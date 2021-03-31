Зачем нужна «звездная работа»

Ход Альфа-банка с привлечением в качестве сотрудника-амбассадора звезды Алишера Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью совсем не новый. Пару лет назад «Связной» пригласил Илью Прусикина, фронтмента группы Little Big, в качестве креативного директора. Baon на такую же роль нанимал Ивана Охлобыстина, который до того сотрудничал с «Евросетью».

По сути это обычный рекламный контракт со звездой, но в свежей упаковке. Аудитория устала от прямолинейной рекламы, и даже знаменитостям этого не поменять. Люди хотят историй, режиссуры и драматургии. В 2019 году «Связной» сообщал, что Илья Прусикин проиграл спор в собственном шоу «Трэш-лото» на YouTube и обязался устроиться на официальную работу. Тут-то и подоспела компания со своей трудовой книжкой.

«РБК-Стиль» цитировал артиста: «Я и не думал, что мне поступит столько предложений. Но "Связной" всех опередил. Весь прикол в том, что я реально устроился, с настоящей записью в настоящей трудовой книжке. Когда я узнал, что у "Связного" 5 тыс. магазинов и 25 тыс. сотрудников, подумал, что наши корпоративы будут огонь».

Правда, креативным директором Илья Прусикин пробыл всего три месяца, но кого это потом волновало? Зато урожай публикаций собрал отменный.

Владелец бренда одежды Baon Илья Ярошенко в 2014 году рассказывал на страницах TJournal, что за неделю после того, как Охлобыстин стал медийным лицом компании, продажи интернет-магазина выросли вчетверо. Сайт Baon благодаря шумихе поднялся в выдаче «Яндекса».

По словам Ярошенко, от «шумной рекламной кампании» они только приобрели новых покупателей: когда новость о назначении Охлобыстина лицом Baon перепечатали 350 изданий, «мы на следующий день проснулись популярными!».

Альфа-банк также делает серьезную ставку на нового сотрудника. Моргенштерну поставлен KPI — привлечь от 100 тыс. новых клиентов. Первый ролик банка с участием Алишера «Клип за 10 лямов» помог привлечь около 25 тыс. клиентов и, что хуже, излишнее внимание ФАС. В банке также хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка», что бы это не значило.

«Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты». Где-то мы уже это слышали?

Понятно, что ни звездам, ни нанимателям не нужны общие планерки, креатив и отчеты. Нужны публикации, шум и новые контракты. Пока такой PR-угол подачи рекламных контрактов не заездили окончательно, бренды будут его использовать, чтобы как-то оживить свою рекламную коммуникацию.

Михаил Умаров, генеральный директор коммуникационного агентства Comunica