГТС, необходимо гарантировать им финансовое обеспечение их содержания. «Вместе с ответственностью за ГТС район берет на свою шею возможное уголовное дело, если с инженерным сооружением что-то произойдет. Поэтому передача ГТС в районе без денег и без гарантий — это глупость», — заявил депутат. По его словам, в отсутствие средств на ремонт ГТС муниципалитеты, чтобы хоть как-то обезопасить себя, страхуют их на случай, «если вдруг что-то треснет или лопнет». «Но эту проблему нужно решать не на уровне муниципалитетов, это вообще не их задача, это ответственность более высокая», — подытожил депутат.

На текущей неделе в Нижнем Новгороде должно состояться заседание противопаводковой комиссии во главе с губернатором. Главы муниципалитетов, где уже выявлены нарушения, должны будут отчитаться об их устранении. «Понятно, что полностью устранить их они не успеют, но надо хотя бы начинать работу в этом направлении», — считает Наталья Черепанова.

Андрей Репин